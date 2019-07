4 anh chị em bị thất lạc cách nửa vòng Trái đất, 18 năm sau điều kỳ diệu đã xảy ra nhờ sức mạnh kết nối của Facebook

Anastasiya Lubichenko, Ivan Telbezekov, Uriy Lubichenko và Maxim là 4 anh em ruột được sinh ra tại Nga vào những năm 1980 và 1990. Khi mẹ đẻ của họ qua đời, 4 đứa trẻ không nơi nương tựa được gửi đến trại trẻ mồ côi.

Thế nhưng, một biến cố xảy ra khi có gia đình người New Zealand muốn nhận cậu em út Maxim làm con nuôi. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu bé phải theo cha mẹ nuôi về tận một nơi xa xôi khác sinh sống. Cả 4 anh chị em khi đó còn quá nhỏ để ý thức được sự chia cắt như vậy. Khi trưởng thành, 3 anh chị Anastasiya, Ivan và Uriy mong muốn được gặp lại em trai nhỏ của mình nhưng họ không biết phải bắt đầu từ đâu...

Ivan Telbezekov, 28 tuổi, Anastasiya Lubichenko, 31 tuổi, Uriy Lubichenko, 30 tuổi.

Thế rồi, tình cờ họ biết trang Facebook có tên "Tôi đã được nhận nuôi" do chàng thanh niên cũng là con nuôi của gia đình người New Zealand, Alex Gilbert, 27 tuổi, lập ra với mục đích kết nối những người con có gốc Nga và được đưa về New Zealand sống.

Vậy là Anastasiya (hiện 31 tuổi), Ivan (28 tuổi) và Uriy (30 tuổi) đã liên lạc với Alex để nhờ giúp đỡ.



Hình ảnh Anastasiya, Ivan và Uriy khi còn nhỏ, lúc này Maxim đã được đưa đến một nơi khác.

Anastasiya viết trong bài đăng trên nhóm Facebook: "Mẹ của chúng tôi bị bệnh nặng và qua đời. Thật không may, tôi còn quá nhỏ và không thể chăm sóc các em của mình. Vì lý do này, anh em chúng tôi được đưa vào một trại trẻ mồ côi. Tôi có thông tin rằng vào năm 2002, em trai út của tôi Maxim đã được một gia đình từ New Zealand nhận nuôi. Xin hãy giúp tôi tìm em trai! Tôi muốn có được nói đôi lời với em và muốn biết rằng liệu em có đang sống ổn định, hạnh phúc. Tôi muốn nói với Maxim rằng em còn có chị gái và cả 2 anh trai nữa".

Biết được câu chuyện của 4 anh em, Alex Gilbert đã hết lòng giúp đỡ để họ nhanh chóng tìm được người em trai thất lạc của mình.

Alex kể: "Tôi đã tự mình tìm được gia đình ở Nga. Sau khi gặp họ, tôi đã nảy ra ý định lập trang Facebook "Tôi đã được nhận nuôi" để giúp những người khác kết nối và chia sẻ câu chuyện của họ. Biết đâu đấy, một chi tiết nhỏ cũng sẽ vô cùng có ích. Anastasiya đã liên lạc với tôi vào ngày 30 tháng 7. Tôi đã chia sẻ câu chuyện rồi nhưng sau đó lại muốn đích thân giúp đỡ. Vì vậy, tôi liên hệ với cơ quan nhận con nuôi và họ xác nhận Maxim đang sống ở Auckland, New Zealand. Họ nói chuyện riêng với anh ấy và Maxim đồng ý nói chuyện với tôi. Tôi đã gọi cho Maxim để giải thích rằng có 3 người ở Nga đang tìm kiếm anh ấy. Tôi đã nhận được rất nhiều lời cảm ơn chân thành từ họ, chính Maxim còn không thể tin được vào những chuyện đã xảy ra".

Alex là người có công lớn giúp 4 anh chị em tìm thấy nhau.

Maxim chia sẻ với Daily Mail Australia rằng anh biết mình có anh chị và thường tự hỏi họ đang làm gì nhưng anh cảm thấy quá bế tắc trong việc tìm kiếm họ và cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Tôi rất biết ơn rằng anh chị vẫn được ở cạnh nhau và cố gắng tìm kiếm tôi suốt thời gian qua. Cảm giác thực sự tuyệt vời khi biết anh chị của tôi là ai và được xem hình ảnh của họ. Tôi biết họ đã luôn quan tâm và nghĩ về tôi", Maxim nói.

Hình ảnh Maxim lúc nhỏ và hiện tại.

Maxim hiện đang lên kế hoạch trở về quê hương ở Nga để gặp chị gái và 2 anh của mình, nhưng trước mắt anh phải học ngôn ngữ và sẽ làm quen với họ qua mạng xã hội trong thời gian này.



(Nguồn: Daily mail)