Xuất hiện người chơi chiếm hết spotlight của Trường Giang tại "Đưa em về nhà"

Với sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ Tiến Luật và Anh Đức, tập 3 Đưa Em Về Nhà sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Đặc biệt hơn, sự xuất hiện của "chàng thị vệ của ChiPu" Lâm Bảo Châu cũng khiến người xem "mãn nhãn" với nhan sắc "nam thần" của mình.



Ở tập 3, Đưa Em Về Nhà hoan nghênh 3 người chơi vô cùng thông minh, hóm hỉnh gồm Duyên An, Văn Quý và đặc biệt hơn cả là "soái ca" Lâm Bảo Châu – "chàng thị vệ của Chi Pu" và cũng chính là "nam thần" nổi tiếng từng xuất hiện trong Người Ấy Là Ai?.

Không phụ lòng mong đợi của khán giả, ngay từ phút đầu tiên xuất hiện, trường quay đã tràn ngập tiếng cười trước "độ mặn" của 2 nghệ sĩ khách mời vô cùng duyên dáng, thông minh - Tiến Luật và Anh Đức. MC Trường Giang cũng tinh ý nhận ra khách mời Anh Đức có kiểu tóc mới vô cùng thời trang đồng thời tranh thủ "khịa nhẹ" người anh đồng nghiệp. "Bớt bàn chuyện tóc tai lại nha!" – Nghệ sĩ hài Tiến Luật "nổi cơn tam bành".

Xuất hiện cuối cùng và đầy bất ngờ là "soái ca thị vệ của Chi Pu" Lâm Bảo Châu, hay còn được biết tới như một "nam thần" từng xuất hiện trong Người Ấy Là Ai?". Nghệ sĩ hài Tiến Luật phát biểu ngay:"Đẹp trai bước ra khán giả la quá trời, còn tui với Đức bước ra khán giả… hú không!". Tiếp đến, anh chàng sẽ phải lựa chọn 1 nghệ sĩ để giúp mình mang được chiếc xe hơi về, MC Trường Giang khuyên: "Suy nghĩ kĩ nha! Tương lai mịt mù hay tăm tối là do mình chọn!". Không ngần ngại, Bảo Châu quyết định đặt niềm tin vào nghệ sĩ Tiến Luật với bí quyết "Cứ chọn hết 8 câu! Chắc chắn sẽ có đáp án đúng!".

Lâm Bảo Châu chia sẻ thêm: "Bản thân rất hồi hộp không biết vận may mình đến đâu, nhưng vẫn rất tin tưởng anh Tiến Luật và hy vọng anh sẽ giúp em chiến thắng chiếc xe hơi mang về". MC Trường Giang khẳng định mạnh mẽ: "Đây là giây phút chúng ta thay đổi cuộc đời của mình bằng việc mang về chiếc xe hơi trị giá hơn nửa tỉ đồng! Hy vọng các bạn thành công!".

Mở màn cho phần thi đầu tiên là tiết mục "Bèo dạt mây trôi" phiên bản kèn saxophone vô cùng trữ tình và ngọt ngào của gia đình thí sinh Duyên An khiến MC Trường Giang không ngần ngại gọi gia đình chị là "gia đình nghệ thuật điểm 10 chất lượng". Chị An chia sẻ: "Sau 1 tai nạn vô tình, bà hỏa đã lấy đi chiếc xe hơi nhà chị!" khiến Trường Giang và 2 khách mời sững người. Nam MC lập tức an ủi: "Cuộc sống lấy đi của mình 1 chiếc xe ít tiền thì sẽ bù đắp cho mình một chiếc xe nhiều tiền hơn". Và chị An đã quyết định chọn "Thần đồng đất Việt" Anh Đức làm bạn đồng hành vì "Anh Đức thông minh!".



Đáp lại sự kì vọng của người chơi, nam nghệ sĩ khẳng định: "Nếu chị đã đặt niềm tin ở em thì em hứa sẽ hỗ trợ hết mình để lấy được chiếc xe hơi đem về". Chưa hùng hồn được bao lâu, Anh Đức đã bị Trường Giang "chặn đường lui": "Trong trường hợp không lấy được chiếc xe hơi thì chị cứ lấy xe Anh Đức mà dùng!", khiến bạn thân của Trấn Thành ngớ người còn cả trường quay cười nghiêng ngả.

Tiếp theo là anh chàng "tướng như người mẫu" Văn Quý – một chuyên viên tư vấn giáo dục mới trở về từ Singapore – đến tham gia chương trình vì "thấy xe đẹp em mê quá!". Do đã trải nghiệm áp lực của việc làm cố vấn, Anh Đức định lùi về phía sau để thấy rõ hơn và nhường vị trí quân sư cho Tiến Luật nhưng bất thành. Anh Quý quyết định trao trọn niềm tin cho nam nghệ sĩ vì… "hâm mộ chị Hương Giang khi theo dõi chương trình Người Ấy Là Ai?" khiến Trường Giang, Tiến Luật ngã ngửa. Nghệ sĩ Tiến luật cũng thờ phào nhẹ nhõm khi trút được "gánh nặng chiếc xe hơi" sang cho Anh Đức. Tuy nhiên, anh vẫn chuẩn bị sẵn sàng "tư vấn bổ sung từ xa" để giúp Văn Quý giành chiến thắng.

Bên cạnh những pha "cà khịa" giữa các nghệ sĩ với nhau, tập 3 Đưa Em Về Nhà còn gây ấn tượng bởi phân tích thông minh của người chơi và những pha tư vấn "cười ra nước mắt" của các nghệ sĩ. Liệu "Thần đồng đất Việt" Anh Đức và Danh hài Tiến Luật có thể giúp người chơi thành công trở thành chủ nhân của 1 trong 2 chiếc xe hơi?

Tập 3 Đưa Em Về Nhà sẽ được phát sóng trên kênh Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ lúc 21h Thứ 6 - 08/11/2019.