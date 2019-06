Xôn xao chuyện tài xế công nghệ bị tố cướp điện thoại của cô gái người Nga rồi xô ngã xuống đường giữa đêm khuya

Tối qua (5/6), trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đăng tải thông tin tố cáo một tài xế xe ôm công nghệ cướp điện thoại của nữ du khách Nga ngay trên đường phố Sài Gòn khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo đó, thông tin được nhiều người truyền tai nhau có nội dung nói về việc một thanh niên khi bắt gặp cô gái người nước ngoài trên phố, vị du khách này đặt xe với quãng đường từ Vincom Center Đồng Khởi ra Bùi Viện. Tuy nhiên trên đường đi đã bị một tài xế công nghệ cướp mất điện thoại và xô ngã xuống đường.

Nữ du khách người Nga tố bị tài xế công nghệ cướp mất điện thoại, rất may được người đi đường giật lại ngay sau đó.

Theo dòng trạng thái của nam thanh niên chia sẻ: "Đi được 1/4 quãng đường thì tài xế liên tục hỏi mượn điện thoại để xem bản đồ, bạn gái cũng tin tưởng đưa điện thoại và chỉ dẫn đến địa điểm cần đến thì tài xế ngay lập tức xô bạn ngã xuống đường và cầm điện thoại phóng xe đi.



"Bạn nữ khá hoảng loạn và liên tục la hét khóc lóc, cũng may có một anh đi chung đoạn đường kịp nhìn thấy và đuổi theo tài xế để giật lại điện thoại và quay lại trao trả cho bạn. Buồn nhất là bạn liên tục hỏi mình "Tại sao ở Việt Nam lại không an toàn đến vậy?" mình chỉ biết an ủi và hứa sẽ giúp bạn report lại tài xế này!", chủ nhân bài viết chia sẻ.

Sau khi thông tin trên được chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người và nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc.

Đồng thời, nhiều người cũng khẳng định phía công ty G. cũng cần có những quy định xử phạt nghiêm đối với những tài xế có hành vi cướp giật tài sản của du khách nếu như có thông tin, bằng chứng xác đáng.

"Em bị oan, giờ em rất lo lắng và không biết nên làm gì"

Ngay sau khi thông tin trên lan truyền, chúng tôi đã liên hệ với nam tài xế trên để tìm hiểu thực hư sự việc thông tin "tài xế bị tố cướp điện thoại của du khách" ở Sài Gòn.

Sáng 6/6, chia sẻ với PV, nam sinh viên tên Lê Minh T. (21 tuổi) xác nhận mình là chủ tài khoản Grab được chia sẻ trong sự việc. Nhưng anh rất bức xúc và lo lắng bởi cho rằng mình bị oan, không hề có chuyện mình cướp điện thoại khách như mạng xã hội chia sẻ.

Thông tin cuốc xe được cho là của tài xế đã nhận chở rồi cướp điện thoại của nữ du khách

"Đúng là vị khách đó có đặt xe của tôi, tuy nhiên khi đến nơi đón thì tôi không gặp được khách đó, vậy làm sao tôi cướp được. Tôi rất bức xúc và phải làm rõ chuyện này", T. bức xúc nói.



Anh T. kể khi đang đứng bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) thì điện thoại báo nhận được cuốc xe có giá 17.000 đồng, điểm đón ở Vincom Đồng Khởi đến đường Bùi Viện. Sau đó T. chạy tới Vincom Đồng Khởi để đón nhưng không thấy khách đâu. Lúc này tài xế GrabBike đã gọi điện thoại cho khách bằng số hiện trên app nhưng đây là số của nước ngoài (Nga) và không liên lạc được nên phải hủy chuyến xe.

Số điện thoại hiện đầu số nước ngoài của vị khách đã đặt xe hôm qua.

Màn hình ứng dụng cho thấy tài xế đã hủy cuốc xe.

"Sau khi hủy chuyến xe này, tôi tiếp tục nhận được 2 cuốc xe khác, đưa khách đến nơi rồi về nhà mình luôn. Khi về đến nhà tôi bất ngờ khi tổng đài Grab đã báo khóa tài khoản của mình, nhưng do đã khuya nên để hôm sau làm việc với đơn vị này", anh T. kể.



Đến sáng nay, tài xế này bất ngờ đọc được thông tin trên mạng nói mình cướp điện thoại của khách. Hiện tài xế GrabBike này đã thông báo với công ty Grab để phản ánh về vụ việc mình bị vu khống.

"Nếu trong hôm nay phía Grab không có thông tin cụ thể để minh oan cho tôi, chiều nay có thể tôi sẽ tới công an để trình báo vụ việc. Làm sáng tỏ mọi chuyện để giải oan cho tôi", T. nói.

Sáng 6/6, trao đổi với chúng tôi, đại diện Grab cho biết đang kiểm tra lại thông tin về vụ việc, sau khi có thông tin cụ thể sẽ thông tin tới báo chí.

Được biết, T. đang làm sinh viên năm cuối của một trường đại học ở TP. HCM, tranh thủ thời gian tối rảnh rỗi chạy GrabBike kiếm thêm thu nhập.

Sau khi nhận được thông tin mình bị vu khống là kẻ cướp điện thoại của nữ du khách, T. rất lo lắng, không biết xử lý như thế nào và rất sợ ảnh hưởng đến việc học.