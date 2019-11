Vụ nhóm người lạ đập phá “Tịnh thất Bồng Lai”: Cô gái trở về trong đêm thanh minh cho Tịnh thất, khẳng định "không bỏ nhà theo trai"

Liên quan đến vụ việc "Tịnh thất Bồng Lai" bị nhóm người lạ đập phá do nghi ngờ bắt cóc một cô gái, mới đây trên kênh YouTube 5 Chú Tiểu - Nhóm Bồng Lai bất ngờ đăng tải một đoạn video với tựa đề "Cô gái 22 tuổi nghi bị Tịnh thất Bồng Lai bắt cóc đã quay về trình diện với công an".

Đoạn video này được đăng lên mạng vào tối ngày 30/10. Theo đó, cô gái có tên Diễm M. (là con gái của gia đình đã dẫn người thân và hàng xóm đến "Tịnh thất" tìm con) đã quay về Tịnh thất ngay trong đêm để minh oan cho mọi người rằng cô không hề bị bắt cóc và giam giữ sau khi hay tin người nhà đến tịnh thất đập phá.

Tại đây, cô gái trình bày lý do vì sao mình bỏ nhà ra đi.

Trong video được đăng tải, M. đã cạo trọc đầu và cho biết đang ở nhà một người bạn ở Vũng Tàu.

Theo Diễm M., thời gian ở nhà tại quận Bình Tân (TP.HCM), em đã nhiều lần xin ba mẹ cho đi tu nhưng không được sự đồng ý của gia đình. Gia đình em sau khi biết em có ý định xuất gia đã "nhốt" em lại, không cho phép em ra ngoài.

Sau nhiều lần em đến "Tịnh thất" để tu, gia đình em biết được sự việc và đã đến Tịnh thất để "cưỡng ép" đưa em về nhà.

Trong đoạn video M. khẳng định, ý muốn đi tu là tự nguyện, không ai bắt ép, xúi giục. M cũng đã rất nhiều lần xin phép cha mẹ cho đi tu nhưng không được cha mẹ đồng ý nên em quyết định bỏ nhà đi. Trước khi bỏ nhà đi, em đã viết thư để lại cho gia đình và trình bày nguyện vọng muốn được đi tu của mình.

"Con đã 21 tuổi nên có quyền tự quyết về cuộc đời mình và cha mẹ đừng đi tìm con nữa".

Bên cạnh đó, Diễm M cũng nói rằng "em không theo trai hay làm gái như lời đồn trên mạng". Thời gian tịnh thất bị người nhà xông vào đập phá, em ở chơi nhà một người bạn tại Vũng Tàu và vài ngày sau mới hay tin và quay về.



"Con thấy tịnh thất bị gia đình con tấn công, bị nghi oan là bắt cóc con nên con muốn về đây để thanh minh là Tịnh thất Bồng Lai không có bắt cóc con...

Con sợ bị ba mẹ nhốt trong phòng và cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài để ép từ bỏ chuyện đi tu. Sống trong hoàn cảnh đó, con thấy khổ sở hơn việc bị la mắng, đánh đập. Con có quay clip cảnh ra tiệm cắt tóc cạo đầu gửi về gia đình là đi tu thật chứ không theo trai”, Diễm M. nói.



Sự việc Diễm M. trở về "Tịnh thất Bồng Lai" thay vì đến trực tiếp trụ sở Công an để thông báo sự việc khiến nhiều người ở đây cũng bất ngờ.

Khi được hỏi lý do vì sao không đến cơ quan công an để trình báo, Diễm M. cho biết, nếu đến cơ quan công an thì sẽ bị trả về gia đình, em không muốn bị gia đình bắt về mà muốn được tiếp tục đi tu theo mong muốn của bản thân.

Sau khi tham khảo ý kiến mọi người, cụ ông lớn tuổi nhất trong "Tịnh thất Bồng Lai" đã gọi điện thoại cho trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây để thông báo M. đã quay về đây để giải quyết mọi chuyện vì sợ người nhà mình tiếp tục tới quậy phá.

Vị đại diện của Tịnh thất Bồng lai

Đại diện Tịnh thất cũng cho biết: “Diễm M có lòng hướng Phật, nếu con không có chỗ nào đi tu thì tôi đồng ý cho con ở lại tịnh thất. Tịnh thất sẽ lo cho con ăn học, thậm chí đến ngày con lấy chồng” và khuyên M. đừng áy náy chuyện xảy ra ở tịnh thất Bồng Lai vì không ai trách cô hết.

"Chuyện mấy ngày trước,‘Tịnh thất Bồng Lai’ đổ máu như vậy, không ai trách con gì hết, bởi chuyện con đi tu và sống ở đâu là chuyện của con. Ở đây, người ta không trách con đi tu mà làm cho ở đây đổ máu, nên con đừng lo", người sống ở "Tịnh thất" nói.

Liên quan đến sự việc này, ngày 1/11 trao đổi với chúng tôi, Công an huyện Đức Hòa xác nhận M. đã trở về "Tịnh thất" và đến cơ quan Công an trình diện và cho lời khai.

Cơ quan công an huyện Đức Hòa cũng cho biết thêm, sự việc tình thất Bồng Lai mất hơn 200 triệu đồng cũng như một đối tượng chưa rõ danh tính có hành vi tấn công nam tu sĩ tại đây bị thương đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.