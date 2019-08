YouTuber đình đám trả lời sai loạt câu hỏi đơn giản ở Nhanh như nhớp khiến Trường Giang cũng sửng sốt

Tập 21 của chương trình Nhanh như chớp 2019 vừa lên sóng với sự góp mặt của Lan Phương, Lê Hùng, Bạch My, Trà Ngọc, Duy Khương, Xuân Tiến. Đến khi chương trình khép lại, đội Trà Ngọc - Duy Khương - Xuân Tiến đã giành chiến thắng, đội của Lan Phương chịu thua vì Lê Hùng và Bạch My không trả lời được nhiều câu hỏi đơn giản. Lê Hùng - Bạch My không hoạt động nghệ thuật nhưng lại được khán giả biết tới bởi là những YouTuber nổi tiếng.

Nhanh như chớp mùa 2: Phần thi khiến Trường Giang sửng sốt của Bạch My - Lê Hùng.

Với câu hỏi "Sân nào không nên chơi đùa", Bạch My khiến Trường Giang và cả trường quay Nhanh như chớp bất ngờ khi đáp: "Sân đất". Tiếp đến, đối mặt với câu hỏi Ngày Phụ nữ Việt Nam là ngày nào, cô lạo đáp: "Ngày 8/3". Sang đến câu điền vào chỗ trống: "Thân em như... chín cây. Càng tươi vỏ ngoài, càng cay trong lòng", không chút ngại ngần, nữ YouTuber này nói ngay "chuối". Đáp án mà Trường Giang đưa ra là quả ớt. Chứng kiến cảnh này, Trường Giang bộc lộ vẻ mặt hoang mang.

Tương tự Bạch My, Lê Hùng cũng không trả lời được nhiều câu hỏi do chương trình đưa ra. Trước phần thi kém hấp dẫn của cặp đôi YouTuber này, nhiều khán giả đã nhận xét: "Làm YouTuber với clip hàng triệu view mà kiến thức xã hội đơn giản cũng không biết. Chẳng lẽ chỉ biết chơi game, không đọc sách nên chẳng biết gì à", "Tôi cảm thấy buồn cười quá. Đến ngày Phụ nữ Việt Nam mà còn không biết", "Các YouTuber thì chủ yếu chỉ là chơi game và làm ra những clip nhảm nhí để câu view, làm gì có kiến thức xã hội mà thi Nhanh như chớp chứ", "Tôi thật sự thất vọng với các bạn trẻ này".

Nhanh như chớp là một trong những chương trình truyền hình được yêu thích nhất hiện nay. Mỗi số phát sóng luôn có hàng loạt chuyện dở khóc dở cười liên quan đến MC Trường Giang và các khách mời nổi tiếng. Trong tập phát sóng trước đó, anh chàng Baggio còn gây xôn xao dư luận vì không biết ca khúc Hồng nhan - Bạc phận là của Jack và K-ICM.