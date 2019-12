Vừa lọt lòng bác sĩ chỉ định mổ ngay vì phát hiện trong bụng bé sơ sinh có 1 bào thai khác

Chị Monica Vega đến từ Colombia có thai kì bình thường và chỉ phát hiện sự cố khi người mẹ này siêu âm khám thai lúc 7 tháng. Các bác sĩ cho biết họ nhìn thấy bên trong cơ thể người mẹ có hai dây rốn, một dây rốn từ mẹ sang bé gái Itzmara, và một dây kia nối từ bé Itzmara với người chị em song sinh của bé, đó chính là một bào thai dị dạng được tìm thấy trong cơ thể của bé Itzmara.

Qua hình ảnh siêu âm, bác sĩ phát hiện hiện tượng thai trong thai hiếm gặp (Ảnh minh họa).

Bào thai dị dạng trong cơ thể của bé gái không có tim và não. Bác sĩ Miguel Parra, một chuyên gia về mang thai có nguy cơ cao đã quyết định mổ lấy thai cho chị Monica khi thai 37 tuần do lo ngại bào thai dị tật sẽ gây tổn thương các cơ quan nội tạng của con gái trong bụng. Ca mổ thành công, các bác sĩ cũng ngay lập tức chỉ định trong vòng 24 giờ sau khi chào đời, bé gái sơ sinh Itzmara cũng phải mổ ngay để lấy khối thai trong bụng của bé ra ngoài. Từ lúc này, bé mới chính thức thoát khỏi khối thai dị tật. Rất may ca mổ đã diễn ra thành công, cả mẹ và bé đều an toàn và hồi phục nhanh chóng sau ca mổ.

Bé gái ngay lập tức được bác sĩ chỉ định mổ lấy khối thai dị dạng ra khỏi cơ thể chỉ trong vòng 1 ngày sau khi chào đời (Ảnh minh họa).

Hiện tượng hiếm gặp này đã được ghi nhận nhiều lần trước đây và được phân loại là Fetus-in-fetu (thai trong thai). Đây là một tình trạng hiếm gặp, trong đó một bào thai bị dị dạng, ký sinh trùng được tìm thấy trong cơ thể cặp song sinh đang phát triển. Hiện tượng này vô cùng hiếm gặp và thường được phát hiện khi người mẹ gần đến thời điểm sinh con.

Theo Viện Y tế Quốc gia Anh, hiện tượng thai trong thai rất hiếm xảy ra với tỉ lệ chỉ 1/500.000 ca sinh. Thai trong thai thường biểu hiện phổ biến nhất là ở bụng, tuy nhiên nó cũng có thể xảy ra ở các bộ phận khác của cơ thể. Các nhà nghiên cứu cho rằng sự xuất hiện này rất giống với u quái thai, là một loại khối u phôi thường hình thành từ các tế bào mầm.

Thai trong thai là một tình trạng hiếm gặp, trong đó một bào thai bị dị dạng, ký sinh trùng được tìm thấy trong cơ thể cặp song sinh đang phát triển (Ảnh minh họa)

Do khối thai này nằm trong thai kia nên không có nước ối, màng ối và nhau thai bao quanh. Khối thai trong thai này được cung cấp máu từ thai nhi mà nó ký sinh, thai trong thai bị khiếm khuyết nặng nề về cấu trúc như thiếu một vài cơ quan quan trọng cũng như các khả năng sinh tồn, chẳng hạn như không có chức năng bình thường của não, tim, phổi, đường tiêu hóa, hoặc đường tiết niệu. Vì vậy, khối thai trong thai này không thể sống được nếu tách ra khỏi cơ thể của ký chủ.

Phần lớn thai trong thai là vô hại. Tuy nhiên khối thai trong thai cũng có thể đe dọa đến tính mạng của người chị em/anh em mà nó ký sinh. Người chị em/anh em song sinh của nó mang khối u lớn bên trong cơ thể, có thể bị đau đớn, khó thở, bí tiểu... do khối u chèn ép.

