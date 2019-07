Vụ nữ sinh 19 tuổi nghi bị sát hại trong nhà trọ: Đã xác định được nam thanh niên gây án

Chiều 8/7, thông tin từ Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, hiện đã đã xác định được hung thủ gây ra cái chết của nữ sinh 19 tuổi trong nhà trọ ở phường 15, quận Bình Thạnh.

Theo báo cáo nhanh từ Công an phường 15, quận Bình Thạnh cho biết, qua khám nghiệm tử thi, công an xác định U. tử vong và trên người có vết đâm. Qua theo dõi camera an ninh, thời điểm từ 8 - 8h10 cùng ngày, phát hiện một nam thanh niên có vào phòng của nạn nhân.

Hình ảnh đối tượng tình nghi trong vụ án được camera ghi lại.

Đối tượng nghi vấn được xác định là N.M.T. (SN 2000, quê Đồng Nai). Hiện công an đang làm việc với gia đình T. để vận động T. ra đầu thú.

Ngoài ra, chị Đỗ Thị N., bạn cùng phòng của nạn nhân cho hay, khoảng 7h sáng nay, chị đi học và T.U vẫn đang ngủ trong phòng. Đến trưa, chị và bạn bè mới hay tin U. gặp nạn. Theo chị N., thời gian gần đây, T.U có quan hệ tình cảm với một nam thanh niên tên T. (19 tuổi, quê Đồng Nai) ở chung dãy trọ. Tối 7/7, anh này với nạn nhân có cãi nhau.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 10h30 sáng cùng ngày, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh nhận được tin báo có một nữ sinh chết bất thường tại căn nhà trong hẻm 325 Bạch Đằng, phường 15.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc.

Nạn nhân được xác định là P.T.T.U (19 tuổi, quê Đồng Nai), thuê trọ ở cùng bạn được vài tháng nay tại căn nhà trên.



Vào thời điểm có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện T.U nằm bất động trong nhà. Qua kiểm tra thì thấy nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể nghi bị dao đâm.

Lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà để khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau đó hiện trường vụ án được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Bạn của nạn nhân cho biết, T.U đang là sinh viên trường Đại học KHXH&NV TP.HCM.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.