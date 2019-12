25 bánh heroin dạt ở biển Quảng Nam có liên quan tới 7,8kg nghi ma túy đá ở Huế?

Chiều 2/12, trao đổi với Tiền phong, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ 25 bánh heroin trôi dạt ở bờ biển Quảng Nam, hiện đơn vị đang phối hợp với Bộ đội biên phòng để điều tra làm rõ nguồn gốc.

25 bánh heroin phát hiện trôi dạt ở bờ biển Quảng Nam được người dân giao nộp cơ quan chức năng.

Theo Đại tá Dũng, hiện lực lượng chức năng đang phối hợp rà soát nguồn từ đâu, vì sao lại trôi dạt vào vùng biển của mình. Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã liên lạc trao đổi với công an tỉnh TT Huế để có thêm thông tin, xâu chuỗi các vụ việc. Đồng thời báo cáo lên Bộ công an để rà soát tổng thể.



Chiếc can nhựa được khoét ở phần thân đựng những bánh heroin . Ảnh H. Văn.

“Chúng tôi cũng đang đặt dấu hỏi lớn nhưng hiện chưa có cơ sở, căn cứ để xác định 2 vụ việc có liên quan với nhau hay không. Qua quan sát cho thấy chiếc can đựng các bánh heroin có nhiều sinh vật biển bám bên ngoài chứng tỏ đã dạt trên biển từ lâu" – Đại tá Dũng thông tin.



Các gói nghi ma túy đá từ biển dạt vào có tổng trọng lượng gần 8kg.

Về việc dư luận đặt nghi vấn liên quan giữa việc phát hiện 25 bánh heroin có ghi chữ Trung Quốc ở bờ biển Tam Thanh và thi thể không đầu mang áo quần có chữ Trung Quốc phát hiện ở bờ biển Tam Tiến (huyện Núi Thành) cách nhau chỉ 2km, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho rằng chưa có cơ sở khẳng định 2 vụ việc này có liên quan.



Theo ông Dũng: “Cũng có thể đây là sự tình cờ và hiện chưa có căn cứ để nói 2 vụ việc này nằm trong một chuỗi vụ việc. Qua xác minh, nạn nhân vụ "thi thể không đầu" đã tử vong từ lâu.”