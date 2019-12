Cánh đàn ông mà không hiểu những câu nói này của hội chị em thì đừng thắc mắc vì sao mà bị giận dỗi nhé!

"Anh chẳng chịu nghe em gì cả" - Bạn đã bao giờ nghe những từ này từ người phụ nữ của minh chưa? Trước khi đọc tiếp, bạn hãy dành 5 giây để trả lời bạn đang hiểu ý nghĩa của câu này như thế nào.

Nếu bạn đang hiểu theo nghĩa đen của câu nói này tức là bạn có thể nhắc lại những gì cô ý nói để chứng tỏ rằng bạn có nghe được toàn bộ. Nhưng 90% nam giới đang hiểu sai ý nghĩa của nó và có thể dẫn đến việc tranh cãi với phụ nữ. Khi nói câu này, người phụ nữ muốn bày tỏ rằng: “Em cảm thấy anh chưa hiểu điều em nói hoặc anh đang không quan tâm đến cảm xúc của em lúc này như thế nào. Liệu anh có thể thể hiện là mình đang quan tâm đến những gì em nói không?”.



WOW! Bạn đã bắt đầu cảm thấy bất ngờ về ngôn ngữ của phụ nữ chưa? Nếu thực sự đàn ông có thể hiểu được ý nghĩa lời phàn nàn đó, anh ta đã có thể đáp lại một cách tích cực hơn. Đàn ông và phụ nữ thường tranh cãi với nhau chủ yếu vì họ nói hai ngôn ngữ (về cơ bản là từ ngữ giống nhau) nhưng cách hiểu, diễn giải ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Chính bởi vậy, khi phụ nữ bộc lộ cảm xúc của mình, đàn ông thường không đánh giá đúng mức cảm nhận cảm xúc của người bạn đời.

Những tình huống dưới đây sẽ được tạm gọi là “từ điển” dành cho đàn ông, để thật sự hiểu được ý nghĩa khi người bạn đời của mình chia sẻ.

Từ điển của phụ nữ khi nói: “Sao chẳng bao giờ mình đi chơi nhỉ, anh có còn quan tâm em nữa không?”

Phản xạ của đàn ông ngay lúc này là lục lại trong trí nhớ của mình xem lần đi chơi gần đây nhất là lúc nào, thậm chí là mới chỉ ngày trước/tuần trước, bạn vừa đưa cô ý đi trung tâm thương mại chơi xong. Vậy tại sao cô lại dùng từ “chẳng bao giờ”? Điều này là không đúng sự thật vì rõ ràng mình vẫn rất quan tâm cô ý mà? Có phải cô ý đang ngụ ý rằng mình không còn tình cảm, lãng mạn; mình đang trở nên nhàm chán và không còn thú vị nữa không?

Nhưng thực sự phụ nữ chỉ đang muốn bày tỏ theo diễn giải: “Em muốn mình cùng đi chơi hoặc cùng làm một cái gì đó. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian vui vẻ và em rất muốn ở bên cạnh anh. Anh thấy thế nào? Mình sẽ đi ăn tối hay đi chơi chứ?”. Và ở vế sau đó là: “Hôm nay em cảm thấy không có ai quan tâm tới em cả. Em thất vọng khi anh cứ bận rộn cả ngày, em biết là anh cũng vất vả , nhưng nhiều khi em sợ khi cảm thấy mình không còn quan trọng với anh nữa. Em sợ anh coi trọng công việc hơn em. Anh có thể hỏi thăm và chia sẻ cảm xúc với em không?”

Từ điển của phụ nữ khi nói: “Hôm nay em mệt quá, em chẳng làm được gì cả.”

Đàn ông vừa hiểu là người bạn đời của mình đã trải qua một ngày làm việc dài và cô đang rất mệt. Một cách bản năng, trong đầu anh nghĩ là anh sẽ bắt tay đi tìm nguyên nhân điều gì khiến cô ý mệt như vậy và những phương án nào có thể xử lý sự mệt mỏi của cô ý. Anh bắt đầu hỏi han cô và nói ra những giải pháp anh nghĩ là đúng để xử lý chuyện đó. Nhưng có vẻ cô không hiểu những gì anh nói và cô ý vẫn tiếp tục phàn nàn về việc đó. Trong đầu của đàn ông lúc đó họ thực sự sẽ nghĩ rằng: “Có việc quái gì mà cứ phải suy nghĩ về điều khiến mình mệt mỏi thế nhỉ, quên phứt nó đi là xong?”

Sự thật là phụ nữ không cần “ngài-giải-quyết” giúp họ tìm phương pháp giải quyết vấn đề. Phụ nữ thường đã có giải pháp cho vấn đề mà họ đau đầu. Họ chỉ đơn giản là đang muốn tìm một “ngài-thấu-hiểu” để chia sẻ cảm xúc, cảm thông cho vấn đề mệt mỏi của họ: “Hôm nay em đã làm việc rất vất vả, em cần nghỉ ngơi rồi mới có thể tiếp tục. Em thật may mắn vì có anh biết thông cảm em. Anh có thể an ủi em, vỗ về em, ôm em vào lòng, và giúp em yên tâm rằng em đã làm việc rất tốt ngày hôm nay và em xứng đáng được nghỉ ngơi không?”

Từ điển của phụ nữ khi nói: “Nhà mình lúc nào cũng bừa bộn”

Quái lạ! Có phải cô ý vừa nói rằng mình lười biếng không chịu dọn dẹp nhà cửa không? Ngày nào mình chả giúp cô ý, mình có cần kể ra những gì mình đã làm trong thời gian vừa qua để cô ấy tự chấm điểm và đánh giá lại không? Mình cũng đi làm và mệt mỏi chứ bộ?

Nhưng nếu khi tra từ điển nghĩa này theo một ý nghĩa thực sự của người phụ nữ, đàn ông có thể sẽ dễ chấp nhận và thông cảm hơn cho người bạn đời của mình. “Hôm nay em muốn nghỉ ngơi vì chán nản và mệt mỏi quá, nhưng nhà cửa lại đang bừa bộn quá, hy vọng anh có thể giúp em dọn dẹp chúng chứ? Anh đúng là người hùng của em, anh có thể xung phong xử lý tất cả đống bừa bộn này giúp em được không?”. Bạn thấy đấy, nếu chỉ cần diễn đạt ý của người phụ nữ theo một cách tiếp cận khác, bạn sẽ chẳng thế nào bực mình được cô ấy và bạn sẽ sẵn sàng “xông pha” vào đống bừa bộn kia để xử lý chúng.

Và câu nói kinh điển cuối cùng trong từ điển của phụ nữ khi nói: “Anh chẳng yêu em gì hết”

Đàn ông rất sợ khi phụ nữ nói câu này ra. Họ sẽ lục lại trong bộ nhớ của mình toàn bộ những gì mà mình đã làm cho cô ấy, cống hiến và hy sinh, nhường nhịn đủ mọi thứ. Thế mà cô ấy vẫn còn có thể nói ra những lời này sao? Có phải cô ấy đang ám chỉ rằng mình lợi dụng cô ấy không? Câu nói này thường là giọt nước tràn ly của rất nhiều vấn đề. Hầu hết khi xảy ra tình huống này, đàn ông sẽ rất lúng túng và không biết xử lý thế nào. Họ thực sự không biết được cô ý đang ám chỉ vấn đề gì và họ muốn phát điên lên để đi tìm bằng được câu trả lời.

Thực sự thì phụ nữ không muốn ám chỉ theo nghĩa đen khi họ đang nói như vậy. Phụ nữ muốn đàn ông hiểu rằng: “Em thấy như thể anh không còn yêu em và quan tâm em gì nữa. Em sợ mối quan hệ giữa hai chúng mình càng ngày càng bị đẩy ra ngoài tầm kiểm soát. Em biết anh yêu em và anh đã dành cho em rất nhiều điều. Nhưng hôm nay em lại cảm thấy bất an và không an tâm. Liệu anh có thể khẳng định lại với em chỉ với ba từ “anh-yêu-em” mà em muốn nghe nhất không? Nếu anh có thể làm như vậy, em sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.”

Lời kết

Bạn thấy đấy, khi phụ nữ buồn, cô ấy chỉ nói chung chung cảm xúc hay vấn đề của mình, nhưng ẩn chứa trong đó là những mong muốn nhận được sự hỗ trợ nào đó. Cô ý sẽ không muốn trực tiếp giải thích với người bạn đời của mình bởi ở thế giới của phụ nữ, khi trò chuyện với bạn bè của mình, họ đều hiểu ngụ ý của những gì cô nói một cách tự nhiên.

Sau khi thực hành với cuốn từ điển này một vài năm, đàn ông sẽ bắt đầu hiểu cách phụ nữ suy nghĩ và cảm nhận. Anh biết rằng không nên hiểu những lời nói của người bạn đời mình theo nghĩa đen. Đó là cách mà phụ nữ muốn biểu đạt trọn vẹn cảm xúc của mình. Nếu đàn ông chủ động thấu hiểu được thật sự ý nghĩa của những lời nói này, đàn ông sẽ biết cách lắng nghe thực sự (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) để nhận ra những đòi hỏi của người phụ nữ và tìm phương án trả lời một cách thích hợp hơn. Vì xét cho cùng, đàn ông sẽ muốn người phụ nữ của mình hạnh phúc và cảm thấy được lắng nghe, yêu thương nhất phải không?