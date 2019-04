Vụ gài ma túy giá 1 tỷ đồng: Bị cáo khai bị đánh sẩy thai, tinh thần hoảng loạn nên muốn cho bạn trai đi tù

11h30: Tòa tuyên bố tạm hoãn, trả hồ sơ



Sau khi nghe băng ghi âm giữa cuộc nói chuyện của Vân và Lý. Nghe xong một phần đoạn ghi âm HĐXX hỏi Lý có đúng giọng mình hay không người này phủ nhận không phải. Sau đó, luật sư đưa ra ý kiến tạm dừng xét xử để điều tra bổ sung, HĐXX xin tạm dừng hội ý.

11h30 phút, sau thời gian hội ý HĐXX quyết định tạm hoãn phiên toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung.



10h05: Bị cáo Nguyễn Thị Vân khai báo

Trước câu hỏi của HĐXX có ý kiến gì về cáo trạng không? Vân trả lời bản cáo trạng có nhiều điểm không đúng sự thật.



"Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra có khách quan, đúng không?" HĐXX hỏi.

Bị cáo Vân trả lời: Thời điểm lấy lời khai bản thân không được minh mẫn, tỉnh táo nên không nhớ gì.

Chủ toạ hỏi tiếp: Vào khoảng 21h ngày 28/10/2016 đi đâu, làm gì với ai? thì bị cáo Vân khai rằng đi xe ô tô cùng với ông Nguyễn Văn Thiện giao dịch đất ở khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong khi ở quán cafe đi ra thì bị công an tuýt còi khám xe.

Khi khám xe thấy cốp trước có gói màu trắng, hôm sau khám nghiệm ra là ma tuý. Sau đó, cơ quan công an tiến hành biện pháp tạm giam 24 tiếng nhưng vì có con nhỏ nên bị cáo được về trước.

Chủ toạ hỏi về số ma tuý bị cáo có biết không thì bị cáo Vân khai không biết gì.

Bị cáo tố bị bạn trai đánh đập trong thời gian chung sống



Trước câu hỏi của HĐXX về việc tại sao công an phát hiện và điều tra về số ma tuý trên xe của ông Nguyễn Văn Thiện, Vân khai là do bà Lý (cán bộ công an, tên nhân vật đã được thay đổi) chỉ đạo. “Tôi không biết gì hết. Chị Lý bảo ra gốc cây có gói màu trắng bỏ vào xe của anh Thiện. Sau đó, chị Lý nói mọi chuyện chị sẽ chỉ đạo” – Vân khai tại toà.

Vân cũng khai tại thời điểm ngày 28/10/2016, chị Lý không đi cùng ông Thiện. Tuy nhiên, Lý đã cho người gọi điện cho ông Thiện đến khu Mỹ Đình để mua đất. Vân thừa nhận trước toà, việc ép ông Thiện vào tù là do hay bị ông này đánh đập trong thời gian hai người sinh sống với nhau.

Sau đó, Vân có nói chuyện này với Lý và Lý bảo không thể sống như thế được phải để Thiện vào tù mới đỡ khổ. Lúc đó, Vân đồng ý với việc cho ông Thiện đi tù nhưng Lý thông báo muốn ông này đi tù hết khoảng 1 tỷ đồng.

Do Vân có tiền nên đã viết giấy giả lấy niềm tin đối với Lý. "Sau khi sự việc xảy ra tôi cảm thấy rất hối hận và rất yêu anh Thiện. Lúc đó, tôi có nói chuyện với chị Lý là dừng lại nhưng không được...", Vân tỏ vẻ hối hận khai tại toà.



Bị cáo Nguyễn Thị Vân

Cán bộ công an đe dọa cho xã hội đen xử

Vân cũng khai có băng ghi âm về việc Lý nhận 1 tỷ đồng để lo xử lý hết mọi việc. Sau khi sự việc xảy ra Vân tỏ ra hối hận, muốn dừng lại nên nói chuyện với Lý nhưng người này đe doạ đã bỏ ra 500 triệu đồng rồi, muốn dừng lại cũng không được. Nếu Vân không làm tiếp, Lý sẽ cho xã hội đen đến xử lý, do lo sợ nên Vân tiếp tục.

Tại phiên toà, Vân một mực khẳng định thời điểm bỏ gói màu trắng vào xe ô tô của ông Thiện người phụ nữ này không biết bên trong có gì, chỉ biết đó là gói màu trắng. Vân khai vào ngày 28/10/2016, sau khi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ thông báo tại cục gạch ở gốc cây trên phố Trịnh Công Sơn, Vân đã đến lấy gói màu trắng và bỏ vào xe ô tô của ông Thiện.

Sau khi đã bỏ gói này vào xe ô tô, Vân gọi điện cho Lý báo về việc này. Đến khoảng 21h30 phút khi hai người vừa đi từ trong quán karaoke ra đến đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì bị công an bắt.

Bị cáo cho rằng nội dung trao đổi với nữ CA đã bị cắt

Đến khoảng 10h20 phút, Vân khai quá trình điều tra, công an có yêu cầu gửi một đĩa khống, trong đó những nội dung chính trao đổi của bị cáo với chị Lý đã bị cắt đi, chủ yếu nhằm vào hành vi sai phạm của bị cáo. Vân khai có bằng chứng về viêc bị cơ quan điều tra yêu cầu đưa đĩa khống, ký tên vào, ngày giờ nhận. Sau đó, Vân đưa bằng chứng về việc này cho HĐXX.

"Trong thời gian sinh sống với anh Thiện, tôi vẫn gặp chồng cũ. Khi sống với anh Thiện tôi thường xuyên bị anh ấy đánh đập. Đỉnh điểm là vào đầu năm 2016, khi đó tôi vừa sinh em bé được 7 tháng nhưng đã có bầu 4 tháng với anh Thiện nhưng bị anh ấy đánh đến sẩy thai.

Lúc này, tôi mất thiên chức làm mẹ, khi tôi đi viện về thì anh Thiện vẫn thường xuyên đánh đập. Do mới sinh song lại sẩy thai nên tinh thần hoảng loạn, tâm lý không ổn định dẫn đến việc cho anh Thiện đi tù...", Vân khai.

Trước bục khai báo, Vân cho biết việc mình bị ông Thiện đánh đập đã nhiều lần thông báo chính quyền địa phương nhưng được 1 - 2 ngày sự việc đâu lại vào đấy. HĐXX đặt câu hỏi: Tại sao bị cáo không chọn giải pháp báo chính quyền địa phương để xử lý mà lại chọn cách ép người khác vào tù?

Vân trả lời đã nhiều lần báo công an nhưng bị đánh xong 1 đến 2 tiếng công an mới đến mọi việc không được giải quyết triệt để nên khi Lý đưa ra cách ép Thiện vào tù Vân đã đồng ý.

9h45: Thẩm phán chủ toạ phiên toà đọc quyết định khai mạc phiên xét xử.



Bị can Nguyễn Thị Vân và ông Nguyễn Văn Thiện

Sáng nay, 10/4, TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án người phụ nữ vứt ma túy vào ôtô để đẩy bạn trai vào tù.

Bị can Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị quận Nam Từ Liêm truy tố các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống".

Tại phiên toà xét xử sáng nay ở TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội - bị hại) đã sớm có mặt. Ngồi trước bục dành cho bị cáo, bà Nguyễn Thị Vân tỏ ra lo lắng liên tục nhìn đồng hồ và những người xung quanh.



Nội dung vụ án gài ma túy trên xe ô tô bạn trai

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Vân và ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) chung sống với nhau tại phố Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân, Hà Nội.

Do có mâu thuẫn tình cảm và làm ăn nên Vân nảy sinh ý định cho ma tuý vào xe ô tô của ông Thiện để người này bị Công an bắt.

Để làm việc này, Vân đã đưa cho Nguyễn Thị Lý (tên nhân vật đã được thay đổi) công tác tại một cục của Bộ Công an phong bì mặt trước ghi số nhà ở đường Trịnh Công Sơn và biển số xe ô tô của ông Thiện và nói trong xe có ma tuý nhờ báo công an bắt.

Sáng 28/10/2016, Vân điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai đưa ông Thiện đi làm rồi để xe tại phố Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân.

Bị can Nguyễn Thị Vân tại tòa sáng ngày 10/4

Đến trưa cùng ngày, có 1 người đàn ông mang ma tuý đến để ở gốc cây trên đường Trịnh Công Sơn và báo cho Vân biết.

Sau đó, Vân đến lấy gói ma tuý bỏ vào cốp trước ghế phụ chiếc Hyundai. Chiều tối cùng ngày, Vân cùng ông Thiện đến khu vực Mỹ Đình để gặp khách. Lúc đi, ả đã báo cho nữ cán bộ công an biết lộ trình.

Nhận thông tin, bà này đã gọi điện cho anh Nguyễn Đình Đô (Tiểu đoàn trưởng thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động), nhắn ôtô của ông Thiện có ma túy.

Sau đó, anh Đô báo lực lượng tuần tra "đón lõng" chiếc xe.

Đến khoảng 21h 30 phút ngày 28/10, ông Thiện lái xe chở bà Vân từ đường Lê Đức Thọ rẽ vào đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì bị cảnh sát cơ động kiểm tra, tìm thấy ma túy.

Tang vật công an thu giữ gồm 4 túi nylon chứa hơn 7,003 gram heroin và 1 túi đựng 1,484 gram ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Vân khai sau do mâu thuẫn với ông Thiện nên nói chuyện với Nguyễn Thị Lý.

Sau đó, nữ công an này bảo sẽ cho ông Thiện đi tù bằng cách để ma túy vào xe, với giá 1 tỷ đồng và Vân đồng ý nên Lý đã bảo người mang ma tuý đến cho Vân để Vân bỏ ma tuý vào xe ô tô của ông Thiện rồi báo cho Lý để Lý báo Công an bắt ông này.

Tuy nhiên quá trình điều tra, Nguyễn Thị Lý không nhận việc chuẩn bị ma tuý đưa cho Vân. Tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ xác định Lý có hành vi đồng phạm với Vân nên cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định tách rút tài liệu liên quan đến nữ công an này và người đàn ông mang ma tuý đến cho Vân điều tra, xử lý sau.