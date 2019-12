Xác định danh tính các nạn nhân đang mất tích trong vụ đắm tàu chở gạch ở Hải Phòng

Chiều 1/12, ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại hiện trường, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện An Lão, phòng CSGT đường thủy Công an TP. Hải Phòng vẫn đang khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất tích.



Tàu trực chỉ huy của lực lượng CSGT đường thủy Hải Phòng tham gia cứu hộ cứu nạn.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng nay (1/12) tại khu vực sông Văn Úc (địa phận chảy qua địa phận xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) đã xảy ra một vụ đắm tàu chở gạch khiến nhiều người mất tích.

Đoạn sông nơi tàu chở gạch của ông Hưng gặp nạn.

Theo thông tin từ một cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn và người nhà của nạn nhân hiện đã xác định thời điểm gặp nạn, trên tàu có 2 vợ chồng ông Trần Đức Hưng (SN 1974, trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và vợ là bà Trần Thị Hạnh (SN 1977).

Vợ chồng ông Hưng có 2 người con trai, 2 người con không có trên tàu thời điểm gặp nạn.

Hiện có rất đông người nhà nạn nhân đến ngóng chờ lực lượng chức năng tìm kiếm.

Lực lượng cảnh sát triển khai phương án cứu hộ cứu nạn.

Cũng theo thông tin từ người nhà ông Hưng, vợ chồng ông Hưng làm nghề vận tải đường sông, chở gạch từ tỉnh Nam Định về TP. Hải Phòng khi đi vào luồng sông Văn Úc thì gặp nạn.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.