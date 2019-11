4 điều ảnh hưởng đến sức khỏe và trí thông minh của trẻ ngay từ trong bào thai nhưng không ai nói cho mẹ bầu biết

Ai sinh con ra mà chẳng mong con mình khỏe mạnh, thông minh và tài giỏi. Nhưng trên thực tế, các nhà khoa học nói rằng trí thông minh của trẻ không chỉ phụ thuộc vào gen di truyền, mà nó còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, trong đó có 4 yếu tố mà cha mẹ cần làm ngay từ khi con còn đang ở trong bụng mẹ.

1. Trí thông minh của con phụ thuộc vào độ tuổi của bố mẹ

Theo các nhà khoa học thì bố càng càng lớn tuổi thì càng truyền nhiều gen đột biến cho con (Ảnh minh họa).

Trong bài đăng trên tạp chí khoa học danh tiếng PLoS thì mỗi em bé được sinh ra đều mang trong mình những gen đột biến và chúng có khoảng 70 gen đột biến mà cha mẹ không có. Thế nhưng có một điều đặc biệt là hầu hết những gen này đều được truyền qua con bởi tinh trùng chứ không phải là trứng. Nghĩa là người cha càng lớn tuổi thì càng truyền nhiều gen đột biến cho con.

Và số lượng gen đột biến này có liên quan trực tiếp đến khả năng nhận thức ở trẻ. Nghĩa là nếu em bé có càng nhiều gen đột biến, thì càng ít có khả năng phát triển trí tuệ một cách bình thường. Điều này đã được các nhà nghiên cứu chứng minh bằng cách cho trẻ làm các bài kiểm tra IQ, các bài kiểm tra về nhận thức và các bài kiểm tra về đọc hiểu. Nói cách khác, đàn ông càng kết hôn muộn thì càng không tốt cho tương lai của con.

Ngược lại, phụ nữ càng lớn tuổi, trí thông minh của đứa con tương lai càng cao. Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng đó không chỉ là về gen, mà còn về các yếu tố xã hội, chẳng hạn như phụ nữ lớn tuổi tính khí điềm đạm, có trình độ học vấn và kinh nghiệm hơn, họ biết lựa chọn những gì tốt cho họ và họ không phải lo lắng về quá nhiều thứ.

2. Xét nghiệm DNA để tìm những căn bệnh có thể được di truyền từ cha mẹ sang con

Xét nghiệm DNA trước khi mang thai và của phôi thai là cách để tìm ra một số căn bệnh di truyền mà em bé có thể mắc phải (Ảnh minh họa).

Trước khi mang thai, cha mẹ nên làm các xét nghiệm DNA để tìm ra một số gen có thể gây ra một vài căn bệnh di truyền. Bởi các xét nghiệm gen của cha mẹ trước khi mang thai và của phôi thai sẽ cho thấy một số bệnh mà có khả năng đứa trẻ sẽ mắc phải.

Trên thực tế, có trường hợp một cặp vợ chồng phải từ biệt 8 đứa con của mình chỉ vì chúng mắc cùng một loại bệnh di truyền. Đó là câu chuyện của bà mẹ Sharon Bernardi, sinh sống tại Springwell (Anh). Vợ chồng cô đã mất 5 đứa con chỉ sau một vài giờ em bé được sinh ra. Sự việc gây chấn động trong giới khoa học và họ đã lao vào cuộc nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân gây là chuyện đau lòng này.

Thế nhưng, mãi đến khi Edward – đứa con thứ 8 chào đời, Sharon mới biết được là các con của mình mắc phải một căn bệnh di truyền mang tên là hội chứng Leigh, nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của trẻ sơ sinh. Do đó, ngay khi vừa chào đời, Edward đã được các bác sĩ cho uống thuốc và truyền máu để ngăn chặn một dạng ngộ độc máu được gọi là nhiễm axit lactic – tác nhân gây là những cái chết của các anh chị của bé. Tuy được tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng tiếc là Edward cũng đã dừng cuộc đời của mình ở tuổi 21 mãi mãi.

3. Sự phát triển của em bé phụ thuộc vào mức độ lo lắng, căng thẳng của người mẹ trong khi mang thai

Những đứa trẻ có mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc sẽ phát triển trí tuệ và thể chất hơn là những em bé có mẹ quá căn thẳng (Ảnh minh họa).

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã nghiên cứu một số phụ nữ mang thai có trình độ học vấn cao, khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần. Họ quan sát và theo dõi các thai phụ từ khi mang thai cho đến khi em bé được 2 tuổi nhằm mục đích tìm hiểu mối quan hệ giữa mức độ căng thẳng ở bà mẹ với khả năng nhận thức ở trẻ em.

Họ phát hiện ra rằng những đứa trẻ có mẹ có mức độ căng thẳng thấp hoặc trung bình sẽ phát triển trí tuệ và thể chất hơn là những em bé có mẹ quá căng thẳng. Điều này có nghĩa là nếu thai phụ quá căng thẳng, đứa con của họ sẽ kém phát triển hơn những đứa trẻ khác.

Vì vậy, các nhà khoa học khuyên rằng để giúp cho não bộ của con phát triển tốt nhất, các mẹ bầu nên giữ cho tinh thần luôn được thoải mái, giẳm căng thẳng ở mức tối đa trong suốt thời kỳ mang thai.

4. Mức độ căng thẳng của một người mẹ khi mang thai cũng ảnh hưởng đến tính khí của đứa trẻ trong tương lai

Nhiều người tin rằng "cha mẹ sinh con, trời sinh tính", và luôn đổ lỗi cho tính khí bất thường của con là do bản chất của trẻ là như thế. Song, theo một nghiên cứu của Tiến sĩ Elizabeth Werner, một nhà tâm lý học lâm sàng, Trợ lý Giáo sư Y học Hành vi tại Khoa Tâm thần thuộc Đại học Columbia, cho thấy có mối liên hệ ràng buộc giữa sự căng thẳng của người mẹ trong thai kỳ với tính khí của đứa trẻ trong tương lai. Nói cách khác, phôi thai có thể cảm nhận được sự lo lắng, bất an của mẹ và chúng cũng lo lắng bất an theo.

Bằng chứng là các nhà khoa học đã theo dõi nhịp tim của 50 phụ nữ mang thai khi họ được yêu cầu thực hiện một bài kiểm tra Stroop nhằm gây là những lo lắng nhỏ. Nếu người mẹ bị trầm cảm hoặc có mức độ lo lắng cao trước khi bước vào cuộc thử nghiệm sẽ gây ra nhịp tim tăng nghiêm trọng. Và tất nhiên, nhịp tim của thai nhi cũng tăng theo tương ứng.

Tuy nhiên, tính khí của một đứa trẻ được hình thành phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, do đó, các mẹ bầu hãy yên tâm rằng sự lo lắng quá mức của bạn khi mang thai chỉ là một phần nhỏ trong sự hình thành nên tính cách của con. Nhưng dù sao thì mẹ bầu vẫn nên giữ cho mình một tinh thần thoải mái, vui vẻ trong suốt thai kỳ.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyên phụ nữ mang thai nên được kiểm tra tuyến giáp, vì nếu nó không hoạt động đúng chức năng, em bé có khả năng có mức IQ thấp hơn bình thường. Đồng thời, phụ nữ mang thai không nên sống trong những ngôi nhà thấp cũ, ẩm mốc, đặc biệt là những ngôi nhà có các bức tường được sơn cách đây khoảng 20 năm, bởi vì trong trường hợp này, có thể có mức độ chì cao trong không khí, dễ gây là nguy hiểm cho thai nhi.

