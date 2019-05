Bà Tân Vlog: Choáng ngợp với sức hút từ những món ăn khổng lồ của bác nông dân cao 1m1, nặng 32kg

Thời gian gần đây, từ khóa "Bà Tân Vlog" chính là 1 trong những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên MXH. Người ta không khỏi ngỡ ngàng khi chỉ 1 thời gian ngắn sau khi xuất hiện, Bà Tân Vlog đã thu về hàng trăm nghìn lượt theo dõi, mỗi clip lại có 1 - 3 triệu lượt xem.

Và như một lẽ đương nhiên, người chưa biết thì không khỏi thắc mắc bà Tân là ai, có gì thú vị mà thu hút đến thế. Còn người biết rồi lại băn khoăn tại sao người phụ nữ bé nhỏ này lại nổi tiếng đến vậy. Dưới đây sẽ là hàng loạt giải đáp cho tất cả những câu hỏi này.

Bà Tân và kênh YouTube Bà Tân Vlog.

Nội dung trong phần tự giới thiệu của kênh Bà Tân Vlog cho biết: "Xin chào tất cả các cháu, bà là bà Tân Vlog. Năm nay 58 tuổi. Bà rất thích nấu ăn. Chỉ mong sau được các cháu ủng hộ để được 500.000 sub". Và tính đến thời điểm hiện tại, Bà Tân Vlog đã có đến hơn 650.000 lượt theo dõi.



Lý do đầu tiên quyết định sự ra đời cũng như thành công của Bà Tân Vlog có lẽ là do người quay và dựng các đoạn clip của bà Tân chính là con trai bà, Hưng Vlog. Được biết anh chàng sinh năm 1990 này cũng cũng là chủ nhân một kênh YouTube triệu sub. Với kinh nghiệm của mình, Hưng Vlog đã khiến cho những clip của mẹ mình tiếp cận và thu hút nhiều dân mạng hơn.

Bà Tân Vlog và con trai Hưng Vlog cùng thành quả của clip "Nướng 200 cái xúc xích siêu cay khổng lồ ăn mừng 400.000 subscribe"

Trước đó, bà Tân cũng từng tham gia vào các đoạn video khác của con trai mình nên không còn bỡ ngỡ trước máy quay khi có kênh YouTube của riêng mình. Thậm chí bà còn tự tin nhận mình tham ăn, phải ăn thử trước khi gọi con cháu ra ăn cùng những món ăn mà bà đã chế biến.

Tiếp theo là chính nội dung trong những clip của Bà Tân Vlog. Dù chỉ cao 1m1, nặng 32kg nhưng bà Tân lại cho ra đời loạt món ăn khổng lồ. Những thứ to lớn, khổng lồ luôn thu hút người xem nên đây cũng được xem như 1 yếu tố gây ấn tượng.

Những món ăn khổng lồ của bà Tân thu về hàng triệu lượt xem.

Trên Bà Tân Vlog, không thể không nhắc đến hàng loạt những câu "đinh", xuất hiện ở mọi clip. Thậm chí, chỉ cần xem 2 clip của bà Tân thôi là cũng đã có thể thuộc làu làu rồi: "Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của Bà Tân Vlog nhá!", "Cuộc đời bà các cháu ơi, cuộc đời bà cũng chưa bao giờ...", "Các cháu nhìn thấy có ngon không? Ngon lắm các cháu ạ!",...



Và theo nhiều người, đặc biệt nhất trong những clip của Bà Tân Vlog là chất giọng địa phương Bắc Giang rất gần gũi và mộc mạc. Dù có đôi chỗ nói ngọng, dù đôi chỗ phát âm không chuẩn nhưng sự giản dị trong cách diễn đạt và sự độc đáo trong các món ăn đã khiến cho các video của người phụ nữ này thu về số view và subscribe "khủng" trên YouTube.

Có rất đông người hâm mộ tìm đến tận nhà bà Tân.

Với hàng loạt những yếu tố kể trên, bà Tân đã nhanh chóng trở thành cái tên dễ nhớ và khiến giới trẻ yêu thích đặc biệt. Từ đó trở thành 1 trong những kênh Youtube có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay.