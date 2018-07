Xót xa cảnh tiểu thương sốc đến ngất xỉu sau vụ cháy chợ Gạo: “Chúng tôi không làm được gì cả, chỉ khóc thôi”

Khoảng 8h kém 10 tối 25/7, ngọn lửa bất ngờ xuất phát từ khu vực nhà máy nhựa Hưng Yên (phường An Tảo, TP Hưng Yên) sau đó lan sang khu vực chợ Gạo. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng loạn, hô hoán. Do vào buổi tối nên may mắn không có tiểu thương nào phía trong chợ.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Hưng Yên đã huy động nhiều xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Rạng sáng 26/7, nơi đây vẫn bị bao vây bởi khói lửa trắng trời, nhiều đốm lửa sáng vẫn cháy âm ỉ trong đống tro vụn. Đến gần 1h20 phút sáng, một ngọn lửa bùng phát trở lại. Khói từ công ty nhựa toả ra rất khó chịu, nhưng người dân vẫn ngồi chờ tại hiện trường.

Bầu trời đặc khói đen sau khi cháy chợ Gạo (phường An Tảo, TP Hưng Yên) rạng sáng 26/7. Thực hiện: Minh Nhân.

Cả khu chợ Gạo tan hoang sau vụ hỏa hoạn.

Rạng sáng 26/7, lực lượng PCCC vẫn đang xử lý hiện trường.

"Chúng tôi không làm được gì cả, chỉ khóc thôi"

Hơn 1h sáng, nhiều tiểu thương vẫn cố gắng nán lại nhìn vào bên trong chợ Gạo với ánh mắt đầy bất lực. Có người vừa vay mấy trăm triệu để nhập hàng, cũng có người vừa sửa soạn lại gian hàng của mình. Nhưng chỉ một ngọn lửa, khoảng 30 phút sau, mọi thứ tan hoang.

Nhà chị Nguyễn Thị Tĩnh (SN 1977, quê Khoái Châu) gồm 5 chị em gái, có tổng cộng 10 quầy hàng trong chợ Gạo. Người thiệt hại ít nhất khoảng 1 tỷ đồng gồm 400 triệu tiền hàng lẫn 600 triệu tiền quầy. Người thiệt hại nhiều nhất khoảng 3 tỷ đồng. Nhìn đồng tiền xương máu bị thiêu rụi từng giây từng phút, chị Tĩnh buồn chẳng thốt nên lời. Chị ôm mặt khóc rưng rức, cho đến lúc hiện trường chẳng còn ai chị mới lủi thủi đi về.

Mái nhà đổ sập hoàn toàn sau 30 phút phát hỏa.

Chị Tĩnh thất thần sau đám cháy khi bao nhiêu vốn liếng mất sạch.

Tan buổi chợ chiều, chị Nguyễn Thị Yến (quê Khoái Châu) đóng cửa ra về lúc 19h. Khoảng 20h, có cuộc điện thoại báo cháy chợ, chị đến nơi thì lửa to quá, không vớt vát được gì. Chị Yến sốc vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh trước mắt mình. Thời điểm cháy chợ, cánh cổng lớn vào bên trong không thể phá bỏ khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận hiện trường. Đúng nửa tiếng sau, từng mái tôn chỉ còn chờ đổ rạp. Chị Yến ngồi lại cùng mấy tiểu thương khác. Họ biết đến giờ phút này thì chả cứu được gì nữa, nhưng thôi vẫn cứ chờ.

"Ngồi lại thì thấy hàng hóa cháy rụi, chúng tôi tiếc của lắm, khóc hết nước mắt rồi. Tôi kinh doanh đủ mặt hàng từ mỹ phẩm, quần áo, trang sức đến ốp điện thoại. Tổng thiệt hại cũng khoảng 2 tỷ đồng"- chị Yến bất lực nói.

Chị Yến buồn rầu sau vụ hỏa hoạn đáng tiếc.

Nhiều tiểu thương ngồi đợi ngay sát bên chợ.

"Vợ anh thấy sự việc thì ngất đi vì xót của, phải đi tr uyền nước"

Đến khoảng 1h30 phút sáng 26/7, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Cả một vùng trời trên đường Lê Văn Linh (phường An Tảo) chỉ đặc một màu khói trắng đục mờ. Mùi nhựa cháy hòa với mùi đất ẩm bốc lên sau cơn mưa khiến không khí tại đây rất ngột ngạt. Từng tốp tiểu thương bắt đầu vãn. Đợi mãi rồi chẳng biết phải làm gì hơn, khóc xong rồi cũng nín lặng, họ về nhà đợi ngày mai tới vớt vát chút của cải.

Chú Trần Việt Hùng (SN 1965) xây căn nhà ngay sát vách chợ Gạo. Đứng trên tầng 4 nhà chú nhìn xuống, khu chợ chẳng khác gì một bãi đồng nát sắt vụn. Lớp tôn này đè lên lớp tôn khác, vài ngọn lửa âm ỉ cháy mỗi góc một ít.

Chú Hùng chỉ tay về phía cổng chợ bị sập, xa xa khói nhựa vẫn bốc lên nồng nặc.

1h sáng 26/7, lửa vẫn âm ỉ cháy bên trong chợ Gạo.

Lực lượng PCCC Hưng Yên đã huy động nhiều xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

"Chợ được xây cách đây khoảng hơn 4 năm, sau đó nhà máy nhựa xây một tòa nhà sản xuất ngay cạnh chợ. Tiểu thương trong chợ đã phản đối nên công ty này dừng sản xuất và chuyển thành nhà kho. Đây là một công ty chế biến hạt nhựa thành túi nilon xuất khẩu. Lúc hơn 19h, nhà máy phát cháy rồi lan sang chợ, đến khoảng 20h thì bùng phát dữ dội. Nguyên nhân thì phải chờ lực lượng chức năng tìm hiểu" - chú Hùng chia sẻ.

Là một trong số ít tiểu thương nán lại chợ sau cùng, anh Nguyễn Văn Vinh (SN 1971, quê TP Hưng Yên) ngồi thụp một góc. Nhà anh có 3 kiot liền nhau rộng nhất chợ (chừng 30m2) để bán giày dép. Lửa bùng cháy cuốn sạch trơn 2 tỷ tiền hàng của nhà anh, giờ chỉ còn mỗi 2 bàn tay trắng.

Đến 2h sáng, các chiến sĩ PCCC vẫn chưa xử lý xong hiện trường.

Một vài chiến sĩ ngồi nghỉ ngơi ngay bên đường.

"Chợ có hơn 100 kiot chia thành 4 dãy, có 2 lối đi, 2 cổng rộng 6m. Đúng 19h chợ ngắt điện nên mọi người về hết. 1 tiếng sau, nghe tin chợ cháy, vợ chồng tôi vội vã đến nơi thì lửa đã bao trọn khu chợ. Một lát sau thì mái chợ sập. Lúc này đã có một xe cứu hỏa đến hiện trường nhưng không thể khống chế đám cháy" - anh Vinh kể.

Chứng kiến sự việc, vợ anh Vinh sốc đến mức ngất xỉu ngay tại hiện trường. Chị xót của, xót công sức đã bỏ ra thời gian qua, phút chốc đã bị thiêu rụi sạch. Sau khi đưa vợ về nhà truyền nước, anh Vinh quay lại chờ lính cứu hỏa dập lửa. Đến 1h30 sáng khi chỉ còn lại khói nhựa bao trùm khắp nơi, anh mới đi bộ về nhà. Dáng anh khắc khổ, còn đôi mắt cũng chả buồn khóc nữa.