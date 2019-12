60 tuổi vẫn đóng Tôn Ngộ Không trong "Tây Du Ký", Lục Tiểu Linh Đồng bị mỉa mai, chê cười quá tham lam

Ngày 13/12, trang QQ của Trung Quốc đăng tải bài viết chia sẻ quan điểm trái chiểu về việc Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không ở dự án mới Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả. Bài viết này cho rằng Lục Tiểu Linh Đồng đã quá già để đóng Tôn Ngộ Không. Dù việc làm mới nguyên tác Tây Du Ký là nỗ lực đáng hoan nghênh của nam diễn viên 60 tuổi, song việc "gắng sức" để hoàn thành vai diễn khó nhằn này e có phần không hợp lý.

Bài viết cũng cho rằng Lục Tiểu Linh Đồng đang cố bám lấy hào quang xưa cũ mà không nghĩ đến chuyện sức khỏe của mình.

Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả tốn 4 năm chuẩn bị và đã 3 lần sửa kịch bản mới có thể tiến hành bấm máy. Đây là sản phẩm được thực hiện dưới định dạng 3D, do ekip Trung - Mỹ cùng bắt tay thực hiện.

Poster đầu tiên của "Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả".

Tây Du Ký là 1 trong tứ đại danh tác của Trung Quốc, thường được biết đến là do Ngô Thừa Ân viết nên. Năm 1986, bản phim truyền hình do Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa đóng chính ra mắt và gây tiếng vang khắp Châu Á. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có phiên bản nào của Tây Du Ký qua mặt được tác phẩm này. Vai Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng đóng vẫn được xem là hình tượng kinh điển, hoàn hảo cả từ diễn xuất cho đến tạo hình nhân vật.

Báo Trung Quốc viết bài bình luận, đánh giá về bộ phim.

Nhờ đóng vai Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng được yêu mến hơn 30 năm. Về sau, Lục Tiểu Linh Đồng đóng nhiều dạng vai khác nhau nhưng vẫn không vượt qua được cái bóng của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký.

Lục Tiểu Linh Đồng liệu có quá già với vai Tôn Ngộ Không?

Cũng vì có Lục Tiểu Linh Đồng và Mã Đức Hoa (đóng vai Trư Bát Giới) tham gia nên ngay từ khi dự án mới công bố thông tin, người hâm mộ đã khấp khởi mong chờ. Giới truyền thông Hoa ngữ đã viết rất nhiều bài về việc Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không ở tuổi 60, đồng thời đặt ra câu hỏi về mức độ thành công của phim có được như mong đợi.