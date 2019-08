5 cách giải quyết tình trạng da xỉn màu và nổi mụn mà nàng nào cũng gặp phải khi độ ẩm cao

Lỗ chân lông nhỏ xíu mà sinh ra rất nhiều chuyện, chẳng hạn như: mụn đầu đen, da xỉn màu, mụn viêm… nếu bạn không chăm chút thật kỹ lưỡng; hay nói cách khác là giải phóng hoàn toàn lỗ chân lông khỏi những tạp chất gây hại. Vậy làm thế nào để giữ lỗ chân lông được sạch sẽ, thông thoáng, giúp da sáng bật tông và mụn chẳng còn chỗ dung thân? Câu trả lời nằm ở 5 gạch đầu dòng sau đây.

1. Không trang điểm cũng cần tẩy trang

Nếu muốn sở hữu làn da đẹp như mơ, bạn cần bỏ ngay suy nghĩ cố hữu rằng chỉ khi makeup mới phải tẩy trang.

Những sản phẩm như nước/dầu/sáp tẩy trang được sáng tạo nên không chỉ để loại bỏ lớp phấn son trên gương mặt, mà còn có thêm nhiệm vụ loại bỏ dầu thừa và tàn dư nền dầu của kem chống nắng, đảm bảo lỗ chân lông của bạn được sạch trơn, thông thoáng. Vậy nên vào mỗi tối, hãy chắc chắn làn da của mình được làm sạch bằng sản phẩm tẩy trang trước, sau đó rửa lại bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ nhé các nàng!

2. Dùng sản phẩm làm đẹp không gây bít tắc lỗ chân lông

Theo lẽ thường tình, các sản phẩm skincare sẽ giúp làn da của bạn ngày một khỏe đẹp; tuy nhiên, vẫn tồn tại rất nhiều món skincare "lợi bất cập hại", chưa lột xác được làn da đã khiến mụn nổi chi chít… chẳng hạn như khi bạn gắn bó với sản phẩm chăm da gây bít tắc lỗ chân lông.

Vậy làm sao để nhận biết và tránh những sản phẩm nguy hại cho lỗ chân lông nói riêng và làn da của bạn nói chung này? Cách nhanh nhất chính là tìm xem trên bao bì sản phẩm có ghi chú "non-comedogenic", "won't clog pores", "won't cause breakouts"… hay không bởi tất cả đều mang nghĩa là không gây bít tắc lỗ chân lông hay nổi mụn. Cẩn thận hơn, bạn hãy nghía qua bảng thành phần, nếu thấy sự xuất hiện của những cái tên như: bơ hạt mỡ, các loại dầu tự nhiên, lanolin, sodium chloride... thì bạn nên tránh bởi chúng sẽ bịt kín lỗ chân lông trên da bạn.

3. Tẩy da chết đều đặn

Làn da không ngừng sản sinh tế bào chết, và nếu không "dọn dẹp" định kỳ, tế bào già nua sẽ tích tụ, để lại cho bạn bề mặt da sần sùi, xỉn màu, thậm chí còn bịt kín lỗ chân lông để mụn có điều kiện hoành hành dữ dội hết trên da bạn. Vì thế, quy trình skincare của bạn cần được bổ sung thêm bước tẩy da chết với tần suất 2 – 3 lần/tuần để không chỉ giải phóng hoàn toàn lỗ chân lông, giúp da sáng bừng sức sống mà còn thúc đẩy quá trình tái tạo da, ngăn ngừa nếp nhăn hiệu nghiệm.

4. Giặt sạch chăn gối của bạn

Dùng chăn gối từ ngày này qua tháng khác, không hề có động thái giặt sạch tức là bạn đang tự tạo một ổ vi khuẩn, bụi bẩn, dầu thừa… kề cận làn da của mình, khiến lỗ chân lông bị nhiễm bẩn, da nổi mụn nhiều hơn. Và để sở hữu làn da khỏe đẹp, tươi sáng, không một nốt mụn thì ngoài chuyện skincare, bạn phải cần nhớ nhiệm vụ giặt sạch chăn gối hàng tháng nữa nhé!

5. Dùng mặt nạ thải độc

Mặt nạ đất sét hay than hoạt tính cũng là những trợ thủ đặc lực, giúp bạn có được làn da sáng căng, rạng rỡ. Lý do là bởi thành phần đất sét và than hoạt tính có khả năng hút trọn bụi bẩn, dầu thừa, thải độc cho làn da, vì vậy mà lỗ chân lông được giải phóng, da tinh khiết và sáng hồng từ sâu bên trong.