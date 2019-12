Vừa từ bệnh viện về, em sửng sốt khi thấy mẹ chồng bê một chậu than đỏ rực đi thẳng vào phòng ở cữ

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Thân gửi chị Hướng Dương,

Em đang đau đầu vì mẹ chồng lắm chị ạ. Bà lớn tuổi nên có cách sống của những thế hệ trước khiến em không thể thích nghi nổi. Bà tiết kiệm chi tiêu tối đa, bệnh cũng hái lá cây uống chứ không uống thuốc Tây. Ăn uống thì toàn rau xanh, rất ít khi ăn thịt cá. Từ khi có chồng, thèm thịt cá em toàn phải lén về nhà mẹ đẻ ăn cho thỏa thích.

Khi em mang thai, tình hình càng tệ đi rất nhiều. Thay vì được bồi bổ, mẹ chồng càng bắt em ăn uống kiêng khem hơn. Bà bảo ăn nhiều con to, khó sinh, ăn ít thôi rồi sinh con ra, nuôi con lớn vẫn được. Hồi đó chồng em toàn mua thức ăn đem đến công ty cho em ăn thêm để không làm mẹ giận.

Ảnh minh họa.

Hiện tại em mới sinh con được hơn 10 ngày chị ạ. Nhưng em và mẹ chồng đang đối đầu nhau dữ dội lắm. Tinh thần em lúc nào cũng căng thẳng, ức chế tột độ, em sợ mình không chịu nổi mất.

Ngay khi từ bệnh viện về, em đã sốc khi thấy mẹ chồng bê một chậu than đỏ rực vào thẳng phòng ở cữ sau sinh của mẹ con em. Bà nói thẳng em sẽ phải nằm than cho nhanh lấy lại vóc dáng, tiêu mỡ bụng và con cứng cáp, ít bệnh vặt.

Dù em có nói bác sĩ khuyên không được nằm than nhưng mẹ chồng vẫn cứ khăng khăng ép em nằm. Rồi em cũng không được tắm gội, không được ăn uống đủ chất. Người em lúc nào cũng khó chịu, bực bội và u uất vì không được ra khỏi phòng. Em chán ngán quá chị ơi. Phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này bây giờ?

Hướng Dương tư vấn.

Chào em,

Mẹ chồng em đúng là vẫn còn giữ cách chăm sóc bà đẻ lạc hậu, lỗi thời. Cách chăm sóc của bà không những không giúp em khỏe mạnh mà còn khiến mẹ con em bị ảnh hưởng sức khỏe nặng nề. Việc này cần chấm dứt càng nhanh càng tốt, trước khi em rơi vào trầm cảm sau sinh.

Việc kiêng tắm gội sẽ khiến sản phụ bức bí trong người, dễ bị viêm da, mất vệ sinh cơ thể, dễ sinh thêm bệnh tật. Đặc biệt việc nằm than cần hạn chế tối đa vì khí than rất độc, dễ gây ngạt khí cho cả hai mẹ con, trong khi con em còn quá nhỏ. Đã có trường hợp mẹ con sản phụ mất vì ngạt khí than rồi em ạ.

Em hãy thẳng thắn, mạnh mẽ trao đổi với mẹ chồng. Hãy đưa mẹ chồng xem những tác hại từ việc kiêng cữ quá lạc hậu sau sinh. Nếu em nói không được thì hãy nhờ chồng em. Nếu cả chồng em cũng không thể khuyên được mẹ thì Hướng Dương nghĩ em cần liên hệ với bác sĩ và nhờ họ khuyên mẹ chồng em. Có thể bà không nghe lời em nhưng chắc chắn sẽ nghe theo bác sĩ.

Hơn nữa, Hướng Dương nghĩ những gì mẹ chồng em làm đều vì muốn tốt cho em. Thế nên khi trao đổi vấn đề này, em cần bình tĩnh, nhẹ nhàng tâm sự, đừng cả giận mất khôn mà ảnh hưởng đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Còn nếu em cảm thấy quá ức chế, em có thể về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng một thời gian. Tuyệt đối đừng để bản thân rơi vào căng thẳng quá mức mà bị trầm cảm sau sinh vì sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con em nhé.

Chúc mẹ con em khỏe mạnh.

Hướng Dương.