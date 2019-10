Nhìn cô ấy mà xem: Chỉ trong vài ngày Selena Gomez đã khiến fan phải ngất lên ngất xuống vì lên đồ xuất sắc, thần thái đỉnh cao

Là một trong những mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu của Hollywood nhưng Selena Gomez đã có một khoảng thời gian dài vắng bóng khi hạn chế tham dự sự kiện, những hình ảnh đời thường của cô nàng cũng có phần xuề xòa giản dị.

Tuy nhiên xuề xòa chỉ vì không thích mà thôi, một khi Selena Gomez đã thích lên đồ, chỉ cần cô ăn vận và makeup chút đỉnh là dân tình đã trầm trồ điêu đứng. Minh chứng chính kể từ màn comeback cực mạnh với cùng lúc 2 single là "Lose You To Love Me" và "Look At Her Now", chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ngôi sao sinh năm 1992 đã khiến dân tình phải liên tục trầm trồ không ngớt vì nhan sắc, style và thần thái đỉnh cao của mình. Lời bài hát "Look At Her Now" thực sự thích hợp để dùng trong trường hợp này vì... Wow, hãy nhìn cô ấy xem!

Trong lần xuất hiện mới đây, Selena Gomez gây náo loạn đường phố khi lên đồ đơn giản mà hút mắt vô cùng. Bộ suit kẻ của nhà mốt Frame được cô nàng mix cùng áo thun bó sát khóe khoe vòng 1 căng đầy lấp ló. Mái tóc dài buông xõa cùng với màu son đỏ nổi bật càng giúp tôn lên nhan sắc quyền lực, rạng rỡ của mỹ nhân độc thân đắt giá Hollywood.

Sau đó Selena Gomez lại tiếp tục tỏa sáng khi diện bộ suit màu xanh cổ vịt của Sies Marjan. Thiết kế này đủ tươi tắn trẻ trung mà vẫn đủ thanh lịch, hút mắt. Chi tiết thắt nhẹ ở eo và đường kẻ sọc dọc theo thân quần giúp Selena "hack dáng" đáng kể. Bên cạnh đó lối trang điểm và làm tóc của Selena cũng vô cùng xuất sắc. Dưới bàn tay của chuyên gia makeup Hung Van Ngo theo tông nude khói cộng với mái tóc xõa siêu đơn giản nhưng Selena Gomez toát lên thần thái vừa quyền lực lại vừa quyến rũ khó rời mắt. Được biết tổng giá trị bộ đồ này có giá khoảng 75 triệu đồng.

Chỉ ít lâu sau đó Selena lại đổi sang outfit khác khi diện áo thun không tay của Leset mix cùng chân váy kẻ Miu Miu. Những món phụ kiện đi kèm như khuyên tai tròn, túi xách ánh kim Fendi, giày mũi nhọn Miu Miu cũng tạo thành điểm nhấn thú vị khiến set đồ ấn tượng hơn bội phần. Nhìn đơn giản sương sương nhưng tổng set đồ lần này của Selena có giá lên tới 190 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, cũng trong sự kiện cùng ngày, Selena lại sang chảnh ngút ngàn khi diện mẫu váy họa tiết da báo cách điệu đến từ nhà mốt Ganni mix cùng boots cao cổ và túi xách Celine mang đến hình ảnh vừa khỏe khoắn cá tính mà vẫn quyến rũ gợi cảm. Dù ở góc độ nào, trong ảnh chụp vội của cánh phóng viên mà Selena Gomez vẫn thần thái ngời ngời. Giá trị set đồ này cũng khoảng 120 triệu đồng.

Còn nhớ khi xuất hiện cách đây vài hôm, Selena cũng từng khiến dân tình điêu đứng khi diện mẫu váy kẻ sọc Jacquemus lấp ló vòng 1 căng đầy. Công bằng mà nói, mẫu váy hồng này vốn không dễ mặc, nếu không khéo thì màu sắc của váy dễ khiến người diện trông sến súa. Nhưng đến khi Selena khoác lên mình thì ai cũng phải trầm trồ. Cô còn khéo chọn kiểu tóc buông xõa dùng cặp tăm nhỏ xinh làm tâm điểm, càng tôn lên nét ngọt ngào, tươi trẻ.