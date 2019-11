Bước qua một năm khổ cực, 3 con giáp nào được hưởng phúc phần trời ban, tiền bạc dư dả, may mắn liên tiếp tới trong năm 2020?

Thiên can Đinh là thiên can thứ tư trong hệ thống 10 Thiên Can. Đặc trưng của người sinh năm Đinh là sự thông minh, khéo léo, có tài giao tiếp bậc thầy. Bước qua một năm nhiều cực khổ, chông gai, những tuổi nào sinh năm Đinh được hưởng lộc trời, tiền đồ rộng mở và gia đạo êm ấm?

Đinh Mão (1987) - Lư Trung Hỏa

Trời sinh người Đinh Mão có sự khôn khéo mềm mỏng, sống được lòng người. Người tuổi Đinh Mão sống có lòng thương người, dễ chia sẻ, ban phát tài lộc của bản thân với người khác nên hậu vận những người tuổi Đinh Mão được nhiều phúc phần.

Phụ nữ tuổi Đinh Mão thích sống ôn hòa, bình lặng, không thích tạo sóng gió, cũng không thích những người tỏ ra đao to búa lớn. Sự nhẹ nhàng, khéo léo biết lựa lòng người của tuổi Đinh Mão trong cuộc sống giúp họ được nhiều người yêu mến. Đồng thời trong công việc cũng có tinh thần làm việc nhóm, hòa thuận với đồng nghiệp.

Mềm mỏng nhưng không nhu nhược, sự bình lặng bên ngoài không che lấp được sự kiên cường, cứng cỏi, cương quyết bên trong của tuổi Đinh Mão. Khi xác định được mục tiêu, tuổi Đinh Mão kiên quyết theo đuổi mục đích đến cuối cùng mới thôi.

Tuổi Đinh Mão sống ôn hòa, có lòng thương cảm với người, được hưởng phúc phần hậu vận về sau

Tính Hỏa âm trong bản mệnh người Mão được ẩn trong tư tưởng, thể hiện ra ngoài bằng sự khôn khéo mà bất cứ người đàn ông nào có sự trợ giúp của người vợ Đinh Mão cũng thành công đại phát.

Tuổi Đinh Mão cũng rất thích hợp làm những ngành liên quan đến khoa học xã hội, chính trị và nhân văn, báo chí.

Tuổi Mão kết giao với những người tuổi Thìn, Thân, Tỵ, Mão được nhiều thuận lợi và may mắn. Trong công việc, bạn bè, hôn nhân, nếu kết hợp với những tuổi trên đều được thuận lợi hơn cả.

Năm 2019, mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng không phải lúc nào, tuổi Đinh Mão cũng được nhận lại được nhiều phần thưởng xứng đáng.

Bước sang năm 2020 Canh Tý, tuổi Đinh Mão được hưởng phúc phần do tính lương thiện của mình tích đức trong quá khứ cùng những cố gắng của bản mệnh. Năm 2020, tuổi Đinh Mão được mọi sự như ý, nhiều điều vui mừng trong công việc và chuyện tình cảm.

Mặc dù vậy, tuổi Đinh Mão có thể bị tai tiếng nhỏ. Nhưng do khả năng khéo léo của tuổi này, vận dụng vào giải quyết sẽ ổn thỏa mọi việc.

Tuổi Đinh Sửu (1997) - Giản Hạ Thủy

Số mệnh người Đinh Sửu vốn khôn ngoan, cẩn thận. Người tuổi này dễ tính, hào phóng, không hay tính toán với bạn bè, người thân nên được nhiều người quý trọng, yêu mến. Tuổi Đinh Sửu hay được đi đây, đi đó, phát triển sự nghiệp ngoài quê hương cũng được thuận lợi, yên ấm hơn.

Ở mặt khác, người tuổi Đinh Sửu trọng tín nghĩa, có kỷ luật nề nếp trong kế hoạch của mình. Một số người tuổi này có tính nghiêm khắc, gia trưởng.

Tuổi Đinh Sửu thông minh, nhiệt tình sẽ có nhiều cơ hội công việc trong năm 2020

Tuổi Đinh Sửu mang tính chất của người Giản Hạ Thủy, thích sự ôn hòa và nhiệt tình. Đó cũng là tính cách giúp cho tuổi này toại nguyện đường công danh.

Đường hạnh phúc của tuổi này thuở ban đầu không như ý, cần nỗ lực để được trọn vẹn về sau. Tuổi Đinh Sửu kết hợp với tuổi Sửu thì được lâu bền; kết hợp với tuổi Tý, Tỵ tốt. Tuổi này kết hợp tuổi Thân, Dậu càng được mỹ mãn hơn.

Bước sang năm Canh Tý, tuổi Đinh Sửu được nhiều tài lộc, cơ hội công việc cũng đến với tuổi này nhiều hơn. Các hạn về công danh và sức khỏe trong năm nay tuổi Đinh Sửu gặp hung họa sẽ hóa cát lành.

Tuổi Đinh Tỵ (1977) - Sa Trung Thổ

Trong những tuổi can Đinh, Đinh Tỵ nổi tiếng là thông minh, lanh lợi, nhưng số phải bôn ba, đi đây đi đó nhiều.

Số mệnh người Đinh Tỵ càng biết chia sẻ thì càng giàu sang, phú quý. Bản thân người Đinh Tỵ thông minh, tài trí, có sự độc đoán và nhiều mưu mẹo. Không như những tuổi khác, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, tuổi Đinh Tỵ biết rút bài học để tránh ngay từ lần sai đầu tiên.

Người tuổi này tham vọng nhiều, ước vọng cao xa và cũng yêu cầu cao ở người khác. Số quan trường của tuổi này nếu làm chính trị hoặc học giả đều là người tài ba, làm người thường cũng lắm mưu nhiều kế.

Nếu sự thông minh, tài giỏi của tuổi này rơi vào kiểu người tiểu nhân thì trở thành kẻ gian manh, trí trá trong cuộc sống. Tuổi Đinh Tỵ cố sống tu tâm, tỉnh đức sẽ được hưởng phúc về sau. Số người Đinh Tỵ được hưởng phúc lộc trời ban, sống thọ, phú quý đến già, đông con nhiều cháu.

Tuổi Đinh Tỵ khéo léo bẩm sinh, có tài giao tiếp bậc thầy, được phúc lộc đến già

Tuổi Đinh Tỵ ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, cũng nhiều người mến mộ, dù là đàn ông hay phụ nữ. Đặc biệt, đàn ông tuổi Đinh Tỵ thông minh, khôn khéo, dễ đạt danh phận nếu sinh giờ tốt. Người sinh giờ thường cũng thạo buôn bán, nghề văn hóa hay chính trị đều hiểu biết sâu rộng.

Nhược điểm của tuổi này là hay để bụng, khó bỏ qua lỗi lầm của người khác, tính hiếu thắng cũng rất cao.

Tuổi Đinh Tỵ kết hợp với các tuổi Ất Tỵ, Kỷ Sửu được hạnh phúc. Kết hợp tuổi Thìn, Ngọ, Mùi đều được tốt đẹp, nên tránh kết giao tuổi Thân, Dần, Hợi.

Bước sang năm Canh Tý 2020, tuổi Đinh Tỵ được nhiều điều tốt đẹp, có cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở, gia đạo êm ấm.

