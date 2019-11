Vụ con rể sát hại mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước mưa: Trước khi bị bắt, đối tượng đi mua hai chai thuốc cỏ mang về nhà

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20-11, tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, một người phụ nữ tên H. không liên hệ được với người làm thuê của quán mình là bà Nguyễn Thị Hợi (48 tuổi, trú tại xã Thụy Lương) nên đã đến nhà để tìm.

Khi đến nhà, người này thấy cửa khóa trái nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã liên hệ với công an địa phương. Nhận tin báo, Công an xã Thụy Lương đến kiểm tra thì phát hiện bà Hợi đã chết dưới bể nước mưa của gia đình, trong bể nhuộm đầy máu của nạn nhân từ những vết đâm.

Công an và chính quyền xã Thụy Lương phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Thái Thụy và Công an tỉnh Thái Bình để điều tra.