Vụ người đàn ông tử vong bí ẩn dưới rãnh nước: Những tình tiết cần được làm rõ

Khu vực phát hiện thi thể anh Đ nằm tử vong dưới rãnh nước. Ảnh: Đ.Tùy.

Bỗng nhiên mất tích

Hơn nửa tháng trước, tại khu vực cạnh đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thuộc trị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), người thân bất ngờ tìm thấy anh N.X.Đ (SN 1977, trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang) tử vong dưới rãnh nước. Ngay sau đó, vụ việc được cấp báo cho chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng huyện Gia Lộc thụ lý giải quyết.

Chị T.T.S (SN 1981, vợ anh Đ) cho biết: “Đến bây giờ tôi và gia đình không hiểu vì sao anh ấy lại tử vong trên đường đi làm về bởi ngày nào chồng tôi cũng đi qua đoạn đường đó. Trước khi rời xưởng, anh ấy không hề uống bia rượu cho nên không thể tự ngã. Thậm chí, vị trí phát hiện thi thể chồng tôi nằm cạnh hộp bê tông cách mép đường khoảng 15m, trong người vẫn còn giấy tờ tùy thân, tài sản và chiếc xe máy không bị gãy vỡ”.

Nhớ lại buổi tối xảy ra sự việc, chị S kể, khoảng 19h30 hàng ngày, chồng chị đi làm về, nhưng hôm đó gia đình ngồi đợi cơm đến 19h40 vẫn chưa thấy bóng dáng anh Đ đâu. Chị sốt ruột gọi điện cho anh nhưng không thể liên lạc được. Linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra với chồng nên chị S thông báo cho người thân cùng đi tìm kiếm.

Anh N.X.C (SN 1981, em ruột nạn nhân) thông tin, khi không liên lạc được với anh Đ, gia đình gọi điện cho bạn bè anh nhưng không ai biết. Suốt đêm 24/6, mọi người đã đi tìm nhưng không có kết quả. Ngay sau đó, gia đình làm đơn trình báo sự việc gửi Công an huyện Ninh Giang.

Em trai nạn nhân nói: “Đoạn đường phát hiện thi thể anh tôi đã được gia đình tìm nhiều lần nhưng chỉ tìm bên phải (theo hướng từ đường gom ra QL38) và không ai nghĩ anh tôi bị nạn ở phía góc trái đường cạnh rãnh nước”.

Mong mỏi của gia đình nạn nhân

Thắp nén hương lên bàn thờ cho người chồng xấu số, chị S không tin chồng mình đã mất và chị cũng hiểu được cuộc sống trước mắt của 4 mẹ con sẽ gặp vô vàn khó khăn. Từ trước đến nay, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do một mình anh Đ lo liệu. Bản thân chị S không được tháo vát, nhanh nhẹn và đang làm công nhân tại huyện Ninh Giang.

Là con trưởng trong gia đình và biết nghề mộc nên sau khi lấy vợ, anh Đ chỉ làm ở khu vực gần nhà. Vì gia đình vừa vay mượn tiền bạc để xây dựng khu chuyển đổi nên anh Đ bàn với vợ xin làm tại xưởng Mộc Việt (huyện Gia Lộc, cách nhà khoảng 20km, sáng đi tối về) để có tiền trả nợ. Anh dự định, hết năm nay số nợ sẽ trả xong và anh về nhà mở xưởng mộc riêng. Tuy nhiên, khi ý định đó chưa thành hiện thực thì bất ngờ tai ương ập tới.

Theo em ruột nạn nhân, khi anh Đ được tìm thấy đã tử vong dưới rãnh nước cạnh đường gom cao tốc thì đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng huyện Gia Lộc cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan.

Khi có mặt tại hiện trường, người thân anh Đ phát hiện một số dấu hiệu bất thường và thông tin cho công an, nhưng khi xem biên bản khám nghiệm thì không thấy có tình tiết đó. Cho nên, ngày 28/6, gia đình làm đơn đề nghị với Công an huyện Gia Lộc xem xét. Đến hôm sau, Cơ quan CSĐT phối hợp với VKSND huyện Gia Lộc đến hiện trường ghi nhận thêm theo đơn của gia đình nạn nhân.

Anh C cho biết: “Tại hiện trường, tôi cùng người nhà phát hiện có vết bánh xe tải (loại xe 2 bánh to) in rất rõ trên mặt đường. Theo dấu vết đó thì chiếc xe này chạy từ QL38 vào đường gom, khi đến gần khu vực phát hiện thi thể anh tôi thì xe lấn làn đường và chạy về phía hướng xưởng Mộc Việt. Tôi cho rằng, anh Đ tử vong không phải do tai nạn giao thông vì tại hiện trường không có mảnh vỡ của phương tiện, trong khi xe máy anh tôi cũng không có biểu hiện bị va đập. Rất có thể anh tôi bị chiếc xe tải đi ngược chiều lấn làn khiến mất lái và lao xuống rãnh nước. Hay cũng có thể bị phương tiện đi sau chèn ép khiến anh tôi lao xuống rãnh nước. Vì theo camera của xưởng mộc ghi lại, thời điểm anh Đ rời khỏi xưởng được vài phút, có một xe container đi phía sau cùng tuyến đường…”.

Em trai nạn nhân cho biết thêm: “Gia đình đã gửi đơn đề nghị qua đường bưu điện tới Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Trưởng công an huyện Gia Lộc. Mong cơ quan công an sớm có kết luận về nguyên nhân khiến anh tôi tử vong trong tối 24/6 vừa qua. Trường hợp có dấu hiệu hình sự, đề nghị cơ quan công an tiến hành khởi tố”.

Đại diện xưởng Mộc Việt thông tin, khoảng 1 năm trước anh Đ xin vào làm việc tại xưởng. Anh Đ hiền lành, chịu khó và là thợ chính của xưởng. Theo camera an ninh của xưởng ghi lại, 19h03 tối 24/6, sau khi in dấu vân tay vào máy để chấm công thì anh Đ đi xe máy về. Trước khi về nạn nhân không uống bia rượu hay sử dụng chất kích thích. Do đó, việc anh Đ gặp nạn sau đó khiến ai cũng bất ngờ, thương xót.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng công an huyện Gia Lộc cho biết, đơn vị đã nhận được đơn đề nghị từ phía gia đình nạn nhân Đ và đang chỉ đạo cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thu thập, xác minh và hiện chưa có kết luận cuối cùng.