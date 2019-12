Yêu râu xanh khống chế, hiếp dâm bé gái 9 tuổi trên cánh đồng vắng

Ngày 23/12, cơ quan chức năng công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Văn Hạnh (44 tuổi, trú xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Nạn nhân là cháu H. (9 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ).

Theo điều tra, sáng ngày 6/12, cháu H. đang đi chăn dê trên cánh đồng gần nhà thì bị một đối tượng lạ mặt bế vào vườn ngô gần đó rồi khống chế, giở trò đồi bại. Mặc cho đứa trẻ ra sức kháng cự, gào khóc, van xin.

Đối tượng Hạnh.

Tối cùng ngày, thấy con gái có biểu hiện lạ, chị T.T.N. gặng hỏi thì bàng hoàng nghe con kể lại vụ việc. Chị N. sau đó đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Bằng các nghiệp vụ sắc bén, công an huyện Tân Kỳ xác định Hạnh là nghi can hãm hiếp cháu H.

Đến ngày 10/12, Hạnh bị bắt khi đang lẩn trốn trong một khu rừng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hạnh đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để sớm xử lí đối tượng Hạnh theo quy định của pháp luật.