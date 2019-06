Ầm ầm ứng tuyển "việc nhẹ lương cao" làm vợ Việt kiều, lương tháng 30 triệu, biết được lý do đằng sau hội chị em ngã ngửa

Mới đây, trên một trang mạng xã hội có rất đông người theo dõi, bài viết tuyển dụng công việc làm vợ, bao ăn ở, lương 30 triệu/tháng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng cư dân mạng. Cứ tưởng những bài viết tuyển dụng kiểu này chỉ mang tính chất đùa vui, nhưng theo những gì miêu tả, yêu cầu, quyền lợi và đặc biệt là phần ghi chú, có vẻ như đây đích thị là một bài viết nghiêm túc:

"NGHIÊM TÚC: Tuyển vợ cho em trai

Em đăng bài thật sự nghiêm túc nên mom nào có quen người quan tâm đến job này thì hẵng comment, đừng cợt nhả hay nói lời khẩu nghiệp .

Yêu cầu: Làm quen, tìm hiểu và xác định kết hôn với em trai của chồng mình.

(Ảnh minh họa)

Nói qua về em trai của chồng mình: Em sinh năm 1988, Cự Giải, thẳng 100%, tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính ở Đức , hiện đang làm cho công ty nước ngoài, tính cách hiền hậu, trung thực.

Gia đình nhà chồng mình cơ bản không giàu có. Ông bà đều đã là công chức về hưu. Ông bà cực kì dễ tính và trẻ trung, bố chồng mình từng nhiều năm tại Triều Tiên và biết rất nhiều về Kpop nên có thể nói được chuyện idol với các bạn nhé .

- Bạn nữ nào sinh năm từ 88 đến 97 (trừ Thiên Bình) thì inbox mình trao đổi thêm .

- Nghiêm túc có ý định lập gia đình, sống ổn định, dự kiến sinh con vào năm 2020 và 2025.

Quyền lợi:

- Các bạn sẽ được ông bà , tức bố mẹ chồng mình hỗ trợ 10 triệu/tháng và được hưởng 20 triệu/tháng từ thu nhập của em trai mình.

Chú ý: Em trai mình chỉ có một yêu cầu duy nhất là ngoài việc quan hệ để sinh con ra thì em trai mình sẽ không sống chung (em hiện đang ở với người yêu cũ là người Đức, còn vợ sau khi cưới sẽ ở căn hộ chung cư cùng bố mẹ chồng mình). Ngoài ra không được làm phiền cuộc sống của em ấy và người yêu.

Bố mẹ mình muốn có cháu và không chấp nhận bạn gái người Đức của em chồng mình, nên bạn gái nào đồng ý làm vợ em mình sẽ được coi như con đẻ. Mình nói đến đây thôi để tránh các bạn chửi bới hay spam thì vui lòng inbox riêng mình".

(Ảnh minh họa)

Bài viết được đăng đàn không bao lâu đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng với hơn 7k lượt thích, 6,5k lượt bình luận và 500 lượt chia sẻ. Trước tính chất công việc hết sức nhẹ nhàng, lương bổng thuộc hàng "khủng", lại còn được bao ăn ở nên sau khi đọc vài dòng đầu, rất đông chị em đã đăng ký ứng tuyển, nhất là những người thuộc hội "ế sưng ế sỉa" lâu năm mãi chưa ai rước.

"Mình đăng ký 1 slot nhé, nhưng thiếu cách thức liên hệ nữa. Làm dâu nhà này tháng lương 30 triệu, mọi thứ không cần phải lo, tích đủ tiền rồi mình ly hôn đi đú trai được nhể?".

"Inbox em lẹ đi ạ. E thấy cũng sắp hết năm 2019 rồi mình chuẩn bị cưới xin rồi sinh con cho nó đúng kế hoạch nào".

"Em, em đây, cứu đời em đi. Cứu em khỏi những tháng ngày cô độc, không xu dính túi đi. Em apply this job nhé!!!".

Tuy nhiên, dù công việc quá xịn xò hào nhoáng nhưng cũng có không ít chị em đi tìm nguyên do của việc tuyển vợ này. Và tất cả nguyên do đã nằm gói gọn trong phần "ghi chú". Một nguyên do thật sự khiến bao người gây sốc. Không phải chàng ta ế vợ, cũng không phải "màu tím giới tính thứ 3" vì làm vui lòng mẹ cha mà cố gắng tìm người hợp tác sinh đẻ... mà là vì anh ấy đã có người yêu, cô gái kia người Đức, bố mẹ không chấp nhận có cháu lai Tây, nên đành mướn vợ Việt về đẻ con thuần Việt.

(Ảnh minh họa)

Với lý do trên, loạt chị em nhanh chóng vỡ mộng, rấm rứt tức tối trong lòng. Nhiều người nói, đây chẳng khác nào là tuyển người đẻ… thuê, mà kiểu đẻ thuê này lại ràng buộc trọn đời thế mới căng.

"Sống một mình còn hơn là về nhà người với danh nghĩa một cái máy đẻ không hơn không kém. Tiền mình có thể tự mình kiếm ra. Sinh con cho nó rồi chăm con cho nó chăm bố mẹ chồng cái khoản kia chưa là gì cả đâu".

"Ở vậy được mỗi cái tiền với có con cho bên gia đình bế. Còn lại hạnh phúc riêng thì không có. Sống vậy thà nghèo còn hơn".

"Dịch vụ đẻ thuê đã nâng lên 1 tầm cao mới. Học đại học làm gì, đẻ mướn lương cao thế thì phải hay hơn không? Thiết nghĩ sau này tốt nhất có chồng đừng sinh con gái, không có cha mẹ nào mà nhìn con mình đi đẻ thuê kiểu này đâu, tự nhiên thấy thương phụ nữ vô cùng".

(Ảnh minh họa)

Hiện bài viết vẫn còn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng, thậm chí còn được lan nhanh tới nhiều diễn đàn hội nhóm lớn khác. Thôi thì suy cho cùng cũng không rõ thực hư nhưng nếu thật sự công việc này có tồn tại, hội chị em sẽ đăng ký chứ?