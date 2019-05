Vụ con trai phát hiện mẹ 62 tuổi bị sát hại: Nghi can là người quen, sống gần nhà trọ

Tối 30/5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tạm bắt giữ nghi can sát hại bà Trần Thị Th. (62 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) để lấy lời khai.

Cơ quan chức năng cho biết nghi can là người ở trọ gần hiện trường, tuy nhiên vẫn chưa thể thông tin cụ thể về danh tính người này.

Phía trước ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo người thân của nạn nhân cho biết, nghi can là người quen từ nhiều năm nay, ông ta sống ở khu trọ ngay gần nhà.

Trước đó, khoảng 18h tối 29/5, tại căn nhà nằm trong hẻm 520, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), người con trai của bà Th. đi làm về mở cửa ra thì phát hiện mẹ mình nằm trên vũng máu dưới nhà bếp liền tá hỏa báo công an.

Con hẻm phía trước ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Nhận được tin, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.



Qua công tác khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng nhận định đây có thể là vụ giết người cướp tài sản, bởi nạn nhân bị mất tiền và trang sức.

Được biết, hàng ngày bà Th. bán quán nước giải khát trước nhà. Người con trai của bà Th. là dân quân tự vệ của phường Hiệp Bình Phước.