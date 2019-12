Yêu tiếng Anh nhưng trình độ "í ẹ", nữ bác sĩ chia sẻ câu chuyện tự học để dạy con khiến nhiều mẹ nể phục

Chị Hồng Anh, 30 tuổi là một bà mẹ trẻ đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chị hiện là Bác sĩ quân y và công tác tại Bệnh xá Quốc phòng.

Con gái chị Hồng Anh tên Diệp Chi, nick name Thỏ. Bé năm nay 2 tuổi rưỡi và đang học tại trường mầm non Việt Đức, Thanh Trì.

Chị Hồng Anh và con gái.

Là một người khá yêu thích Tiếng Anh nhưng từ nhỏ chị Hồng Anh chỉ được học bộ môn này ở trường lớp thông qua các bài tập ngữ pháp. Vậy nên sau nhiều năm, chị vẫn không thể sử dụng Tiếng Anh thành thạo.

Khi có con, chị Hồng Anh thấy nhiều trẻ nhỏ có thể sử dụng Tiếng Anh tự nhiên nên rất muốn con mình cũng được như vậy. Thêm nữa, nữ bác sĩ hiểu được tầm quan trọng của Tiếng Anh trong thời buổi xã hội hòa nhập.

Cách tốt nhất để con học tốt Tiếng Anh là bố mẹ tự dạy cho con và tạo môi trường ngoại ngữ tự nhiên hàng ngày. Điều này sẽ giúp con luyện được phản xạ với ngoại ngữ tốt hơn.

Hành trình tự học Tiếng Anh của bà mẹ trẻ

Vì vốn Tiếng Anh chưa được tốt nên chị Hồng Anh quyết định phải trau dồi thêm.

Đầu tiên nữ bác sĩ tìm hiểu Facebook của các bà mẹ có con giỏi ngoại ngữ và các cô giáo Tiếng Anh để tham khảo kinh nghiệm dạy dỗ của họ. Trong thời gian này, chị Hồng Anh học theo ứng dụng Razkids, tự tập đọc các từ vựng Tiếng Anh theo level AA như các bé mẫu giáo.

Thời gian đầu, chị thấy phương pháp này khá tốn thời gian nhưng sau đó lại tự động viên bản thân: "Phải thật chậm, thật chắc thì mới tốt được".

Chị Hồng Anh nói Tiếng Anh với con.

Song song đó, nữ bác sĩ chăm chỉ xem các hướng dẫn trên Youtube để học theo cách phát âm chuẩn. Chị thường nghe cách phát âm của người bản xứ rồi đọc lại theo cho đúng.

Sau 1 năm áp dụng cách này, chị Hồng Anh thấy bản thân đã có nhiều tiến bộ nên tiếp tục thực hiện.

Công việc học hành lúc nào cũng gian nan, không chỉ với trẻ nhỏ mà cả người lớn cũng vậy. Có nhiều lúc, chị Hồng Anh thấy mệt và phải tham gia các hội nhóm mạng xã hội như "Nhóm bố mẹ tự luyện đọc và nói Tiếng Anh" - nơi có nhiều phụ huynh cũng tự học Tiếng Anh để dạy cho con. Biết được nhiều người giống mình, nữ bác sĩ có thêm động lực học tập và gặt hái thêm kha khá kinh nghiệm bổ ích cho bản thân.

Về phần tập nói, chị Hồng Anh chia sẻ: "Ban đầu việc tập nói hơi ngại và khó khăn nhưng sau đó, mình coi con là một người bạn để tập cùng, học cùng. Mình rất vui mỗi khi con hiểu, nhớ và phản xạ lại được 1 câu hỏi của mẹ, hát theo một bài hát. Đôi mắt con lúc đó lấp lánh, không có lời nào diễn tả được".

Sau một năm tự học đọc và nghe, chị Hồng Anh giờ có thể tìm thêm nhiều nguồn tài liệu khác nhau phù hợp với sở thích và trình độ của bản thân.

"Hiện tại mình học thêm Tiếng Anh qua các kênh Youtube, qua phim hoạt hình, qua sách và trên các nhóm hội như "Tự dạy con học Tiếng Anh" để thu thập các câu nói giao tiếp hàng ngày, ghi chép và thực hành cùng con", chị Hồng Anh chia sẻ.

Thói quen dạy – học Tiếng Anh hàng ngày của hai mẹ con

Chị Hồng Anh bắt đầu dạy Tiếng Anh cho Thỏ từ lúc bé được 11 tháng tuổi. Đó cũng là khoảng thời gian chị đang tập học Tiếng Anh.

Thời điểm này, chị Hồng Anh thường cho con nghe bài hát Super Simple Song. Chị cóp file nhạc vào loa USB và cho bé Thỏ nghe hàng ngày, trong lúc chơi đùa và khi vận động.

Sau đó một thời gian, bé Thỏ bắt đầu ôm loa nghe nhạc và hát theo các từ Tiếng Anh.

Bé Hồng Anh dần có hứng thú với Tiếng Anh.

Đến khi chị Hồng Anh tập nói thì hai mẹ con thường xuyên nói chuyện với nhau các câu giao tiếp về chủ đề đơn giản, cùng đọc sách Tiếng Anh.

Ngày nào cũng vậy, ăn cơm, dọn dẹp mọi thứ xong là chị ngồi chơi, nói chuyện với con bằng Tiếng Anh. Hôm nào bận thì chị ngồi với con khoảng 30-45 phút. Hôm nào rảnh thì hai mẹ con cứ ngồi nói chuyện với nhau cả tối.

Trẻ con luôn thích chơi đùa cùng bố mẹ. Khi chị Hồng Anh chơi đùa với Thỏ bằng Tiếng Anh, mẹ tỏ ra thích thú và nhớ từ vựng rất lâu. Không chỉ vậy bé Thỏ còn chủ động tương tác lại với mẹ.

Lúc đầu, bé Thỏ không hào hứng lắm khi đọc sách, truyện Tiếng Anh với mẹ. Nhưng hiện tại bé rất thích thú và nhiều lần tự chọn sách để đọc. Nhiều khi thấy hình thù ngộ nghĩnh trên bìa sách, bé lại chỉ cho mẹ rồi reo lên: "Mommy, mommy! Look! It's a duck. It's Yellow". (Mẹ ơi! Con vịt kìa! Con vịt màu vàng)

Hàng ngày, chị Hồng Anh cố gắng nói Tiếng Anh với con nhiều nhất có thể. Chị nói lúc đón con đi học về, lúc tắm, lúc đánh răng.

Chị cũng tích cực cho con nghe các bài hát Tiếng Anh để con quen giọng người bản ngữ. Mỗi khi con hát theo, chị sẽ múa minh họa để con thêm hứng thú học tập.

Dạy con Tiếng Anh từ sớm nhưng chị Hồng Anh không sợ bé Thỏ sẽ bị lẫn lộn giữa 2 ngôn ngữ Anh và Việt. Với chị Hồng Anh, tiếng mẹ đẻ luôn được ưa tiên hàng đầu.

"Về Tiếng Việt thì bé Thỏ nhớ được nhiều bài thơ lắm. Bé cũng hay kể chuyện trên lớp cho mẹ nghe", chị Hồng Anh tự hào chia sẻ.

Hiện tại, bé Thỏ đã có thể ghi nhớ, nói được rất nhiều từ Tiếng Anh và có phản xạ giao tiếp tốt.

"Mình tin là sau này các con sẽ giỏi hơn bố mẹ chúng nhiều. Việc của các mẹ là định hướng, thổi tình yêu ngôn ngữ vào tâm hồn các con chứ không chỉ là "dạy". Việc mình học Tiếng Anh vừa vì yêu thích, vừa là tấm gương tự thân để con cảm thấy đó là điều tự nhiên, không phải là áp lực ghê gớm, cũng không phải để lấy thành tích làm vui lòng bố mẹ.

Lúc đầu mới tự học Tiếng Anh, mình đã rất lo lắng. Nhưng sau đó mình nhận thấy ai cũng sẽ làm được, chỉ là có kiên trì, đều đặn được không mà thôi", chị Hồng Anh chia sẻ.