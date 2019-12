7 gợi ý cho màn dạo đầu thêm nóng bỏng, giúp các cặp đôi thoát cảnh "trả bài" nhàm chán mỗi đêm

Muốn nhanh thì phải từ từ, muốn cùng nhau lên đỉnh, nhất định không thể vội vàng mà bỏ qua bước dạo đầu. Nếu không, cuộc yêu của bạn sẽ nhạt chẳng khác gì nước ốc. Thậm chí, điều đó còn có thể khiến đối phương tụt hứng vô thời hạn.

Đây là sự thật đã được các nhà khoa học chứng minh. Các Tiến sĩ tại Khoa Tâm lý học trường Đại học UNB (University of New Brunswick) đã tiến hành một cuộc khảo sát về nhu cầu của cả đàn ông và phụ nữ trong những giây phút trước khi quan hệ tình dục.

Kết quả, 90% người tham gia (cả nam và nữ) cho biết họ mong muốn có một màn dạo đầu chu đáo, kỹ lưỡng kéo dài trong khoảng 20 phút. Nhưng thực tế, hầu hết họ chỉ được trải nghiệm những màn dạo đầu trong vòng tối đa 10 phút.

Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi các Giáo sư tại Đại học Champman (Hoa Kỳ) vào năm 2017 cũng chỉ ra rằng: Phụ nữ có xu hướng dễ đạt được cực khoái hơn nếu đối tác hết mình với họ trong màn dạo đầu.

Cụ thể, những hành động như mơn trớn vùng tai, massage vùng ngực, hoặc một nụ hôn nồng nàn chậm rãi vào "cô bé" sẽ giúp phụ nữ thả lỏng và rạo rực hơn. Trong khi đó, hầu hết đàn ông đều mong muốn đối tác ve vuốt "cậu nhỏ" bằng nhiều hình thức trước khi cả hai lâm trận.

Vậy các cặp đôi nên làm gì để cùng nhau có một màn dạo đầu nóng bỏng hơn?

Dưới đây là 7 gợi ý "nhỏ mà có võ":

1. Hôn kiểu Pháp

Hầu hết mọi người đều biết hôn trước khi biết làm tình. Thế nhưng không phải ai cũng biết hôn kiểu Pháp một cách tinh tế. Nhẹ nhàng để lưỡi bạn chạm lưỡi đối phương cùng hơi thở mạnh vừa đủ.

Đây là cách mà người Pháp miêu tả về nụ hôn này: "Chúng tôi khiêu vũ bằng chiếc lưỡi của chính mình". Vậy đấy, bạn tưởng tượng ra rồi chứ?!

2. Tâm tình

Một vài lời thủ thỉ trong màn dạo đầu không phải là những câu chuyện phiếm, hay việc hôm nay chàng đã ăn gì, nàng thức dậy lúc mấy giờ. Hãy thử ghé sát vào tai đối phương, hôn nhẹ vào vùng cổ, siết lấy họ thật chặt và bày tỏ sự rạo rực đang trực chờ bùng nổ trong bạn.

3. Mát-xa và chơi đùa với vùng nhũ hoa

Đây là một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của cả nam và nữ. Bạn có thể dùng tay xoa nhẹ, hoặc mơn trớn bằng miệng. Đừng quên kích thích đều cả vùng nhũ hoa bên trái và bên phải nhé.

4. "Dirty talk" - Những câu đùa "hư đốn"

Thử một lần cởi bỏ sự ngại ngùng và khơi gợi khoái cảm của đối phương bằng những câu nói 18+, thẳng thắn, hài hước nhưng cũng không kém phần tinh tế.

"Em sẽ chết đuối trong vũng nước của chính mình mất".

"Em làm cậu nhỏ của anh thức dậy rồi này!"

Nếu cả bạn và chàng đều là những người nói được tiếng Anh, đừng ngại ngần mà buông một vài câu chửi thề: "I'm fucking wet" hoặc "You turned me on".

5. Mơn trớn cơ thể trước khi cởi đồ

Màn dạo đầu có thể được thực hiện ngay từ khi cả hai bạn vẫn đang mặc quần áo. Điều này chẳng ảnh hưởng gì cả bởi đôi khi, những cú chạm vào vùng nhạy cảm qua lớp quần áo còn khiến đối phương bị kích thích gấp nhiều lần.

Bạn có thể ôm đối phương thật chặt, cùng nhau lắc lư và khiến nàng cảm thấy "cậu nhỏ" đang lớn dần lên dưới lớp quần áo. Nàng nhất định sẽ không thể chịu được mà chủ động cởi đồ giúp bạn cho mà xem!

6. Kích thích đối phương bằng tay

Nhiều người vẫn thường coi đây chỉ là một hành động "thêm vào", có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Tuy nhiên, đây lại chính là một phần không thể thiếu trong màn dạo đầu. Bởi đối phương có thể cảm thấy giật mình, hoặc có thiện cảm không tốt nếu bạn quá sỗ sàng lao vào mà không dành thời gian ve vuốt họ bằng tay.

7. Oral sex - Quan hệ bằng miệng

Oral sex cũng là một hình thức quan hệ tình dục. Vậy nên, chẳng có gì khó hiểu nếu đối phương bị kích thích cực độ khi bạn đưa hành động này vào màn dạo đầu.

Việc đầu tư công sức cũng như thời gian vào màn dạo đầu không chỉ khiến đối phương bị kích thích nhiều hơn, điều đó còn thể hiện thái độ trân trọng cũng như sự quan tâm mà bạn dành cho họ.

Chính vì thế, các cặp đôi đừng quên dành tặng cho nửa kia của mình những sự mơn trớn, ve vuốt thật chu đáo và kỹ lưỡng trước khi cả hai lâm trận. Duy trì được thói quen này, chuyện chăn gối chắc hẳn chẳng thể nào nguội lạnh được.

Phụ nữ hiện đại không ngại bàn về sex. Với mong muốn mang tới cho phái đẹp những thông tin hữu ích, khoa học và mới lạ về "chuyện ấy", aFamily.vn cho ra mắt tuyến bài "Cởi mở với sex" - Nơi các chị em có thể thoải mái chia sẻ, bàn luận và tìm thấy những bí kíp để đời sống tình dục luôn rạo rực, nóng bỏng.