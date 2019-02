Yayoi Kusama: Nữ họa sĩ có tình yêu nhưng không có tình dục và hành trình thành người điên khiến cả thế giới thán phục

Tuổi thơ bất hạnh và nguồn cơn của sự sáng tạo vượt sức tưởng tượng



Yayoi Kusama, sinh năm 1929 là một trong những họa sỹ nổi tiếng của Nhật Bản với những tác phẩm chấm bi độc nhất vô nhị trong giới hội họa. Bà sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở Matsumoto, Nhật Bản nhưng lại không được hạnh phúc khi mẹ thường xuyên đánh đập, còn bố thì ra ngoài lăng nhăng với phụ nữ khác.

Bà Yayoi Kusama lúc bé.

Từ nhỏ bà Yayoi đã có một nỗi ám ảnh kinh hoàng về tuổi thơ, bà luôn bị mẹ bạo lực mọi lúc mọi nơi. Đến năm lên 10, bà bắt đầu có dấu hiệu bất bình thường khi tự nói chuyện một mình. Bà cảm nhận được những họa tiết trên trang phục có thể bước ra ngoài thế giới thực, từ đó bà bắt đầu bị ảo giác và vẽ lại chúng nhưng mẹ bà đã xé tan nát những tranh vẽ này khiến bà bị sang chấn tâm lý hơn.

Vì tâm trí không ổn định nên bà muốn tìm đến nghệ thuật để giải khuây, từ lúc này, bà Yayoi bắt đầu yêu chấm bi lúc nào không hay. Từ năm 1951 – 1955, bà tự mình vẽ hàng ngàn bức tranh chấm bi đem đến những ảo giác khác nhau. Không những thế bà Yayoi muốn mượn những bức tranh này để phản ứng lại những trật tự và đạo đức cũ của cha mẹ, cuối cùng bà quyết định bỏ nhà đi, tìm kiếm sự tự do nơi chân trời mới ở New York, Mỹ. Năm 1956, bà đến Mỹ và sau đó 18 tháng bà đã có buổi triển lãm đầu tiên và những tác phẩm của bà thậm chí còn được so sánh với Pollrock – một họa sỹ người My nổi tiếng theo đuổi chủ nghĩa trừu tượng sống động.

Những năm đầu tiên bà Yayoi đến New York.

Sự bất bình thường của bà Yayoi đã đánh thức sự tò mò của nhiều nghệ sĩ trong giới hội họa, họ bắt đầu tìm đến và kinh ngạc khi nhìn những tác phẩm của bà. Vào những năm 1960, sự đa dạng cũng như trí tưởng tượng trong các tác phẩm nghệ thuật của Yayoi được xem là rất kinh khủng. Từ mọi lĩnh vực như vẽ, điêu khắc, điện ảnh, thiết kế thời trang bà đều để lại dấu ấn đặc biệt, nếu như không muốn nói là "hàng độc". Bà Yayoi từng chia sẻ, những ý tưởng đến với bà nhiều liên tục đến mức bà choáng váng vì không biết phải làm gì với chúng.

Tự nhận mình là người điên nhưng có thể khiến thế giới phải thán phục và cuộc sống đời tư dị thường

Trong giới hội họa, bà Yayoi được mệnh danh là "nữ hoàng chấm bi", vì những tác phẩm trừu tượng và mang tính ảo giác. Bà thừa nhận mình bị ám ảnh với những đốm màu. Khi còn trẻ, bà đã trang trí mọi thứ một cách nổi loạn, ngay cả trang phục cũng vẩy màu thành chấm bi. Vào những năm 1960 khi bà ra mắt công ty thời trang riêng, nếu như quần áo không có chấm bi thì cũng có lỗ thủng. Dù thành công trên thế giới như bà chưa bao giờ quên đi nguồn gốc Nhật Bản của mình, bà luôn mặc kimono trong những sự kiện quan trọng. Còn lại, mỗi lần xuất hiện bà luôn tạo ấn tượng với những bộ đồ chấm bi đậm chất Yayoi Kusama.

Nói về cuộc sống tình cảm cá nhân, bà tự nhận mình là người vô tính. Bà từng có người yêu và có mối quan hệ lãng mạn nhưng không có tình dục. Bà cho biết, khi còn nhỏ bà đã hiểu được cảm giác đau khổ khi gia đình không hạnh phúc. "Không một ngày nào mẹ tôi không hối hận vì sinh ra tôi. Bố tôi thì sống cuộc sống xa hoa, ông hẹn hò với một geisha và bỏ mặc mẹ con chúng tôi. Chính vì như thế mà mẹ tôi đã tức giận, đau khổ. Đó là những lý do khiến tôi bắt đầu bị ảo giác. Từ đó tôi bắt đầu tìm đến bác sĩ tâm thần và ông là người khuyến khích tôi nên phát triển để trở thành một nghệ sĩ", bà Yayoi chia sẻ.

Năm 1973, bà Yayoi phát hiện sức khỏe giảm sút, bà từ Mỹ quay lại Nhật để điều trị. Năm 1975, bà tự nguyện sống trong viện tâm thần. Tuy nhiên, khác với những bệnh nhân khác, bà biết rằng mình không được bình thường và cho rằng chỉ có nghệ thuật mới là liệu pháp chữa trị tâm bệnh cho bà. Hiện tại, ở tuổi 89 bà vẫn sáng tạo nghệ thuật miệt mài và mong muốn được chữa trị cho nhân loại.

(Tổng hợp)