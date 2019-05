Xe đạp điện – “giải pháp xanh” cho môi trường

Phương tiện xanh dẫn đầu xu thế

Những con "virus sắt" gây ô nhiễm không khí...

Ô nhiễm không khí đang là tình trạng báo động trên toàn thế giới. Cơ sở dữ liệu chất lượng không khí của tổ chức y tế WHO cho thấy, 4300 thành phố trên 108 quốc gia toàn thế giới, khoảng 90% số người trên thế giới tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép của WHO. Mỗi năm có khoảng 7 triệu người tử vong bởi phơi nhiễm hạt bụi siêu nhỏ trong không khí. Mà nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng trên toàn thế giới chủ yếu là do việc lạm dụng quá nhiều các phương tiện giao thông chạy bằng nguyên liệu xăng, dầu diesel.

Con số thống kê ở một số quốc gia ảnh hưởng lớn từ ô nhiễm không khí thế giới cho thấy: Mỗi năm ở Anh có hơn 50.000 trường hợp tử vong bởi ô nhiễm; New Delhi, Ấn Độ thống kê mỗi năm có khoảng 3000 người chết do ô nhiễm từ 8.5 triệu phương tiện, nơi có tỷ lệ bụi cao gấp 10 lần báo động WHO; Tại Trung Quốc, mỗi năm có gần 4000 người chết do ô nhiễm không khí.

Tại Việt Nam, cả nước hiện có gần 800 đô thị đặc biệt, lưu hành 43 triệu mô tô, 2 triệu ô tô. Nồng độ thải bụi mỗi năm đạt 200mg/m3, cao gấp 10 lần so với khuyến cáo của WHO.

Con đường nào cho các phương tiện giao thông?

Đứng trước tình trạng ô nhiễm không khí, khí thải phương tiện, dầu mỏ và xăng, chính phủ nhiều quốc gia đã có động thái tìm các giải pháp thay thế cho các phương tiện sử dụng xăng, diesel.

Xe đạp điện City

Với ý tưởng bảo vệ môi trường, giúp hạn chế khí thải từ phương tiện sử dụng xăng, dầu, nhiều phát minh về xe điện ra đời. Tính tới năm 2017, chỉ riêng châu Âu đã tăng 39,7% phương tiện ô tô năng lượng sạch (tương đương khoảng 852,933 chiếc). Trung Quốc tính từ năm 2015, mỗi năm tiêu thụ hơn 300 triệu chiếc xe điện. Tại Việt Nam, xe điện đặc biệt là xe điện cũng được sử dụng phổ biến hơn. Mỗi năm, người Việt tiêu thụ hơn 300 triệu xe đạp điện và xe máy điện.

Với sự ra đời của quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện, theo thông tư số 39/2013/TT-BGTVT, Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ra đời đã tạo nên một sân chơi công bằng, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất xe điện trong và ngoài nước phân phối các dòng xe điện chất lượng cho người Việt.

Cùng với nhiều cái tên như Pega, DKBike, SYM, KYMCO… NikeBike cũng cho ra đời nhiều phương tiện xe đạp điện hấp dẫn, có nhiều cải tiến về sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng xe điện của người Việt.

Xe đạp điện City – Giải pháp bảo vệ môi trường

Mặc dù mới xuất hiện tại Việt Nam chưa được 2 năm nhưng NikeBike đã xây dựng được lòng tin vững vàng trong lòng phần lớn người tiêu dùng Việt bởi cho ra đời những dòng xe đạp điện xanh đầy phong cách, cải tiến tính năng giúp tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường mà mức giá lại rất hợp lý.

Xe điện City có vóc dáng nhỏ gọn phù hợp chiều cao người Việt

Hấp dẫn ngay từ những thiết kế đầu tiên, xe đạp điện City sở hữu "vóc dáng" thanh mảnh, nhỏ gọn, chiều cao cân đối, phù hợp với chiều cao trung bình của người Việt, đặc biệt phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên, đối tượng phổ biến sử dụng xe đạp điện.

Ưu điểm "xanh" của xe điện City thể hiện nổi bật nhất ở thiết kế bộ sạc. NikeBike đầu tư vào yếu tố bộ não xe - bộ ắc quy được thiết kế khép kín, dạng đứng, đặt trên cao phần yên xe. Điều này đảm bảo ắc quy không bị rò rỉ, gây ảnh hưởng tới chất lượng ắc quy cũng như sức khỏe người dùng phương tiện. Không những thế, xe được thiết kế với 3 lớp sơn cùng tem chống thấm, hệ thống điện được lắp ráp theo quy trình KCS, đảm bảo xe điện di chuyển dễ dàng vào các vùng mưa, ngập nước, giúp hạn chế tối đa tình trạng dính nước mưa, gây chập cháy, hỏng hóc, nhất là đối với các khu vực có mưa nhiều như miền Tây, Nam Bộ.

Xe đạp điện City hoàn hảo đến từng milimet

Phần giỏ xe, khung xe được thiết kế dáng thanh mảnh, chắc chắn. Bàn đạp trợ lực, bộ phận giảm xóc cũng được lắp đặt cẩn thận, giúp người dùng di chuyển êm ái ở mọi địa hình khác nhau.

Mỗi sản phẩm của NikeBike đều hướng tới bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, không khói, không tiếng ồn, thân thân với môi trường. Mức giá các dòng xe chỉ từ 9 triệu đồng, một mức giá trung bình phù hợp với túi tiền của người Việt hiện nay.

