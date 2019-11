AMA 2019: Selena sexy bá cháy, hoàn hảo từ trang phục đến kiểu tóc, hội người yêu cũ không gợn lửa lòng mới lạ

Diện một set đồ có màu sắc hoàn toàn thách thức nhiều tín đồ nhưng Selena không hề quê, sến mà ngược lại, cô rất nổi bật lại hay ho. Đã thế, set này còn tôn được hết những ưu điểm hình thể của giọng ca sinh năm 1992. Đúng như tựa đề single "Look At Her Now" của Selena, giờ mọi người phải chăm chú ngắm nhìn cô thật!!!