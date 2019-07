Xả súng ở Mỹ: 2 người thiệt mạng, 19 người bị thương

Theo phương tiện truyền thông Mỹ, 7 người đã bị bắn vào đêm 19/7, trong đó 2 người đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện. Một vụ xả súng khác xảy ra cũng tại thành phố này vào hôm qua khiến 14 người bị thương. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một bé gái 14 tuổi.



Theo số liệu của Liên hợp quốc, không một quốc gia phát triển nào trên thế giới lại phải đối mặt với mức độ bạo lực súng đạn cao như Mỹ. Tỉ lệ này cao gấp 6 lần so với Canada, hơn 7 lần so với Thụy Điển và gần 16 lần so với Đức. Đây cũng là lý do chính khiến Mỹ có tỉ lệ người bị sát hại, trong đó có cả những người bị giết không phải vì súng, cao hơn nhiều so với các nước phát triển khác.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (20/7) xác nhận một người lính Mỹ đã chết trong một sự cố không liên quan đến chiến đấu tại Kuwait.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, người lính chết tại trại Buehring ở Kuwait. Bộ này không cho biết chi tiết về nguyên nhân cái chết mà chỉ nói đang điều tra về vụ việc.

Được biết, người lính này thuộc Lữ đoàn Công binh 111 của Quân đội Mỹ đang hỗ trợ cho Chiến dịch mang tên “Nhổ tận gốc” (Operation Inherent Resolve). Đây là chiến dịch quân sự nhằm vào Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria, với quyết tâm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt tổ chức này.