Anh em song sinh xiết cổ, đập đầu tài xế taxi cướp tài sản

Ngày 17-7, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự anh em song sinh Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Quang Đại (18 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) do hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 15-7, Công an huyện Tân Biên nhận tin báo từ Công an xã Tân Lập cho biết trên địa bàn vừa xảy ra cướp tài sản. Nạn nhân là tài xế taxi Trương Trịnh Hoàng Xuân (51 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Tài xế Xuân cho biết bị 2 thanh niên dùng dây xiết cổ bất tỉnh rồi cướp 1 điện thoại di động và 900.000 đồng.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Tân Biên huy động các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn, các đồn biên phòng tổ chức chốt chặn, đồng thời phân công một tổ công tác đón các xe buýt, taxi trên địa bàn để kiểm tra. Sau 30 phút, công an huyện phát hiện 2 đối tượng gây án nên bắt giữ đưa về trụ sở làm việc, thu 1 điện thoại, 1 thẻ giữ xe và 870.000 đồng.

Vĩ

Đối tượng Đại

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên khai tên Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Quang Đại, là anh em song sinh. Do không có tiền tiêu xài nên cả hai đi cướp tài sản.

Trưa cùng ngày, 2 tên đến Bến xe Tây Ninh gọi taxi. Ông Trương Trịnh Hoàng Xuân chạy taxi đến quán thì được Vĩ và Đại yêu cầu chở đến xã Tân Lập, huyện Tân Biên rồi tiếp tục đi vào căn cứ Ba Định.

Trên đường qua khu vực vắng người, chúng kêu ông dừng xe và mượn điện thoại gọi cho gia đình. Khi ông Xuân đưa điện thoại thì Vĩ dùng dây siết cổ, Đại dùng cây sắt đánh ông ngất xỉu. Tưởng ông Xuân tử vong, chúng cướp điện thoại và 900.000 đồng rồi bỏ trốn.

Ngoài thực hiện vụ cướp trên, hai anh em Vĩ và Đại còn gây ra 8 vụ trộm cắp môtô và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở huyện Châu Thành và Tân Biên.