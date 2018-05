3 điểm đáng chú ý về cái chết kỳ bí trong phim 19+ của Han Ga In

Sau khi lên sóng và liên tục nhá hàng bằng những hình ảnh nóng bỏng mắt, Những cô nhân tình - Mistress của Han Ga In lại tiếp tục khiến khán giả "căng não" vì những tình tiết mang đậm tính trinh thám và bí ẩn. Như đã được tiết lộ từ trước, cuộc đời của 4 nhân vật nữ chính gắn liền với nhau qua một vụ án mạng giết người mà trong đó, danh tính của người bị giết vẫn chưa rõ.

Sau 4 tập phim đầu, phía nhà đài đã tinh ý nhá hàng trước 3 điểm đáng chú ý cũng như là 3 manh mối về danh tính thật sự của nạn nhân trong vụ án mạng kì bí kia. Khán giả cũng có thể dựa vào đây để hiểu thêm về các tình tiết của bộ phim. Có thể Những cô nhân tình là một miếng bánh khó nuốt đối với những người không yêu thích thể loại trinh thám, kì bí, kinh dị, máu me... Tuy nhiên nó sẽ là một đề tài cực kỳ nóng bỏng nếu người xem có thể theo dõi một cách sát sao và nắm rõ từng chi tiết của mỗi tập phim.



Manh mối 1: Điện thoại của nạn nhân và cuộc gọi từ "Vợ"



Khi đối diện với thi thể của nạn nhân, Jang Se Yeon (Han Ga In) đã trấn an những cô bạn đang hoảng loạn của mình và nói rằng: "Hãy cứ nghĩ theo hướng này, chúng ta đã hẹn gặp tại đây để cùng nhau làm kim chi. Và việc chúng ta phải làm chính là chôn "nó" thật kĩ". Ý của Se Yeon ở đây ám chỉ "nó" chính là cái xác và cô đang ví thi thể người chết kia chính là món "kim chi" mà 4 người đang làm. Kim chi của người Hàn Quốc thường được cho vào một cái chum rồi đem chôn xuống đất để kích thích quá trình lên men. Se Yeon đang muốn các bạn của mình hiểu rằng hãy chôn cái xác và quên hết mọi thứ liên quan đến nó đi.

Tuy nhiên, ngay lúc cô vừa trấn an được các bạn của mình và họ cũng dần bình tĩnh hơn thì điện thoại của nạn nhân lại bất ngờ reo lên. Khi Se Yeon nhận trách nhiệm lấy chiếc điện thoại đang ren từ túi quần của nạn nhân ra, cả 4 người đều há hốc mồm kinh ngạc khi hiển thị trên màn hình là số điện thoại với cái tên được đặt là "Vợ".



Phân đoạn này đã cho người xem một chút manh mối rằng liệu nạn nhân có phải là Kang Tae Oh (Kim Min Soo) hay không. Bởi Tae Oh là người đàn ông có một bà vợ "hoạn thư". Vợ anh vốn luôn nghi ngờ rằng Tae Oh ngoại tình và không chung thủy với mình.



Manh mối 2: Những tội lỗi bị cáo buộc của nạn nhân

Sau khi cả 4 người phụ nữ đều bị làm cho giật bắn cả người vì cuộc điện thoại bất ngờ, Jang Se Yeon lại là người đầu tiên lên tiếng và bảo với 3 người còn lại rằng: "Các cậu phải mạnh mẽ lên và phải thật sự tập trung. Hãy nghĩ về những điều mà tên đàn ông đó đã làm với chúng ta. Hắn đã lừa dối và chơi đùa với chúng ta và rồi hắn ta còn cố giết chúng ta nữa".

Một số khán giả khác sau khi xem và đã nhanh trí phát hiện ra rằng liệu nạn nhân có phải là chồng của Han Jung Won (Choi Hee Seo) hay là không. Chồng cô vẫn luôn bất hòa với vợ và mối quan hệ giữa 2 người dần trở nên mỏng manh khi anh cứ liên tục đòi Jung Won sinh con cho mình. Còn Jung Won thì lại vướng vào một mối quan hệ bí mật khác với anh bạn đồng nghiệp điển trai.

Manh mối 3: Tấm vé số dính vết máu

Một đầu mối đặc biệt hấp dẫn và khiến cho các khán giả vô cùng tò mò đã xuất hiện trong tập 3 của phim. Đó chính là tờ vé số dính máu được tìm thấy ở ngay bên cạnh xác của nạn nhân. Ngay thời điểm 2 người cảnh sát bước vào khu nhà hoang và phát hiện ra 4 người phụ nữ có vẻ khả nghi, 1 trong 2 cảnh sát đã phát hiện ra tờ vé số này. Ngay thời điểm cảnh sát nhặt vé số lên kiểm tra thì phim cũng chuyển đến một khung cảnh khác trong quá khứ. Người sở hữu tấm vé số đó chính là Kang Tae Oh. Anh ta nhận được tấm vé số đó khi đi cùng Do Hwa Young (Goo Jae Yi) vào đúng hôm nhà hàng khai trương.

Han Sang Hoon (Lee Hee Joon), người đàn ông kỳ lạ luôn xuất hiện bên cạnh Se Yeon kể từ sau khi chồng cô mất tích, cũng sở hữu tờ vé số tương tự. Anh ta đã bỏ tờ vé số vào ví sau khi thực hiện một cuộc gọi kỳ lạ về việc theo dõi Se Yeon. 2 chi tiết này đã tiết lộ rằng chủ nhân của tờ vé số dính máu kia có thể là Sang Hoon hoặc Tae Oh.

Sang Hoon vẫn luôn đi theo Se Yeon kể từ khi chồng cô mất tích.

Phía nhà sản xuất của Những cô nhân tình đã tung ra thông báo rằng các tình tiết từ tập 1 đến tập 3 đã bật mí cho khán giả những chi tiết và manh mối để họ có thể từ từ phán đoán danh tính của nạn nhân. Cho đến thời điểm hiện tại, qua mỗi tập phim là lại có thêm một manh mối khác. Tuy nhiên trong tập 4, danh tính thật sự của nạn nhân đã được nhà sản xuất thể hiện khá rõ ràng.



Vào cuối tập 4, Se Yeon cùng 3 người còn lại đang tìm cách đào hố để chôn xác của nạn nhân thì lại bất ngờ phát hiện thêm 1 cái xác khác được bọc nilon kín bưng. Tuy được bọc kín nhưng vẫn có thể nhìn thấy rằng cái xác có nét giống với Sang Hoon và dường như nó còn... động đậy nữa. Se Yeon vừa nhìn thấy đó là Sang Hoon thì cầm lấy ngay cái xẻng và đâm thẳng vào mặt của cái xác. Điều này cũng chứng minh rằng Se Yeon thật sự rất căm thù Sang Hoon, thù đến mức cô có thể thẳng tay cầm xẻng đâm vào mặt của anh ta như những gì khán giả đã thấy.

Cả 4 người phụ nữ cùng nhau đào hố chôn thi thể nạn nhân.

Se Yeon là người thẳng tay dùng xẻng đâm vào mặt cái xác bị bọc nilon.

Còn điều gì bí mật ẩn chứa phía sau những tình tiết ly kỳ, kịch tính của bộ phim này nữa? Những tập tiếp theo của Những cô nhân tình được phát sóng vào mỗi thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh OCN.



(Theo Soompi)