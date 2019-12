Bị chê cười tham lam vì đóng "Tây Du Ký" ở tuổi 60, Lục Tiểu Linh Đồng đã nhiều lần làm mới Tôn Ngộ Không

Thông tin Lục Tiểu Linh Đồng đóng Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả vẫn đang gây xôn xao làng phim Hoa ngữ. Ở tuổi 60, tờ QQ của Trung Quốc cho rằng Lục Tiểu Linh Đồng quá già để làm Tôn Ngộ Không. Việc nam diễn viên cố thực hiện dự án Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả là cố bám lấy hào quang xưa cũ.

Cùng đề tài này, nhiều tờ báo lớn khác của Trung Quốc cũng đề cập đến chuyện Lục Tiểu Linh Đồng đóng lại vai Tôn Ngộ Không và đặt kỳ vọng rằng bộ phim sẽ có điều gì đó mới lạ, khác biệt so với các tác phẩm cùng khai thác đề tài về Tây Du Ký xuất hiện gần đây.

Tây Du Ký là 1 trong tứ đại danh tác của Trung Quốc, thường được biết đến là do Ngô Thừa Ân viết nên. Năm 1986, bản phim truyền hình do Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa đóng chính ra mắt và gây tiếng vang khắp Châu Á. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có phiên bản nào của Tây Du Ký qua mặt được tác phẩm này. Vai Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng đóng vẫn được xem là hình tượng kinh điển, hoàn hảo cả từ diễn xuất cho đến tạo hình nhân vật.

Lục Tiểu Linh Đồng.

Một điều đặc biệt, Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả không phải là dự án duy nhất Lục Tiểu Linh Đồng đóng lại vai Tôn Ngộ Không. Ngoài bản phim Tây Du Ký 1986 và Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả, Lục Tiểu Linh Đồng còn nhiều lần thể hiện vai diễn kinh điển.

Tôn Ngộ Không là vai diễn để đời của Lục Tiểu Linh Đồng.

Trong đó, đáng chú ý có dự án Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký thực hiện năm 2007. Trong phim, Lục Tiểu Linh Đồng vào vai Ngô Thừa Ân và Tôn Ngộ Không. Cùng tham gia với ông còn có Mã Đức Hoa và Trì Trọng Thoại, hai diễn viên đã đóng vai Trư Bát Giới và Đường Tăng trong phim Tây Du Ký. Lưu Đại Cương, người đóng vai Sa Tăng trong phim Tây Du Ký phần hai cũng tham gia vào phim. Bộ phim áp dụng công nghệ 3D vào màn ảnh nhỏ với 45 tập phim. Phim công chiếu từ ngày 1/7/2010 nhưng không đạt kỳ vọng như mong đợi.

Hình ảnh Lục Tiểu Linh Đồng trong "Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký".

Hay trong các chương trình văn nghệ, giao lưu văn hóa, Lục Tiểu Linh Đồng cũng diễn lại các phân đoạn kinh điển trong Tây Du Ký. Các tiết mục của ông được đánh giá cao và gây thích thú cho hàng triệu khán giả.

Thực tế, vai diễn Tôn Ngộ Không đã mang đến cho Lục Tiểu Linh Đồng nhiều thành tựu đáng giá. Dù hơn 30 năm đã trôi qua, nam diễn viên vẫn được yêu mến khắp mọi nơi. Thậm chí, khi Lục Tiểu Linh Đồng thử sức trong nhiều vai diễn khác, khán giả vẫn cứ nhớ đến ông với hình ảnh Tôn Ngộ Không.