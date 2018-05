"Chị đẹp" Son Ye Jin cãi nhau um xùm với Jung Hae In khiến fan đau lòng

Tập 13 của bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi - Pretty noona who buys me food lên sóng vào tối 11/5 tiếp tục với mối tình chị em đầy những gian nan, trắc trở của Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) và Seo Joon Hee (Jung Hae In). Trước khi các fan của phim kịp buồn vì chị đẹp và trai trẻ chia tay nhau trong tập này thì cuộc cãi vã của 2 người đã khiến không khí bộ phim chùng xuống. Chỉ vì không thích bố mình, Joon Hee không muốn Jin Ah tiếp xúc với ông nhưng chị đẹp thì lại nghĩ rằng anh chàng chỉ đang giở thói trẻ con ra mà thôi.

Chị đẹp Jin Ah vẫn luôn là người đứng giữa bố Joon Hee và chị em anh. Vì ông đã bỏ rơi Kyung Sun cùng Joon Hee từ khi 2 người còn nhỏ để theo vợ khác, cả 2 chị em đã xem như không có người bố này. Khi ông trở về, Kyung Sun lẫn Joon Hee đều không thấy vui vẻ gì. Việc Jin Ah cứ đi cùng ông ấy giống như giọt nước làm tràn ly khiến cả 2 chị em họ đều không hài lòng với cách cư xử của cô. Và kết quả là Joon Hee đã cãi nhau một trận um xùm với chị đẹp.

Joon Hee luôn xem bố mình như người xa lạ. Tuy nhiên việc ông bất ngờ xuất hiện rồi đối xử tốt với người yêu của anh và làm như mình đang muốn tốt cho cậu con trai bé nhỏ khiến Joon Hee nổi giận. Mặt khác, việc chị đẹp giấu giếm anh về việc cứ gặp gỡ bố Joon Hee cũng khiến anh không hài lòng. Jin Ah thì không nghĩ thế, cô cho rằng Joon Hee không nên quá khắt khe với bố mình bởi dù sao ông cũng là người sinh ra anh và cho rằng anh chàng chỉ đang trẻ con mà thôi.

"Anh không phải người hay cư xử trẻ con. Chính em là người khiến anh phải cư xử như thế. Em không thể nào cho qua chuyện này và quên nó đi à? Chính thái độ của em làm anh phải trẻ con như vậy đấy" - Joon Hee nói trong sự tức giận. Đáp lại anh, Jin Ah nói: "Em biết là em không nên cư xử giống như mình trưởng thành hơn anh. Em xin lỗi, em không thể hiểu được anh". Khi chị đẹp rời đi, Joon Hee bật khóc.

Mặt khác, bố của Joon Hee và bố Jin Ah vốn là bạn bè của nhau. Khi bố Joon Hee đến nhà Jin Ah nhậu, trong cơn say ông đã hỏi bố mẹ Jin Ah rằng lý do vì sao lại ghét con trai mình và không đồng ý cho 2 đứa nhỏ quen nhau. Mọi chuyện tệ hơn khi cả 2 ông bố đều say khướt và không còn biết trời trăng gì. Mẹ Jin Ah bảo cô gọi cho chị em Kyung Sun đến đón bố mình về nhưng Jin Ah từ chối vì cô biết nếu gọi họ sẽ nổi giận. Nhưng sau cùng, Jin Ah vẫn phải làm theo lời mẹ cô bảo.

Khi Kyung Sun và Joon Hee đến nơi, mẹ Jin Ah lại tiếp tục kiểu nói chuyện khinh thường. Bà cho rằng bố Joon Hee từng kết hôn 3 lần, lăng nhăng và đổ đốn thế này thì Joon Hee tương lai cũng sẽ như thế thôi. Không chịu được em trai mình bị đánh giá thấp, Kyung Sun đã quay sang cãi lại mẹ Jin Ah.



Đứng trước cảnh tượng này, Jin Ah không thể chịu đựng nổi nữa nên đã lên tiếng và quay sang Joon Hee bảo rằng 2 người nên dừng mọi chuyện lại và chia tay thôi rồi bỏ về phòng, bỏ mặc Joon Hee cứ thế đập cửa phòng cô ầm ầm. Jin Ah cũng bật khóc phía sau cánh cửa phòng.

2 người chia tay quá bất ngờ khiến khán giả cũng không thể tin được rằng đây là sự. Nhưng liệu Jin Ah có chia tay Joon Hee thật sự không hay đây chỉ là kế hoãn binh của cô để mẹ không còn làm phiền người yêu và bạn thân mình nữa? Đón xem tập 14 Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương) ngày 12/5 trên kênh JTBC.