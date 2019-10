Vừa ra ca khúc dứt tình Justin Bieber, Selena Gomez diện suit "thả rông" sang chảnh quyến rũ bức người

Sau một thời gian dài im ắng, để bản thân được nghỉ ngơi, Selena Gomez cũng đã chính thức tái xuất showbiz bằng những dự án phim ảnh và đặc biệt là single mới "Lose You To Love Me" với chủ đề "self-love". Ca khúc này nói về một cô gái quyết tâm yêu lấy bản thân mình hơn, sau quãng thời gian chật vật vì tình, nó như một bản "tuyên ngôn" của Selena vậy. Không chỉ năng nổ hoạt động trở lại, Selena còn lấy lại phong độ trong chuyện ăn mặc. Chỉ qua những ảnh paparazzi chụp vội là đã đủ để người ta tán thưởng về cô rồi!

Trong lần xuất hiện gần đây nhất, Selena thực sự đã tỏa sáng trong bộ suit đen của nhà mốt Givenchy, mix cùng sandal quai mảnh cùng tông và túi xách dáng hộp màu trắng. Để tăng thêm độ sexy, cô thậm chí còn "thả rông" nhưng nhìn rất vừa vặn, không hề phản cảm mà trái lại vô cùng hút mắt. Selena dường như đã quay lại thời đỉnh cao phong cách như trước đây.

Bên cạnh đó, cách trang điểm, làm tóc của Selena cũng phải nói là xuất sắc vô cùng. Cô chỉ "họa mặt" theo tông nude khói như thường lệ rồi xõa tóc siêu đơn giản nhưng nhìn vẫn thu hút, thậm chí là quyền lực, có lẽ một phần là nhờ vào thần thái.