Xem clip Youtube thấy người giống hệt mình, cô gái trẻ không ngờ số phận đưa đẩy tìm được chị em song sinh thất lạc 25 năm

Anais Bordier được sinh ra ở Hàn Quốc nhưng sau đó được 1 cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi. Anais luôn muốn tìm lại người thân ruột thịt của mình nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Mãi cho đến năm 2012, cô tình cờ tìm thấy người chị em sinh đôi ngay trên mạng xã hội theo cái cách mà chẳng ai ngờ được.



Thời điểm đó, Anais vẫn còn là cô sinh viên du học ngành thời trang ở thành phố London (Anh). Người bạn Kelsang Dongsar đã khoe với Anais rằng anh phát hiện cô gái giống hệt Anais xuất hiện trong đoạn clip ngắn trên Youtube. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Anais là có ai đã đã lén ghi hình cô nhưng mãi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ai. Anais tò mò nhưng không tài nào tìm được thông tin của cô gái kia.

Không lâu sau, cũng lại là cậu bạn Kelsang đã lần ra danh tính của cô gái bí ẩn kia nhờ vào đoạn trailer phim 21 and Over. May mắn là ở phần credit, tên của cô gái kia được hiển thị là Samantha Futerman. Được biết, Samantha là diễn viên người Mỹ gốc Hàn, từng góp mặt trong phim điện ảnh bom tấn Hồi ức của một Geisha vào năm 2005.

Tiến hành điều tra về thông tin của Samantha, Anais phát hiện cả 2 chào đời cùng ngày 19/11/1987 tại cùng 1 nhà hộ sinh ở tỉnh Busan, Hàn Quốc. Sau đó, Anais lập tức lên Facebook, gửi tin nhắn cho Samantha. Trong đó, Anais chia sẻ về tên thật Kim Eunhwa, quê quán ở Busan nhưng trong giấy tờ lại ghi Seoul. Sau khi ra đời 3 tháng, cô được nhận nuôi và chuyển sang Pháp sinh sống. Anais cũng kể lại câu chuyện ly kỳ khi cô tìm thấy Samantha đồng thời bày tỏ thắc mắc không hiểu vì sao gương mặt họ lại giống nhau một cách thần kỳ như vậy.

Sau đó vài ngày, Anais nhận được hồi âm từ Samantha là một số giấy tờ ghi lại thông tin về ngày sinh và nơi sinh, hoàn toàn trùng khớp với cô sinh viên người Pháp. Biết được chuyện này, Kelsang lập tức đặt ra giả thiết cả 2 chính là chị em song sinh của nhau nhưng Anais không dám đặt trọn niềm tin vì sợ sau này sẽ thất vọng.

Sau 1 thời gian trao đổi tin nhắn và trò chuyện qua lại, Anais và Samantha quyết định gặp mặt vào tháng 5/2013. Lần đó, cả 2 ban đầu có hơi ngại ngùng nhưng nhanh chóng trở nên thân thiết, thậm chí còn ngủ chung phòng với nhau ngay hôm đầu tiên gặp nhau. Đến năm 2014, kết quả xét nghiệm ADN xác định cả 2 đích thị là chị em sinh đôi.

Để kỷ niệm lần gặp mặt không ngờ này, Anais và Samantha đã cùng nhau viết nên cuốn sách Separated @ Birth: A True Love Story of Twin Sisters Reunited. Bộ phim tài liệu Twinsters về câu chuyện kỳ diệu của 2 chị em cũng từng nhận được giải thưởng.

Hiện tại, Anais đã trở về Pháp làm việc trong lĩnh vực thời trang yêu thích trong khi Samantha vẫn sinh sống ở thành phố Los Angeles (Mỹ). Dù sống cách xa nhau nhưng 2 chị em luôn giữ liên lạc với nhau. Gia đình của họ cũng xem người còn lại như con cái ruột thịt trong nhà.

"Tìm được Samantha đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Tôi không thể tưởng tượng cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu không có người chị em sinh đôi này. Thật tuyệt khi giờ đây tôi lại có thêm 1 gia đình nữa" - Anais nói trên tờ People.

