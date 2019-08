Biết cách kết hợp các sản phẩm skincare Hàn và Âu Mỹ một cách "cao tay" thì da bạn sẽ sớm được lột xác

Không thể phủ nhận rằng Hàn Quốc là thiên đường của đồ dưỡng da. Bất cứ sản phẩm gì bạn cần, các thương hiệu lớn nhỏ xứ kim chi đều sẵn có. Nhưng nói như vậy không phải là tất cả chai lọ trong nhà tắm, trên bàn trang điểm của chúng mình đều xuất xứ từ đây. Biết cách kết hợp những món skincare từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau mới thật sự là "cao tay". Sau đây là 5 gợi ý kết hợp đồ dưỡng da Hàn Quốc với các sản phẩm khác, đảm bảo sẽ mang đến làn da đẹp bất bại.

1. Toner Boscia Resurfacing Treatment Toner with Apple Cider Vinegar + mặt nạ giấy Mediheal D.N.A Hydrating Protein Mask

Công thức chứa BHA, AHA và giấm táo của toner Boscia rất hoàn hảo để loại bỏ tế bào da chết, quét sạch bụi bẩn, bã nhờn trên mặt sau cả ngày dài. Vì thành phần của nó khá mạnh nên bạn cần dùng thêm một loại mặt nạ làm dịu da ngay tức thì mà ngon nghẻ nhất chính là Mediheal D.N.A Hydrating Protein Mask cấp ẩm siêu tốt vì có dầu jojoba, các acid amin và squalane.

Boscia Resurfacing Treatment Toner with Apple Cider Vinegar (Giá gốc: 651.000 VNĐ); Mediheal D.N.A Hydrating Protein Mask (Giá gốc: 231.000 VNĐ).

2. Sáp tẩy trang Drunk Elephant Slaai Makeup-Melting Butter Cleanser + sữa rửa mặt Saturday Skin Rise & Shine Purifying Cleanser



Làm sạch kép là một trào lưu xuất phát từ Hàn Quốc. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng mình bắt buộc phải sử dụng hoàn toàn các sản phẩm của Hàn. Drunk Elephant Slaai Makeup-Melting Butter Cleanser là sáp tẩy trang tuyệt vời để loại bỏ sạch lớp makeup, kem chống nắng và bã nhờn sâu trong lỗ chân lông. Tuy vậy, chu trình làm sạch cần có thêm sữa rửa mặt của Saturday Skin với chiết xuất từ trái cây và hỗn hợp các peptides giúp làm sạch thêm mà chẳng gây khô da tí nào.

Drunk Elephant Slaai Makeup-Melting Butter Cleanser (Giá gốc: 791.000 VNĐ); Saturday Skin Rise & Shine Purifying Cleanser (Giá gốc: 605.000 VNĐ).

3. The Ordinary Salicylic Acid 2% Solution + Thank You Farmer Sun Project Light Sun Essence



The Ordinary Salicylic Acid 2% Solution (Giá gốc: 123.000 VNĐ); Thank You Farmer Sun Project Light Sun Essence (Giá gốc: 628.000 VNĐ).

Hoàn hảo cho mọi loại da, The Ordinary Salicylic Acid 2% Solution là phương pháp tẩy tế bào chết và mờ thâm mụn nhanh chóng nhờ thành phần chứa Acid Salicylic và chiết xuất cây phỉ. Tuy vậy, vì acid có thể làm da tăng độ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời nên đừng quên bôi kem chống nắng nhé. Thank You Farmer Sun Project Light Sun Essence là kem chống nắng ngăn được tác động của cả tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và làm dịu da rất ổn.

4. CeraVe Skin Renewing Vitamin C Face Serum with Hyaluronic Acid + Rovectin Skin Essentials Barrier Repair Face Oil

CeraVe Skin Renewing Vitamin C Face Serum with Hyaluronic Acid (Giá gốc: 465.000 VNĐ); Rovectin Skin Essentials Barrier Repair Face Oil (Giá gốc: 698.000 VNĐ).

Nếu bạn chưa bao giờ kết hợp Vitamin C và Vitamin E với nhau trong chu trình dưỡng da thì thật là đáng tiếc. Vì khi dùng chung, các chất chống oxy hoá này được tăng cường hiệu quả làm sáng da, nuôi dưỡng và làm dịu da. Chưa kể chúng còn là bộ đôi chống lão hoá thần sầu. Serum CeraVe chứa Vitamin C dạng đậm đặc giúp làm sáng da mạnh mẽ. Còn dầu dưỡng Rovectin Skin Essentials Barrier Repair chứa Vitamin E dưỡng ẩm sâu. Cả 2 bên nhau để tạo ra "chén thánh" cho làn da.

5. Kem chống nắng Some By Mi Truecica Mineral 100 Calming Suncream + B alance Vitamin C Brightening Serum Glow & Radiance

Some By Mi Truecica Mineral 100 Calming Suncream (Giá gốc: 260.000 VNĐ); Balance Vitamin C Brightening Serum Glow & Radiance (Giá gốc: 153.000 VNĐ).

Việc kết hợp Vitamin C với kem chống nắng không có gì là xa lạ. Vitamin C là chất chống oxy hoá mạnh mẽ, giúp đánh bay các gốc tự do từ tác động của môi trường ô nhiễm. Kem chống nắng thì giúp chúng ta chống lại tia UVA, UVB. Hai cái tên này được kết hợp với nhau sẽ tạo thành lớp khiên chắn "bất khả xâm phạm" cho làn da. Kem chống nắng Some By Mi có thành phần chính gồm chiết xuất đu đủ, lá trà xanh, cây phỉ, đậu lăng, hoa sen, vitamin B3 và adenosin nên ngoài khả năng chống nắng tốt còn trị mụn cực đỉnh. Serum Balance chứa Vitamin C dạng ổn định, chậm bị oxy hoá và rất nhẹ dịu, dùng được cho cả da nhạy cảm.

Nguồn: The Klog