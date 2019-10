Vụ tịnh thất Bồng Lai của 5 chú tiểu "Thách thức danh hài" bị nhóm người lạ mặt quậy phá: Công bố thông tin mới nhất

Thông tin này được ông Võ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết trong ngày 26/10.

Trước đó, sự việc một nhóm đối tượng gồm trên dưới 50 người cả nam lẫn nữ xông vào tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) gây rối, đập phá đồ đạc và xô xát được đăng tải trên mạng mới đây khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hòa, Long An).

Theo ông Ca, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Hòa Khánh Tây đang phối hợp Công an huyện Đức Hòa điều tra, xác minh vụ nhóm khoảng 50 người gây mất an ninh trật tự tại một cơ sở tu hành đặt tên là tịnh thất Bồng Lai trên địa bàn.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Người dân bất ngờ vì sự việc xảy ra ngay giữa ban ngày.

Theo ông Ca, nơi xảy ra vụ việc hiện chưa có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng. Hiện có khoảng 20 người tại ngôi nhà trên. Nơi đây cũng có nuôi dạy một số trẻ mồ côi cơ nhỡ.

Được biết hôm xảy ra sự việc, người đứng đầu tịnh thất Bồng Lai đang ở bệnh viện.

5 trong số các trẻ là những chú tiểu từng được dư luận chú ý khi chiến thắng cuộc thi "Thách thức danh hài" năm 2018.

Có mặt tại hiện trường nơi xảy ra sự việc, những người sinh sống tại tịnh thất Bồng Lai vẫn chưa hết lo lắng.

1 trong 5 chú tiểu thi "Thách thức danh hài".

Đại diện tịnh thất, sư thầy Hoàn Nguyên cho biết hiện công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ sự việc. Riêng số tài sản bị mất cấp mà nơi đây công bố là 305 triệu đồng và một viên ngọc thạch anh lớn.

Vết máu còn đề lại hiện trường.

Sau khi sự việc xảy ra, những người tu tại tịnh thất còn ghi lại được hình ảnh một trong số nhóm người kia quay lại tịnh thất Bồng Lai để thám thính. Khi phát hiện bị lộ, đối tượng trên lập tức bỏ chạy.

Sư thầy cung cấp hình ảnh đối tượng tình nghi.

Trước đó vào ngày 24/10, một nhóm trên dưới 50 người bất ngờ xông vào tịnh thất. Nhóm người này chia ra 2 tốp, 1 tốp tông cửa và tốp còn lại đạp hàng rào B40 xông vào không nói nguyên nhân, tự tiện lục soát khắp nơi mặc cho mọi người can ngăn.

Mãi sau đó khi lục soát xong không phát hiện gì họ lại dùng điện thoại liên tục quay phim vào các nhà sư.

Khi hai bên giằng co, một phụ nữ đã dùng mảnh gạch vỡ tấn công khiến một người trong tịnh thất bị thương nặng ở mặt, phải khâu 8 mũi.

Nhiều mạnh thường quân đến chia sẻ với tịnh thất Bồng Lai sau sự việc vừa qua.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do nhóm đối tượng nghi ngờ người của tịnh thất bắt cóc, hiếp dâm một cô gái 22 tuổi.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.