10 thói quen thường thấy của kẻ thất bại, chị em công sở cần phải biết để sửa đổi càng nhanh càng tốt

Bạn có thực sự nghĩ rằng mình sẽ thành công nếu sao chép thói quen của những người thành công khác? Nếu chỉ có vậy, thành công là điều quá dễ dàng. Song thực tế, nó chỉ khiến bạn đi theo con đường của người khác, sống theo cách người khác sống. Chắc chắn đó không phải là thành công.

Thực ra, cách dễ dàng nhất để tìm thấy thành công là tránh làm những điều khiến chị em gặp thất bại. Hãy loại bỏ 10 điều dưới đây ra khỏi cuộc sống của bạn nhé!

1. Phân tâm và lo lắng

Tưởng tượng bạn định xin vào một công ty nhưng lại phân vân do dự vì sợ năng lực mình chưa đủ: Mới có bằng Ielts 6.5, kỹ năng thuyết trình còn chưa tốt, nghe nói sếp khó tính… Và sự phân tâm đó sẽ khiến bạn không thể tập trung chuẩn bị cho vòng phỏng vấn và lỡ đi cơ hội quý giá.

Cũng tương tự khi bạn đang theo đuổi một mục tiêu, những bất an, do dự như rào cản không cho bạn chạm đích. Đừng chìm đắm trong tương lai hoặc quá khứ, lạc lối trong suy nghĩ bất an và lo lắng. Cuộc sống dừng lại ở hiện tại và còn có nhiều điều để ta tận hưởng.

2. Chỉ nói thay vì hành động

Có vẻ như nói về việc làm một cái gì đó mang lại nhiều sự thỏa mãn hơn là thực hiện nó. Chúng ta thường đưa ra nhiều tuyên bố: "Tôi đang tập luyện cho một cuộc thi marathon.", "Tôi đang bắt đầu kinh doanh."...

Nhưng, nói rằng bạn muốn chạy marathon và thực sự chạy marathon là hai điều khác nhau phải không? Và xem cách mọi người phản ứng này: Họ hoan nghênh bạn đã thông báo điều gì đó thay vì thực sự đang tiến hành mục tiêu.

Khi bạn nói với ai đó mục tiêu của bạn và được thừa nhận, các nhà tâm lý học cho biết: “Tâm trí bạn bị lừa để cảm thấy rằng điều bạn nói đã được thực hiện. Và sau đó vì sự thỏa mãn, bạn ít có động lực để hoàn thành nó!”

3. Có những tình bạn không lành mạnh

Nếu suốt ngày bạn chỉ quanh quẩn cạnh những kẻ thất nghiệp, nghiện bài bạc, rượu chè, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ nhiễm những thói quen xấu và trở thành người giống họ. Thay vào đó, hãy dành thời gian với những người bạn muốn trở thành. Năng lượng tích cực sẽ được chia sẻ.

4. Chán ghét mọi thứ

Có một số người đặc biệt chán ghét thành công của người khác. Tại sao bạn không thể hạnh phúc cho người khác? Chia sẻ vài lời khen ngợi chẳng mất gì mà bạn còn dễ mang về những mối quan hệ lâu bền.

Đáng buồn là những người thất bại còn dễ bực bội từ những thứ nhỏ nhất: Trời mưa, điều hòa hỏng, tiếng điện thoại reo... Thỉnh thoảng mọi người đều trở nên cáu kỉnh. Nhưng nếu luôn ghét mọi thứ, bạn sẽ có một cuộc sống tồi tệ.

5. Hay trì hoãn

Chỉ được trì hoãn một cái gì đó nếu bạn sẽ làm nó tốt hơn sau này. Có một câu chuyện như sau: Một sinh viên xin phép giáo viên thêm thời hạn cho khóa luận tốt nghiệp.

Thầy giáo hỏi: "Tôi cho em thêm thời gian một tuần. Nhưng cùng với đó bài luận của em có thể tốt hơn không?". Câu trả lời của chắc chắn sẽ là "không" vì vậy một tuần đó chỉ đủ cho chúng ta hoàn thành đúng hạn do đã bỏ lỡ nhiều thời gian trước đó. Đừng trì hoãn nếu sau đó kết quả chẳng có gì thay đổi chị em nhé!

6. Không biết lắng nghe

Thành thật mà nói, tất cả chúng ta đều yêu bản thân mình, nhưng nếu bạn không thành công, bạn chẳng quan tâm đến ai ngoài chính mình. Việc lắng nghe còn là cử chỉ thể hiện sự quan tâm đến nhau. Mọi người có thể ôm nhau khi buồn, nhưng không phải ai cũng gọi bạn chỉ để hỏi "Bạn có khỏe không?".

7. Lười biếng

Bạn không cho mình cơ hội thử những điều mới. Bạn còn không bao giờ cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì, không muốn đi ăn tối với đối tác hay mua một món quà sinh nhật cho mẹ bạn. Đừng bao biện lý do cho sự lười biếng. Hãy có mặt trong mọi thời khắc bên gia đình, bạn bè, đối tác. Vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở những trải nghiệm mới lạ.

8. Không chịu học hỏi

Học tập là một quá trình khó khăn. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người chẳng bao giờ đọc sách, sẵn sàng bỏ học hay không bao giờ hoàn thiện bản thân từ những sai lầm của họ.

Nhưng hãy trân trọng cơ hội học tập trong một thời đại mà việc truy cập thông tin vô cùng dễ dàng. Trước đây, nếu bố bạn là nông dân, đời bạn cũng chỉ dừng ở việc cày cấy. Nhưng bây giờ đã khác, đừng bao giờ quên trau dồi kiến thức nhé!

9. Không tốt bụng

Tốt bụng với người khác, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ được quý nhân phù trợ, và ngược lại. Đừng ngại giúp đỡ người khác hay mỉm cười an ủi những lúc họ buồn. Sống khoáng đạt thì tâm hồn bạn sẽ rộng mở.

10. Dễ dàng bỏ cuộc

"Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở việc từ bỏ. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn cố gắng thêm một lần nữa." - Thomas A. Edison.

Đúng vậy, bỏ cuộc chắc chắn sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, hay đứng dậy và bắt đầu lại mọi thứ mọi người nhé!

Nếu có một trong những thói quen xấu này, cũng đừng quá lo lắng vì không ai hoàn hảo cả. Thay vào đó, chị em hãy khắc phục những rào cản đến với hạnh phúc và thành công ngay ngày hôm nay nhé!

(Tổng hợp)