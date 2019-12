Vụ bôi mặt đen tay cầm đầu gà, xúc xích đóng giả “ăn mày”: Một nam thanh niên trong nhóm người ở Hải Dương đã bỏ trốn

Liên quan đến vụ việc một nhóm người ở Hải Dương có hành động đóng giả người đàn ông mặt đen bí ẩn để “câu like”; sáng 9/12, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, đơn vị tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý nhóm thanh niên đóng giả làm người đàn ông mặt đen bí ẩn đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc, thuộc địa bàn xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà).

Tài khoản đăng thông tin "ăn mày mặt đen" câu like trên MXH gây hoang mang dư luận.

Nhóm thanh niên này gồm Đặng Như C. (19 tuổi) và Nguyễn Trọng X. (17 tuổi, cùng trú tại xã Hồng Lạc). Theo hồ sơ ban đầu, vào sáng 5/12 vừa qua, C. xúi giục X. đóng giả làm người đàn ông mặt đen bí ẩn đứng… ăn xin trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc.

Sau đó, C. chụp ảnh đăng lên Facebook cá nhân có tên là “Bin Bảnh” để thu hút sự tương tác. Hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trong thời điểm dư luận đang xôn xao về người ăn xin "quái dị" xuất hiện nhiều ở Hà Nội.

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà cho biết thêm, ngay khi hình ảnh người đàn ông “bí ẩn” được C. đưa lên mạng xã hội, rất nhiều tài khoản cá nhân khác đã sao chụp, chia sẻ thông tin gây hoang mang dư luận địa phương.

Hình ảnh ăn mày mặt đen có mặt nhiều tỉnh thành gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo địa phương kiểm tra, xác minh. Sau khi truy nguyên nguồn gốc tài khoản Facebook cá nhân có tên “Bin Bảnh”, cơ quan công an đã mời C. lên làm việc.

“Nếu hành vi của nhóm thanh niên này có dấu hiệu vi phạm hành chính theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì sẽ sẽ hướng dẫn Công an xã Hồng Lạc tham mưu cho lãnh đạo UBND xã để xử phạt. Nhưng hiện nay, X. đang bỏ trốn khỏi địa phương” - người lãnh đạo thông tin thêm.