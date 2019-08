Cảnh báo tình trạng lão hóa sớm: Check ngay 4 dấu hiệu sau để xem bạn có rơi vào trường hợp này không

Dấu hiệu lão hóa thường xuất hiện sau tuổi 25. Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân, chúng có thể xuất hiện sớm hơn thế. Tình trạng lão hóa da sớm cũng đang vô cùng phổ biến. Hãy thường xuyên quan sát bản thân mình, nhờ đó bạn có thể nhanh chóng phát hiện dấu hiệu lão hóa của cơ thể và điều chỉnh chúng ngay lập tức. Dù còn trẻ nhưng nếu có các dấu hiệu dưới đây thì hãy xem lại vì có thể khuôn mặt bạn đang già đi rất nhanh đó.

1. Da có đồi mồi

Lão hóa vốn là quá trình tự nhiên, nhưng các yếu tố môi trường và lối sống có thể khiến bạn trông già hơn tuổi thật.



Đốm đồi mồi chủ yếu là do tiếp xúc với tia cực tím (UV) từ ánh sáng mặt trời. Theo bác sĩ Whitney Bowe, tác giả cuốn "The Beauty of Dirty Skin": "Từ sau tuổi 30,chúng ta bắt đầu nhìn thấy rõ tác động của ánh nắng mặt trời lên da, bao gồm cả đốm nắng, đồi mồi". Nhưng nếu bạn chưa đến 30 mà đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu trên thì rất có thể da bạn đang gặp tình trạng lão hóa sớm.

2. Da trở nên khô hơn

Khi còn trẻ, bạn lo lắng về làn da dầu, nhưng khi da bạn già đi, bạn có thể gặp phải vấn đề ngược lại.







Da khô, bong tróc trong thời gian kéo dài là đặc điểm dễ thấy của tình trạng lão hóa sớm. Ngoài các vấn đề về nội tiết tố, tình trạng của da có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lối sống không lành mạnh, không dùng kem chống nắng, thường xuyên bị căng thẳng... Để tránh điều này, theo bác sĩ Bowe, bạn nên chăm chỉ dùng kem chống nắng, sử dụng loại kem chứa các thành phần dưỡng ẩm như omega, dầu dừa và chăm chỉ đắp mặt nạ 2-3 lần/tuần để giữ độ ẩm cho làn da, chống lão hóa.

3. Xuất hiện những vết chân chim

Những vết châm chim xuất hiện nhất là ở khu vực xung quanh mắt - dấu hiệu đầu tiên cho thấy làn da của bạn bắt đầu lão hóa sớm. Bác sĩ Bowe giải thích: "Khi chúng ta già đi, quá trình tái tạo tế bào bắt đầu chậm lại, lớp sừng ngoài cùng của da dày lên và các sợi elastin trong lớp hạ bì rơi không còn giữ được sự săn chắc". Để phòng ngừa, bác sĩ Bowe khuyên chúng ta nên sử dụng thêm kem dưỡng mắt để bảo vệ vùng da mỏng manh này, bạn nên chọn những sản phẩm có thành phần chứa peptide, yếu tố tăng trưởng tế bào hoặc tế bào gốc.

4. Da mất dần đi độ sáng, chảy xệ

Khi tốc độ các tế bào trẻ hóa chậm lại, khuôn mặt của bạn mất đi vẻ rạng rỡ và có thể khiến bạn trông kém trẻ trung. Nếu bạn cảm thấy làn da của bạn đã bắt đầu chảy nhão, thì đó có thể là do lượng mỡ dưới da đang giảm dần. Khi trưởng thành, chúng ta mất dần đi khối lượng lớn lượng mỡ này khiến da ngày càng chảy xệ.

Bác sĩ Bowe khuyên bạn nên sử dụng thêm kem dưỡng có chứa retinoid để kích thích sự tái tạo tế bào, trả lại làn da sáng khỏe. Hàng ngày bạn cũng nên thường xuyên massage để kích thích tuần hoàn máu, khiến da hồng hào hơn.