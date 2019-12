7 món là "báu vật" trong nhà nhưng lại âm thầm reo rắc "cả ổ" mầm bệnh ung thư, ngày ngày rút ngắn tuổi thọ gia đình bạn

Khi nhắc đến ung thư, ai trong chúng ta cũng nghĩ ngay đến nguyên nhân gây bệnh là do môi trường sống độc hại, do gen di truyền hoặc do chế độ ăn thiếu khoa học… Thế nhưng, còn có một nguyên nhân khác đáng sợ hơn nhiều, thứ này ẩn náu ngay trong nhà bạn, âm thầm reo rắc bệnh ung thư, đó chính là những món đồ dùng gia đình.



Tế bào ung thư.

Đây là những món đồ quen thuộc, được chủ nhân trân trọng vì rất tiện lợi, lại có giá đắt đỏ nhưng nó có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe mà bạn không hề biết.



1. Chiếc ghế bành trong phòng khách

Nhiều gia đình không ngại bỏ ra một số tiền lớn để mua ghế bành về đặt trong phòng khách. Nhưng có lẽ bạn không hề biết, rất nhiều loại nệm, ghế sofa… đã được xử lý bằng TDCIPP – một chất chống cháy được biết đến có khả năng gây ung thư.

Một nghiên cứu của Đại học Duke, Mỹ cho thấy tất cả những người sử dụng ghế bành, được thử nghiệm đều có chứa chất TDCIPP trong máu.



2. Rèm cửa và thảm của bạn

Theo tờ Thehealthy, cadmium là kim loại nặng độc hại thường được sử dụng trong các loại pin, cũng là chất độc hại tồn tại trong thuốc lá, có thể gây ung thư cho người. Nếu bạn hút thuốc trong nhà, cadmium và các sản phẩm phụ khác của khói thuốc lá có thể len lỏi và trú ngụ rất lâu trên các bề mặt mềm như rèm cửa, thảm… ngay cả khi trong nhà đã hết sạch mùi khói thuốc thì nguy cơ mắc ung thư vẫn còn.

Để đảm bảo an toàn, bạn đừng bao giờ để ai hút thuốc lá bên trong nhà mình.



3. Thớt nhựa

Thớt nhựa gọn gàng, sạch sẽ hơn hẳn thớt gỗ nhưng hóa ra nó tồn tại nhiều hiểm họa cho sức khỏe. Trong quá trình chúng ta cắt, thái thức ăn, những vết nứt và đường cắt sẽ hằn lên trên mặt thớt. Đây là môi trường để các vi khuẩn nguy hiểm như E.coli sinh sống và phát triển ồ ạt.

4. Hộp đựng thức ăn bằng nhựa và chai

Nhựa thường chứa các hóa chất độc hại không an toàn cho cơ thể con người như bisphenol A (BPA), polyvinyl clorua (PVC) và phthalates… Trong đó BPA được xem là có liên quan đến ung thư, sức khỏe não bộ và tim mạch.

Khi đựng đồ nóng hoặc sử dụng lò vi sóng, nhiệt độ cao làm tăng việc phát tán các hóa chất và rất dễ dính vào thức ăn và đồ uống của chúng ta.



Đồ nhựa đã được chứng minh là gây ra sự suy giảm rõ rệt các chức năng sinh sản, đặc biệt là ở nam giới. Chúng cũng là thủ phạm quan trọng của ung thư tuyến giáp, vú và tuyến tiền liệt.

5. Dụng cụ nấu chống dính

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã dán nhãn gây ung thư cho axit perfluorooctanoic (PFOA) – một chất có trên các dụng cụ nấu chống dính.

Khi những dụng cụ này bị nấu ở nhiệt độ cao, khói độc được tạo ra bao gồm cả khí florua, nó bay hơi vào không khí và có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta.



6. Xà phòng kháng khuẩn và chất tẩy rửa

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyên mọi người chỉ nên sử dụng xà phòng và nước ấm để vệ sinh cá nhân. Điều này là do nhiều hợp chất chống vi khuẩn trong xà phòng, ví dụ như triclosan gây hại nhiều hơn lợi.

Đặc biệt, dầu gội truyền thống thường có chứa các hóa chất bao gồm: Sodium lauryl sulfate (SLS), nước hoa hoặc hương liệu, paraben (chất bảo quản) và màu tổng hợp… Trong đó, parabens được biết đến là một chất gây ung thư.



7. Chất làm ngọt nhân tạo

Trong chế độ ăn hàng ngày, chúng ta ít nhiều đã tiếp xúc với các chất làm ngọt nhân tạo, phổ biến nhất trong số đó là aspartame. Aspartame thường được coi là chỉ có trong nước soda không đường, nhưng nó cũng thường được thêm vào trà, nước tăng lực, các sản phẩm từ sữa, nước trái cây và đồ uống có hương vị nhân tạo khác…

Chất làm ngọt nhân tạo có thể gây ra bệnh ung thư vú.

Theo một nghiên cứu thực hiện năm 2007, aspartame là nguyên nhân gây ra bệnh bạch cầu, ung thư hạch và ung thư vú.



