Vụ bé gái 13 tuổi tự tử nghi do ông lão hàng xóm xâm hại: Sẽ xét xử công khai vào 18/01/2018

20:00:00

Ngày 30-12, theo thông báo của TAND tỉnh Cà Mau, vụ án ông H.B. bị VKSND tỉnh Cà Mau truy tố trước đó về tội "Dâm ô với trẻ em" sẽ được đem ra xét xử sơ thẩm trong 2 ngày 18 và 19 tháng 1-2018 tại TAND tỉnh Cà Mau. Đây là một vụ án nhận được rất nhiều sự quan tâm, bức xúc từ phía dư luận khi nạn nhân là bé H.M.K (học sinh lớp 5) được cho là bị xâm hại dẫn đến uất ức mà tự tử.

Nỗi đau đớn của người mẹ khi đứa con gái vì uất ức mà tự tử.

Theo cơ quan điều tra, ông H.B đã có hành vi sờ bụng, ngực và bộ phận sinh dục của bé H.M.K trong khoảng thời gian giữa năm 2016. Hành vi của ông H.B. phạm vào tội dâm ô với trẻ em nên sau 2 tháng khởi tố, bắt tạm giam ông H.B cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã hoàn tất điều tra, chuyển sang VKS để truy tố và đem ra xét xử.

Như chúng tôi đã thông tin, vào cuối tháng 9-2016, bé K. có kể cho gia đình chị Lợi nghe về việc bé bị ông H.B. (hàng xóm) xâm hại tình dục 8 lần trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8-2016. Sau đó chị Lợi đã gửi đơn tố cáo ông H.B. nhưng đến ngày 6-12-2016, Công an tỉnh Cà Mau lại ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.



Chị Lợi đi cầu cứu, gõ cửa khắp nơi để đòi lại công bằng cho đứa con gái tội nghiệp của mình.

Đến ngày 10-2-2017, bé K. đã uống thuốc tự tử vì quá uất ức trước kết quả. Ngày 28-3-2017, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em", thay đổi người trực tiếp thụ lý vụ án để tiếp tục điều tra.

Tuy nhiên, sau khi hết hạn điều tra 4 tháng, ngày 10-8, VKSND tỉnh Cà Mau đã ra quyết định gia hạn điều tra vụ án lần thứ nhất đến cuối tháng 11-2017 để tiếp tục làm rõ. Ngày 20-9, Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi phạm.

Nhóm 5 luật sư đến từ TP.HCM sẽ tham gia bảo vệ quyền lợi cho gia đình chị Lợi tại phiên tòa sắp tới.

Ngày 17-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Cà Mau đã có thông báo về kết quả điều tra vụ án gửi đến chị Hữu Thị Lợi (mẹ bé H.M.K, bé gái tự tử nghi do hàng xóm xâm hại). Theo kết quả điều tra, phía Công an tỉnh Cà Mau đề nghị truy tố ông H.B. (57 tuổi, ngụ ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau), người được cho là có hành vi xâm hại con gái chị dẫn đến bé uất ức mà tự tử. Sau quá trình truy tố, vào ngày 18 và 19-1-2018 tới, ông H.B. sẽ được đưa ra xét xử.