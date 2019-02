Yoo In Na diễn lại cảnh nhặt khăn thần thánh của "Hậu duệ mặt trời" nhưng lại toàn gây cười

Sau thời gian dài mong chờ cuối cùng tập đầu tiên của Chạm đến trái tim - Touch your heart cũng chính thức lên sóng vào tối 6/2 trên kênh truyền hình cáp tvN. Mới vài phút đầu phim, khán giả đã được cười liên tục vì diễn xuất đầy hài hước của Oh Yoon Seo (Yoo In Na). Được mệnh danh là "nữ thần vũ trụ" nhưng dường như cô diễn viên họ Oh này ngoài nhan sắc ra thì... chẳng được gì cả.

Phân đoạn gây chú ý nhất trong tập đầu tiên và gây cười cực mạnh là khi Oh Yoon Seo bất ngờ nhận được kịch bản phim mới do quản lý cô mang đến. Dù anh chàng đã cố gắng giấu kịch bản đi vì chẳng nhà làm phim nào muốn mời cô đóng nhưng Yoon Seo đã bất chấp thủ đoạn, cướp lấy kịch bản rồi trốn vào nhà vệ sinh để... tập thoại.

Chỉ ngồi đọc kịch bản trong nhà vệ sinh thôi mà Oh Yoon Seo đã tưởng tượng ra được hẳn phân cảnh khi cô gặp gỡ nam chính trong phim mới này. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng cười nếu phân cảnh này không bị cô nàng tưởng tượng trở thành cảnh nhặt khăn thần thánh tại sân bay của Song Hye Kyo trong Hậu duệ mặt trời.

Chẳng những tự cho mình vào vai bác sĩ Kang, Yoon Seo còn tưởng tượng ra một nam chính "soái ca" lực lưỡng bước từ trực thăng xuống chẳng khác nào Đại úy Yoo của Song Joong Ki. Đoạn nhạc nền phim Hậu duệ mặt trời cũng được chèn vào phim vô cùng đúng lúc khiến khán giả không thể nhịn cười. Thay vì diễn xuất nhập vai cực độ, Oh Yoon Seo lại khiến phân cảnh này vô cùng lạc quẻ vì cô diễn... quá dở.

Yếu tố gây cười chưa dừng lại ở đó khi Oh Yoon Seo tiếp tục tưởng tượng ra phân cảnh tiếp theo khi nữ chính bị bọn xấu bắt cóc và được nam chính đến giải cứu một cách phi thường. Đến đoạn nữ chính ôm hôn nam chính, cô nàng còn nhiệt tình diễn lại cảnh đó bằng cách dùng một cái... khăn tắm để giả làm nam chính rồi chu môi hôn thắm thiết.

Chỉ mới có 10 phút đầu tiên của tập 1 mà khán giả đã được Oh Yoon Seo làm cho cười té ghế. Ắt hẳn những tập tiếp theo của Chạm đến trái tim sẽ tràn ngập tiếng cười và hứa hẹn sẽ có một mối tình lãng mạn... không giống ai giữa Oh Yoon Seo và Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook). Đón xem tập 2 của Chạm đến trái tim được phát sóng vào lúc 21g30 (giờ địa phương) ngày 7/2 trên kênh truyền hình cáp tvN.