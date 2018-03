Anh người chồng bị vợ tạt nước sôi bỏng nặng: "Khi gặp nạn, em tôi nghĩ có kẻ xấu ám hại mình chứ không phải vợ"

Chiều 8/3, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết sau hai ngày điều trị, vết thương của anh Đ.V.H (quê Lâm Đồng, người chồng bị vợ tạt nước sôi vào người) đã phục hồi khá tốt.

Người chồng bị vợ tạt nước sôi bỏng nặng.

Cụ thể theo bác sĩ, lúc nhập viện anh H. trong tình trạng bỏng 27% độ II AB. Vết bỏng tập trung ở vùng mặt, cổ, thân và hai tay người đàn ông.

Anh H. bị vợ tạt nước sôi gây bỏng khá nặng.

Các bác sĩ đã tiến hành bù dịch, điện giải, giảm đau và cho bệnh nhân dùng kháng sinh. Dự kiến sau khi vết thương ổn định, bệnh nhân sẽ được mổ ghép da với những vùng bỏng bị hoại tử.

Tại giường bệnh, anh Thanh (47 tuổi, quê Lâm Đồng, anh ruột anh H.) cho biết, mấy ngày nay gia đình anh phải thay nhau xuống chăm sóc người chồng. Riêng người con gái tên Đ.T.Q.A (9 tuổi) của anh H. vẫn đang được điều trị tại một BV ở tỉnh Lâm Đồng với vết thương do bỏng ở hai tay.

Nạn nhân bỏng 27% độ II AB, có khả năng hoại tử da.

Anh ruột nạn nhân cho biết, khi sự việc xảy ra gia đình ai cũng bất ngờ. Kể cả người chồng cũng không tin kẻ làm mình bỏng nặng lại chính là người đầu gối tay ấp.



Theo người anh, tối hôm đó hai vợ chồng anh H. đã xảy ra mâu thuẫn, lúc cãi nhau anh H. đã say khướt.

Anh ruột nạn nhân cho biết, anh H. không ngờ người tạt nước sôi vào mình là vợ.

"Khuya đó, em tôi với cháu đang ngủ thì vợ nó lấy nước sôi chuẩn bị sẵn tạt thẳng vào người. Lúc đó quá bất ngờ, nó còn nghĩ có kẻ xấu vào ám hại mình chứ không phải vợ nên ắng gượng đứng dậy, hét toáng lên cho mọi người nghe rồi đuổi theo. Vợ nó tạt chồng con xong mới bỏ trốn", anh Thanh chia sẻ.



Hiện người đàn ông đang được điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Đến trưa hôm sau do gia đình động viên, chị Lê Thị H. (người vợ) mới đến đồn Công an đầu thú. Do chị H. có nhiều con nhỏ, cơ quan Công an đã để người vợ tại ngoại. Anh Thanh chia sẻ, hiện người vợ đang ở BV chăm sóc cho bé A.



Được biết vợ chồng anh H. có 4 người con. Cả gia đình đều làm nương rẫy nên thu nhập không ổn định. Trước khi chị H. tạt nước sôi khiến chồng và con bỏng nặng, người vợ đã từng nhiều lần khuyên chồng giảm nhậu nhẹt lại nhưng bất thành.