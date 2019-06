Vụ sát hại bạn gái xinh đẹp: Nghi phạm tỏ ra ăn năn, hối hận

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê huyện Bảo Thắng, Lào Cai) để điều tra hành vi "Giết người".

Qua điều tra của công an, Cường chính là người đã ra tay sát hại bạn gái là Vũ Thị Quỳnh Tr. (SN 2000, quê ở huyện Lý Nhân, Hà Nam - hiện đang trú tại nhà trọ trên đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Chiều 20/6, trao đổi với PV về vụ án trên 1 vị cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai cho biết: Thời điểm khi công an quận Hoàng Mai nhận bàn giao Nguyễn Duy Cường tại cơ quan công an tại tỉnh Lạng Sơn, đối tượng tỏ vẻ bình thường, không có biểu hiện gì lạ.

Tuy nhiên, mấy ngày nay Cường có biểu hiện ăn năn, hối hận về việc mình đã gây ra.

Vị này cũng cho biết, tại công an Cường khai nguyên nhân dẫn đến vụ án là do vào trưa ngày 17/6, y thức dậy và chuẩn bị nấu cơm thì bị người yêu là chị Vũ Thị Quỳnh Tr. cằn nhằn về việc dậy muộn dẫn đến nấu cơm muộn.

Cường tại cơ quan công an.

Sau đó, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không kiềm chế được bản thân đã dẫn đến vụ án.

Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai ban đầu của đối tượng, hiện cơ quan công an vẫn đang đấu tranh, làm rõ vụ án.

Trước khi gây án, Cường không có công ăn, việc làm ổn định. Khi di lý đối tượng về Hà Nội, qua kiểm tra hắn ta có kết quả dương tính với ma tuý.

Thông tin về việc, sau khi xảy ra vụ án có nhiều thông tin cho rằng Nguyễn Duy Cường có nợ chị Vũ Thị Quỳnh Tr. số tiền là 50.000.000đ chưa trả, vị cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai cho biết, hiện đơn vị đang điều tra, làm rõ về việc trên. Tuy nhiên, việc vay mượn là việc cá nhân, nạn nhân đã tử vong nên việc điều tra sẽ khó khăn.

Theo vị này cho biết, khi Cường bỏ trốn lên Lạng Sơn, Cường đã tìm gặp chị gái đang sống ở đây.

Nạn nhân Quỳnh Tr. trước khi bị sát hại.

Sau đó, chính chị gái và anh rể của Cường đã khuyên hắn ra đầu thú. Sau đó trực tiếp dẫn Cường tới cơ quan công an tại Lạng Sơn để đầu thú.



Qua điều tra, công an xác định vào trưa 17/6, Cường xảy ra mâu thuẫn với bạn gái rồi dùng 3 con dao và tuýp sắt gây án.

Khu trọ Tr. sinh sống.

Gây án xong, đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu SH của Tr. rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn lên khu vực Lạng Sơn gần biên giới với Trung Quốc. Tại đây, Cường đã đến công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Cường khai từ cuối 2018, hắn đến sống cùng Vũ Thị Quỳnh Tr. ở phòng trọ trong ngõ 279 đường Hoàng Mai.

Do bản thân bị nghiện ma túy lại thất nghiệp nên Cường và Quỳnh Tr. thường cãi nhau.

Được biết, mẹ nạn nhân cũng thuê trọ ở cùng khu với con. Thời điểm xảy ra vụ án, bà này không có mặt tại khu trọ.

Một số người sinh sống tại dãy trọ của 2 mẹ con Quỳnh Tr. biết, công việc thường ngày của mẹ Tr. là bán đồ ăn các loại như bánh bao, ngô luộc... tại khu vực hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.