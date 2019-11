Vượt qua nỗi đau mất con và phải thụ tinh ống nghiệm, nàng công sở vẫn nỗ lực để thăng chức nhờ bí quyết sau!

Thời đại bình đẳng giới đã mang lại cơ hội cho chị em phái nữ nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong xã hội nói chung và chốn công sở nói riêng. Chị em ngày càng được khuyến khích theo đuổi sự nghiệp, song mong ước lớn nhất của người phụ nữ vẫn là làm sao để dung hòa cả công việc lẫn gia đình. Đặc biệt khi nhắc đến vấn đề thai sản, nhiều chị em luôn lo ngại sinh con liệu có gây ảnh hưởng gì đến việc thăng tiến của bản thân hay không?

Lê An, 32 tuổi, có bốn đứa con nhưng trong cùng thời gian sinh nở đó, cô đã được thăng chức tới năm lần. Hiểu được nỗi đau, sự lo ngại của phái nữ, cô đã chia sẻ những chiến lược giúp chúng ta thăng tiến sự nghiệp bên cạnh việc có con.

Việc thông báo mang thai có thực sự căng thẳng?

Vài năm trước, An nghĩ mình sẽ phải dời dự định sinh con để ưu tiên công việc.

“Nhưng, ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã nhận ra văn hóa công ty không hề hà khắc, trái lại khuyến khích phụ nữ cân bằng giữa việc sinh con và làm việc. Ngay cả những người lãnh đạo cũng rất cởi mở, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm con cái.” - An chia sẻ.

Trên thực tế, An đã được đề bạt làm quản lý ngay khi biết mình có thai con trai đầu.

“Tôi đã làm việc 15 giờ một ngày, công việc vất vả nhưng thú vị. Chính công việc đã cứu rỗi tôi sa vào trầm cảm sau sinh!"

Điều đáng buồn là An đã mất đứa bé ở tháng thứ bảy do dây rốn quấn khiến thai nhi ngạt thở. Cô đã rơi vào tình trạng đau khổ và tuyệt vọng chưa từng thấy. Chẳng có nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần nào lớn hơn việc một người mẹ mất đi đứa con trong bụng mình. Sau đó, thậm chí An còn phải đi thụ tinh ống nghiệm để tiếp tục hoàn thành mong ước có con.

“Lúc đó, tôi không muốn làm việc nữa. Nhưng rất may mắn là tôi được chồng động viên rất nhiều. Nhân viên hay lãnh đạo đều an ủi và quan tâm. Mọi người khiến tôi muốn quay lại.”

Công việc là một cách để giữ cho tâm trí bạn bận rộn và quên đi những nỗi đau trong cuộc sống. Ngay sau khi trở về sau khi nghỉ thai sản, An đã được thăng chức quản lý cấp cao.

“Và khi thời gian hợp lý, tôi tập trung vào việc sẵn sàng chuẩn bị cho việc mang thai và không quên dự tính cuộc thi thăng cấp trong công ty.”

Lê An học cách tạm dừng để tập trung vào một điều thay vì tất cả.

"Điều quan trọng là chúng ta biết khi nào cần để những việc khác ra sau đầu và tập trung cho những ưu tiên hơn. Khi cặp song sinh của tôi chào đời, sếp tiếp tục đề đạt tôi. Song tôi muốn tập trung chăm sóc cho lũ trẻ và đề nghị sếp cho phép tôi xử lý công việc tại nhà linh hoạt.”

Và khi đã sẵn sàng, đừng ngần ngại quay trở lại với những dự định!

“Một thời gian ngắn sau đó, tôi đã có thời gian để tập trung vào sự nghiệp hơn và được xem xét cho vai trò giám đốc. Lúc đầu tôi đã do dự, nhưng sau khi được lãnh đạo trấn an. Tôi quyết định thử sức với vai trò lớn hơn!”

Hơn nữa, đừng ngại ngần cam kết những điều bạn làm được.

“Đứa con cuối cùng của chúng tôi, bé Thu Hoài, đến thật bất ngờ. Đặc biệt khi đó, giám đốc khách hàng có đề nghị tôi cùng nhau giải quyết một số vấn đề lớn. Tôi đồng ý nhận việc nhưng nói với cô ấy rằng tôi có thai. Tôi cũng để đồng nghiệp hay lãnh đạo biết về tình trạng và chủ động cho biết trách nhiệm bạn có thể giữ. Ngay sau đó, tôi được thăng chức giám đốc cấp cao." - An cho biết thêm.

Khi suy nghĩ về hành trình sự nghiệp của mình, cô nàng công sở Lê An tin rằng ba chiến lược này đã giúp cô thăng tiến sự nghiệp bên cạnh việc có con và chúng có thể sẽ hữu ích cho những ai đang làm mẹ như cô:

Đừng bao giờ quên việc lên kế hoạch cho mọi thứ!

Rõ ràng việc cùng làm một lúc những công việc như dọn nhà, chăm con, đi họp, chạy deadline là rất vất vả cho người phụ nữ, đặc biệt khi họ có thai hoặc sinh con. Vì vậy bạn phải lập kế hoạch cho tất cả. Điều này thậm chí chứng tỏ bạn là người có trách nhiệm và có tầm nhìn. Việc lường trước và dự tính giúp mang lại sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc trong suốt sự nghiệp của bạn.

Đừng chỉ chăm chăm vào việc thăng tiến trong công việc!

Thực tế chứng minh, việc sẵn sàng, chủ động gánh vác và giải quyết vấn đề khiến chị em có khả năng thăng chức hơn. Đừng làm việc để được chú ý. Hãy trân trọng nghề nghiệp thật tâm bằng tất cả những nỗ lực bạn có. Nếu bạn muốn đạt đến cấp độ tiếp theo, chị em đừng lo lắng về cái nhìn của mọi người mà hãy chú tâm vào phát triển bản thân nhé!

Điều cuối cùng, hãy xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp

Đừng tiếp cận ai chỉ vì họ hữu ích cho mình. Nếu mọi người biết bạn có thể tin tưởng, họ sẽ thật tâm giúp đỡ khi chị em gặp khó khăn. Hãy trân trọng những mối quan hệ dài lâu và bền vững nhé chị em!

Người phụ nữ đang dần tiếp nhận những vai trò quan trọng không kém gì phái mạnh chốn công sở. Con trẻ cũng chính là sự nghiệp khác của bố mẹ. Đừng coi việc sinh đẻ là gánh nặng thăng tiến, vì đó là trách nhiệm vĩ đại dành tặng cho phụ nữ mà. Chị em cứ tiến lên, bằng những nỗ lực không ngừng, chắc chắn thành quả sẽ tới thôi!