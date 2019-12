4 đặc điểm tính cách của đàn ông mà yêu nhau đến mấy phụ nữ vẫn luôn hiểu sai

Để hiểu hơn về người đàn ông của mình, các chị em phụ nữ hãy chú ý bốn đặc điểm nổi bật của đàn ông, để có được sự thấu hiểu sâu sắc và xử lý khéo léo hơn với người bạn đời của mình nhé.

Đàn ông thường có một cái hang của riêng mình

Tình huống xảy ra: Tối đi làm về, bạn bỗng thấy ông xã về nhà sớm hơn mọi khi. Sau khi dùng bữa tối xong thì anh ta chỉ muốn ở riêng trong phòng một mình. Bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng và hỏi han chồng của mình nhưng anh ta chỉ đáp là anh ổn.



Có phải chị em chúng ta thường thấy là: Lúc này, phụ nữ thường hiểu lầm rằng chồng mình bỗng dưng trở nên xa cách và không nhiệt tình trong mối quan hệ của mình. Các chị em phụ nữ thường không biết chồng mình đang căng thẳng như thế nào, bởi khi đàn ông không chia sẻ, các chị em lại thường hiểu theo hướng anh ta đang lờ mình đi và cảm thấy bị tổn thương.

Nhưng sự thật là: Một trong những khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và đàn bà là cách họ đối đầu với căng thẳng trong cuộc sống. Đàn ông thường thích tập trung suy nghĩ và giải quyết những vấn đề khó. Phần thưởng của anh ta là cảm thấy phấn khích hơn khi đối mặt và giải quyết được chúng.

Chúng ta vẫn thường nói đàn ông nào cũng cần một cái hang của riêng mình. Khi đàn ông gặp rắc rối, anh ta sẽ không bao giờ chia sẻ cho người khác về rắc rối mình đang gặp phải, trừ trường hợp anh là người chủ động chia sẻ. Thay vào đó, đàn ông sẽ trở nên trầm lặng và bắt đầu chui vào “cái hang” của riêng mình, kiểu như anh ta có một cái “công tắc” đằng sau lưng để loại bỏ mọi suy nghĩ không liên quan ra khỏi đầu và chỉ tập trung vắt óc vào thứ mà anh muốn giải quyết nhất. Khi đã tìm ra giải pháp, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và quay trở lại trạng thái bình thường của mình.

Nếu chưa tìm được cách giải quyết, chúng ta sẽ thường thấy đàn ông tìm một giải pháp khác như đọc báo, xem tivi, chơi game,... Bằng những phương thức giải trí này, anh ta sẽ tạm quên đi những vấn đề rắc rối trong cuộc sống hàng ngày. Các hoạt động giải trí này sẽ mang tính chất tích cực cho đàn ông vì chúng sẽ chỉ đòi hỏi rất ít suy nghĩ của họ. Nhưng ngày hôm sau, đàn ông sẽ trở lại trọng tâm của vấn đề và tiếp tục tìm cách sửa chữa chúng.

Vậy chị em phải làm gì: Phụ nữ khi thấy bạn đời của mình rơi vào trường hợp như vậy thì họ nên học cách chấp nhận vì anh ta đang trải qua sự căng thẳng về tinh thần. Thay vào đó, phụ nữ có thể chọn phương án tán gẫu với bạn bè của mình, đi mua sắm hoặc vui chơi trong khi chờ đợi anh ta ra khỏi cái hang của mình. Nếu thực sự cần nói chuyện, bạn hãy tiếp cận anh ta với một thái độ nhẹ nhàng và dễ chấp nhận hơn, anh ta sẽ hiểu và đáp lại vấn đề với bạn.

Đàn ông sẽ chết dần khi không có ai cần tới họ

Tình huống xảy ra: Vào cuối tuần, khi phát hiện ra đường ống nước ở nhà bị hỏng, người phụ nữ sẽ lập tức phản xạ gọi điện cho bên thợ sửa tới giải quyết trong khi chồng mình thì đang ngồi xem tivi. Khi cô tự giải quyết xong vấn đề thì thái độ chồng của cô bỗng tỏ ra thất vọng và có gì buồn bã trong bữa cơm trưa.



Điều chị em nghĩ lúc này là: khi không lý giải được vấn đề đó và khi phụ nữ cảm thấy bị thất vọng, căng thẳng, nhầm lẫn, kiệt sức, điều cô ý cần nhất là người đồng hành giản dị. Cô cần cảm giác không còn cô đơn và cảm thấy được yêu thương, nhưng thái độ của người chồng đang khiến cô cảm thấy tổn thương.



Nhưng thực tế lại là: Khi đàn ông cảm thấy bản thân mình không còn giá trị gì trong mắt người phụ nữ của mình, anh ta sẽ thấy khó để tiếp tục chăm lo cho cuộc đời của chính mình và những mối quan hệ khác. Thật khó cho đàn ông để sống hứng khởi và có động lực nếu không ai cần tới anh ta. Đàn ông cần tìm được động lực sống, anh ta cần sự tin tưởng, động viên và tin tưởng từ người bạn đời của mình.

Trong giai đoạn chinh phục và tràn đầy tình cảm với người phụ nữ, đàn ông sẽ bắt đầu biết quan tâm đến người khác nhiều hơn. Anh sẽ xem xét việc đáp ứng nhu cầu của người bạn đời như thể của chính mình. Anh ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để phụ nữ cảm thấy hạnh phúc, vì hạnh phúc của cô cũng chính là niềm vui của anh.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của đàn ông là anh ta không đủ tốt để chăm lo cho người bạn đời của mình. Đàn ông sẽ che giấu nỗi sợ hãi này bằng cách tập trung nâng cao sức mạnh và khả năng của mình hơn. Khi phụ nữ đánh giá sai năng lực của người đàn ông thì anh ta sẽ bắt đầu hình thành một sai lầm về việc sợ cho đi. Quan niệm này rất dễ làm đàn ông bị tổn thương vì nhìn chung đàn ông sợ thất bại. Khi cảm thấy không an toàn, đàn ông sẽ không quan tâm tới ai nữa ngoài bản thân mình.

Điều chị em cần làm: Do vậy, có nhiều chị em phụ nữ rất khéo léo khi những chuyện nhỏ - to trong nhà đều sẽ hỏi ý kiến của chồng/bạn trai mình để họ cảm nhận được sự tin tưởng. Thậm chí những việc nhỏ như vứt túi rác, sửa chữa điện, nước, máy móc trong nhà,... hãy tạo điều kiện cho người đàn ông của bạn thể hiện sự quan tâm tới bạn. Kể cả khi anh ta không có chuyên môn hay không biết làm thế nào để sửa chúng, anh ta sẽ tìm mọi cách như nhờ bạn bè của mình hoặc gọi những người đúng việc để hoàn thành vấn đề đó. Bằng cách này, bạn sẽ tạo sự tự tin cho người đàn ông của mình và anh ta sẽ tin rằng mình có thể giải quyết mọi vấn đề để đem lại hạnh phúc co bạn.

Khi đàn ông im lặng

Tình huống xảy ra: Bạn thấy chồng của mình hôm nay bỗng im lặng hơn thường ngày. Bạn hỏi anh ta: "Có chuyện gì thế?". Chồng của bạn đáp "Mọi việc đều ổn." Bạn tiếp tục nói: "Em biết là có chuyện mà. Chuyện gì vậy?". Chồng của bạn đáp: "Anh vẫn ổn, không có gì cả". Bạn tiếp tục gặng hỏi: "Em muốn giúp anh. Em biết có chuyện gì đó khiến anh buồn, chuyện gì vậy?". Chồng của bạn chỉ trả lời ngắn gọn tiếp: "Đó không phải là vấn đề, không có chuyện gì lớn cả."

Trong mắt của chị em: Sẽ cảm thấy dường như anh ấy đang phủ nhận cảm xúc và rắc rối của anh. Để rồi cô càng cố gắng giúp anh bằng cách đặt ra những câu hỏi trực tiếp hoặc tiếp tục nói theo phán đoán của cô. Logic của phụ nữ là luôn muốn chia sẻ và cô cũng kỳ vọng từ phía người bạn đời của mình như vậy. Tuy nhiên, đàn ông không nghĩ như vậy.



Nhưng đúng ra lại là: Thử thách lớn nhất của chị em phái nữ là biết cách hiểu đúng và thông cảm với đàn ông khi anh ta im lặng. Sự im lặng là điều dễ khiến phụ nữ hiểu lầm nhất. Đàn ông đôi lúc thường đột ngột dừng nói chuyện và trở nên im ắng ơn. Từ phía người phụ nữ, họ cho rằng anh ta đang không tập trung lắng nghe những gì mình đang nói và không tôn trọng mình.

Tuy nhiên, đàn ông xử lý thông tin theo một cách rất khác. Trước khi họ nói hay trả lời, họ thường yên lặng để suy nghĩ về điều mà họ vừa nghe hoặc vừa trải qua. Trong thâm tâm của họ, đàn ông đang tìm cách suy nghĩ về câu trả lời nào là hữu ích nhất. Quá trình này có thể diễn ra vài phút hoặc nếu phức tạp thì có thể lên tới vài giờ. Tệ hơn nữa là nếu anh ta chưa tìm được câu trả lời thích hợp thì anh ta sẽ không đáp lại lời nào, điều đó càng khiến phía chị em phụ nữ hoang mang hơn.

Đàn ông thường tức giận với phụ nữ khi cô vô tình xâm phạm vào cái hang của mình. Đó là khoảng thời gian suy nghĩ riêng tư và trạng thái muốn ở một mình của người đàn ông. Khi đàn ông đáp rằng: “Không có gì cả” hoặc “Anh vẫn ổn” tức là thực sự đàn ông đang nghĩ sao và nói vậy, chứ họ thực sự không có che giấu gì cả.

Vậy rốt cuộc chị em chúng mình phải làm gì bây giờ: Phụ nữ cần hiểu rằng khi đàn ông yên lặng có nghĩa họ đang có ý nói: “Anh không biết phải nói gì bây giờ nhưng anh đang suy nghĩ về chuyện đó”. Nhưng phía chị em thì lại sẽ hiểu là “Anh đang không trả lời bởi vì anh chẳng quan tâm gì tới em và anh đang cố tình lờ nó đi” hay “Điều em nói chẳng có gì quan trọng với anh phải không? Nên anh cũng chả cần trả lời em nữa đâu”.

Khi đàn ông im lặng, phụ nữ sẽ rất dễ tưởng tượng ra những điều gì là tệ nhất, nên sau đó phụ nữ sẽ nói ra những điều dễ gây tổn thương nhất hoặc không muốn nói chuyện với anh nữa vì cô không còn cảm thấy sự tin tưởng ở người bạn đời của mình. Phụ nữ cần hiểu một điều quan trọng là không nên cố gắng làm cho đàn ông phải nói chuyện khi anh ta chưa sẵn sàng.

Đàn ông cần giãn ra để làm mới tình yêu của mình

Tình huống xảy ra: Bạn mới hẹn hò được với một anh chàng 6 tháng. Mọi thứ thật tuyệt vời. Rồi bỗng nhiên một ngày anh trở nên thờ ơ, lạnh nhạt mà không có bất kỳ lý do gì. Người phụ nữ sẽ không thể lý giải được tại sao đột nhiên anh ta trở nên như vậy. Có phải anh ta thay đổi, có người tình mới, hay không còn yêu cô nữa hay không?



Có phải chị em chúng ta thường thấy rằng: ngạc nhiên khi thỉnh thoảng thấy người bạn đời của mình, ngay cả khi anh rất yêu cô, nhưng theo một chu kì thời gian nào đó, anh vẫn cần có khoảng thời gian xa cách cô trước khi gần gũi trở lại.



Nhưng mà không phải vậy: Trong bản năng tự nhiên của mình, có thể là từ thời tiền sử, việc đàn ông phải mạo hiểm tính mạng của mình ra ngoài hang để ra ngoài kiếm ăn về cho phụ nữ đã tồn tại trong DNA của đàn ông từ hàng triệu năm nay.

Khi đàn ông muốn giãn ra, họ vẫn rất yêu người phụ nữ của mình. Đàn ông giữ khoảng cách để đáp ứng sự độc lập hoặc tự do cá nhân. Sau khi tách biệt, anh sẽ tự động bật trở lại để tìm kiếm mong muốn nhu cầu về tình yêu và sự gần gũi với người phụ nữ. Khi người đàn ông bật trở lại, tình cảm của họ thường sẽ mãnh liệt và cảm xúc nồng nhiệt hơn trước rất nhiều. Họ muốn giữ mối quan hệ cho dù khi xa cách thì tình cảm giữa hai người sẽ không hề nhạt phai thế nào đi chăng nữa.

Nếu đàn ông không có cơ hội giãn ra, anh ta sẽ khó lòng nào cảm nhận được sức mạnh của sự gần gũi khi rời xa người bạn đời của mình. Khi giãn ra đến một mức độ vừa đủ, anh ta sẽ tự động quay trở lại với bạn, như thể là anh không thể sống thiếu cô vậy. Đàn ông bắt đầu cảm thấy cần tự do và độc lập sau khi họ đã được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tình cảm. Họ thường xen kẽ những nhu cầu về tình cảm và tự do cá nhân, nên có thể gây ra sự hiểu lầm đối với chị em phụ nữ.

Có thể đàn ông hiểu được việc giãn ra là sự cần thiết để cảm thấy tự do khi trở lại làm chính mình, nhưng phần lớn, việc này diễn ra một cách bản năng nên chính bản thân họ cũng không lý giải để phụ nữ hiểu mình được.

Thực sự bó tay với đàn ông thì đây là giải pháp: Chị em phụ nữ thường hiểu lầm về sự xa cách này. Bởi theo logic của phụ nữ, họ thường có lý do cụ thể cho mỗi lần xa cách này. Phụ nữ có thể cảm thấy bị tổn thương và không tin tưởng đàn ông nếu đột nhiên anh muốn tách ra và cô thì chẳng hiểu tại sao, hay mình đã làm gì sai?

Khi phụ nữ hiểu được vấn đề này, việc chạy theo đàn ông chính là sự cản trở sự kéo dài khoảng cách của đàn ông. Để bắt đầu một cuộc trò chuyện, phụ nữ thông minh biết không nên đòi hỏi đàn ông phải nói gì mà chỉ cần anh lắng nghe một cách chân thành những gì cô chia sẻ. Nhờ sự nhẫn nại và thấu cảm của cô, áp lực đè nặng lên anh sẽ được giải tóa. Phụ nữ sẽ học được cách cởi mở với cảm xúc và chia sẻ cảm xúc của mình, nhưng không cần đòi hỏi ngược lại điều đó từ phía đàn ông.

Lời kết

Hy vọng qua những đặc điểm trên, các chị em phụ nữ có thể giải mã được người đàn ông của mình mỗi khi thấy đấng mày râu rơi vào những trạng thái im lặng, xa cách hay khi họ cần sự tin tưởng, cổ vũ của bạn. Đàn ông thông thường là những sinh vật thật sự dễ nắm bắt vì họ hết sức đơn giản, chỉ nghĩ sao nói vậy và hành xử mọi việc theo một cách bản năng.

Khi bạn thấu hiểu người đàn ông của mình, chính các chị em phụ nữ cũng sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm cho chính bản thân mình để cải thiện mối quan hệ. Đôi khi, bạn cũng cần phải học cách chấp nhận những sự khác biệt đó từ hai giới khác nhau. Một khi có được cái nhìn đa chiều hơn về người đàn ông của mình, cuộc sống hôn nhân, tình cảm của bạn cũng sẽ thay đổi nhiều hơn theo hướng tích cực.