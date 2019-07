Vụ nam thanh niên nghi hiếp dâm người giúp việc lớn tuổi ở HH Linh Đàm: Nạn nhân không yêu cầu xử lý

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị một số người hành hung và mời về cơ quan công an vì nghi có hành vi hiếp dâm nữ giúp việc theo giờ, sáng 14/7, trao đổi với báo chí, Công an quận Hoàng Mai đã có thông tin kết quả điều tra ban đầu.



Sự việc xảy ra tại một căn hộ ở tầng 4 tòa nhà HH4A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 13/7, chị Tr. (34 tuổi, tạm trú tại quận Hà Đông, Hà Nội), được anh L.V.C (31 tuổi, trú ở HH4A - khu Linh Đàm, quận Hoàng Mai) gọi đến làm giúp việc theo giờ.

Trong khi chị Tr. đang dọn dẹp ở khu bếp, bất ngờ bị C. ôm từ phía sau. Lúc này, nữ giúp việc kiên quyết phản ứng và tri hô, khiến C. buông tay rồi đi vào phòng trong.

Tiếp theo đó, khoảng 30 phút sau, thấy chị Tr. đang dọn dẹp ở khu vực phòng khách, C. lại gần kéo chị Tr. vào phòng ngủ.

Tuy nhiên, chị Tr. vẫn thể hiện thái độ và kiên quyết nên chủ nhà từ bỏ ý định. Sau khi đã hoàn thành công việc theo thỏa thuận, chị Tr. yêu cầu chủ nhà trả tiền công 150.000 đồng rồi ra về.

Nữ giúp việc được chủ nhà mời đến làm theo giờ

Khi về nhà, chị Tr. có kể lại câu chuyện thì người chồng tức giận nên rủ thêm một số người kéo đến nhà C. để làm sáng tỏ.

Tại đây, chồng của nữ giúp việc đã không giữ được bình tĩnh và dùng tay không đánh vào mặt C., khiến người này bị xây xước ở mặt. Không để chủ nhà giải thích thêm, tất cả mọi người đã xuống gặp ban quản lý (có cả trưởng tòa nhà) rồi thông báo mời cơ quan công an đên can thiệp.

2 lần chủ nhà có ý định nhưng nữ giúp việc kiên quyết từ chối

Tại cơ quan công an, chị Tr. tường trình chưa bị xâm hại, và không yêu cầu đề nghị xử lý, giải quyết sự việc.

Đại diện cơ quan công an cho biết, hiện tại chưa có đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với L.V.C. Tuy vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ, bước đầu cơ quan chức năng xác định L.V.C có hành vi "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác", quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5 Nghị định 167/2013NĐ-CP của Chính phủ; đang tiếp tục củng cố hồ sơ giải quyết theo quy định pháp luật.

Người dân tại HH4A vẫn chưa hết xôn xao về sự việc

Trước đó, vào khoảng 4h chiều ngày 13/7, nhiều người dân ở sảnh tòa nhà HH4A Linh Đàm bất ngờ chứng kiến nhóm người đưa nhau đến đây, sau đó có sự ồn ào liên quan đến việc chủ nhà bị tố có hành vi hiếp dâm nữ giúp việc.

Sau khi nhận được thông báo, lực lượng Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã nhanh chóng xuống địa bàn và mời những người có liên quan về trụ sở để làm việc.