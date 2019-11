Vừa thông minh khéo léo, vừa tạo dựng được sự nghiệp thành công là những con giáp nào trong 12 con giáp?

Người thiên can Mậu là người tình cảm, trung thực nhưng lại hay do dự. Phụ nữ thiên can Mậu thường hay suy nghĩ, bị rối trí nhiều nên trong công danh cũng như tình duyên gặp nhiều khó khăn, lận đận.

Vượt lên những tính cách chung của người thiên can Mậu, có ba con giáp sau đây tự mình cố gắng, gây dựng sự nghiệp, được hưởng hậu vận viên mãn.

Mậu Dần (1998) - Thành Đầu Thổ

Tuổi Mậu Dần thông minh, khéo léo từ nhỏ. Tính tình người tuổi này táo bạo, liều lĩnh, nhanh nhẹn với thời thế. Số mệnh tuổi Mậu Dần có quyền chức về sau, sinh sống xa quê hương thì càng khá.

Đặc trưng người tuổi Mậu Dần sống tự lập cao, không thích nhờ vả người khác, muốn tự tay xây dựng nên cơ nghiệp của bản thân mình. Bản tính người Thành Đầu Thổ sống trung thực, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Trong công việc, họ đều tận tâm và chăm chỉ.

Mang tính cứng rắn của Thổ, người tuổi Mậu Dần nghiêm túc và giữ vững quan điểm, nên đôi khi không được linh hoạt. Tuổi Mậu Dần có gu thẩm mỹ, thích ăn diện, sống vui vẻ, phóng khoáng với mọi người xung quanh.

Mậu Dần có thể kết bạn với những tuổi Đinh Sửu, Tân Tỵ thì được vui vẻ, thuận lợi.

Bước sang năm 2020, tuổi Mậu Dần cần chuẩn bị nền tảng thật vững chắc để đối diện với bất cứ khó khăn nào xảy ra. Trong năm Canh Tý, công việc của tuổi này nhiều bất lợi, có làm không được hưởng, nên tính toán cẩn thận.

Mậu Thìn (1988) - Đại Lâm Mộc

Người tuổi Mậu Thìn đa số có ngoại hình thấp trung bình, tính tình nóng vội. Mặc dù vậy, phụ nữ tuổi Mậu Thìn được trời phú cho sự thông minh, khéo léo, hoạt bát.

Phụ nữ Mậu Thìn rất độc lập, không thích nhờ vả quỵ lụy ai. Càng về già, tuổi này càng có cuộc sống đầy đủ, dư dả hơn thời son trẻ.

Trên con đường công danh sự nghiệp, nếu bền chí và giữ vững lập trường sẽ đạt được ý nguyện. Nếu tuổi này nóng vội, hấp tấp sẽ dẫn đến dễ chán nản trong công việc, công danh hay bị lỡ giữa chừng.

Người tuổi Mậu Thìn bình thường rất hiền hòa, nhưng cũng dễ nổi nóng, xong chuyện không để bụng.

Tuổi Mậu Thìn thuộc bản mệnh Đại Lâm Mộc kết hợp với các tuổi có bản mệnh Thiên Thượng Hỏa và Giản Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy.

Trong cuộc sống, khi chọn người kết hôn hoặc đối tác nên tránh người có bản mệnh Hải Trung Kim, Lộ Bàng Thổ, Thành Đầu Thổ, Tích Lịch Hỏa.

Bước sang năm Canh Tý 2020, tuổi Mậu Thìn gặp vận may làm ăn, mọi điều được thuận lợi như ý. Nửa đầu năm 2020 hanh thông, nên tranh thủ làm ăn và đầu tư. Nửa cuối năm 2020 đề phòng hao tài tốn của, nên thận trọng hơn.

Mậu Ngọ (1978) - Thiên Thượng Hỏa

Tuổi Mậu Ngọ là mẫu người cá tính, thông minh nhanh nhạy trong làm ăn kinh tế lẫn cuộc sống. Người tuổi này luôn có những cách làm riêng của mình, không đi theo phong trào hay số đông.

Người tuổi Mậu Ngọ tự trọng cao, phóng khoáng, ngoại giao tốt, giao thiệp rộng rãi. Cuộc sống của họ có nhiều bạn bè và mối quan hệ. Tuy vậy, bản thân họ luôn ý thức được năng lực của mình mà tự lực cách sinh, không thích nhờ vả người khác.

Bản thân người tuổi Mậu Ngọ nhiều tham vọng và luôn nỗ lực tạo dựng cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Bản mệnh thuộc Thiên Thượng Hỏa lại mang địa chi Ngọ (hỏa) nên người tuổi này rất nóng tính, thẳng thắn, cũng không thích bợ đỡ, nịnh nọt nên thường bị chèn ép trên con đường công danh.

Cuộc đời phụ nữ tuổi Mậu Ngọ nếu được hưởng phúc đức thì sinh ra đã sướng từ nhỏ. Còn những người khác thì tuổi trẻ nhiều lo lắng, đến trung vận mới được hưởng thanh nhàn. Tựu chung lại, tuổi Mậu Ngọ no đủ suốt đời.

Người có tính tự trọng cao, lại độc lập, khó hòa hợp với người trong gia đình nên nội tâm tuổi Mậu Ngọ luôn cảm thấy cô độc. Tuy vậy, vẫn có sự hỗ trợ của gia đình và hậu vận được nhờ con cái.

Bước sang năm Canh Tý, tuổi Mậu Ngọ cũng có nhiều cơ hội trở mình và gặt hái thành công. Năm Tý là năm đối xung với tuổi, mệnh tuổi lại tương sinh cho mệnh năm, vì vậy, đây là một năm phải chi tiêu và đầu tư nhiều. Khó khăn cũng xuất hiện nhiều với tuổi Mậu Ngọ.

Chuyện tình cảm, gia đạo có xuất hiện tranh cãi và hiểu lầm. Tuổi Mậu Ngọ nên chuẩn bị kỹ lưỡng những kế hoạch để trải qua một năm được nhiều thuận lợi.

